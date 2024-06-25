Woolf’un “bilinç akışı”

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“Aynadaki Hanımefendi” ise ilk olarak “Aynadaki Kadın adıyla” Aralık 1929’da Amerikan aylık dergisi Harper’s Magazine’de yayımlanıyor. İçinde beş öykü yer alan kitaba adını veren öyküde, taşrada bir evin salonunda oturan isimsiz bir anlatıcı, salondaki aynadan yansıyan evin dışındaki sahneleri anlatıyor.

Anıydı, kitap oldu, şimdi de gerçek

Edebiyat Matinesi, Mektep’te yeniden canlandırıldı.

Galataray Lisesi 3 Haziran 2024, Tevfik Fikret Salonu.

İzleyiciler de heyecan, arkalarda öğrenciler merak içinde ve şairler şiirlerini okuyor: Tuğrul Tanyol, Adnan Özer, Onur Caymaz, Zeynep Köylü, Cenk Gündoğdu, Ahmet Bozkurt, Kenan Ovacık, Serdar Solkun ve Baki Asiltürk.

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Okul öğrencileri de orada bulunmayan, yaşamayan şairlerimizden şiirler okuyor.

Ve dünya şiir sayesinde dönüyor.

Erol Gökşen’in h2o kitap tarafından yayımlanan “Türkiye’de Edebiyat Matineleri” kitabını okuyan Galatasaray Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Özge Karahan Salkur, geçmişte edebiyat matinelerine mekân olan Mektep’te bu geleneği canlandırmayı düşünür ve Baki Asiltürk’ün danışmanlığında okul yönetiminin izniyle hayata geçirir.

Etkinlik, geçmişe özlemi aşan, ötesine geçen bir boyuttaydı.

İzleyiciler şairlerle değil şiirle buluştular...

Şiir kitap sayfalarının arasından ses olup sızdı, havaya karışmadı, salonun atmosferi oldu.

Öğrenciler en az izleyiciler kadar memnundu kuşkusuz bunda arkadaşlarının da şiir okumasının ektisi vardı ve büyük bir olasılıkla artık aralarında sesli şiir okuma alışkanlığı oluşacaktır.

Elçin Çetinkale’den yeni kitap

Tuhaf Mahallenin Gizemli Misafirleri Adım Adım Başarı ve Kaşif’in Maceraları Dizisi” gibi eserleriyle çocuk edebiyatında beğeni toplayan Elçin Çetinkale’nin yeni kitabı “Tuhaf Mahallenin Esrarengiz Misafirleri”, Altın Kitaplar etiketiyle raflardaki yerini aldı. Kitap, taşındıkları yeni mahalledeki gizemli olayların peşine düşen iki kardeşin hikâyesini anlatıyor.

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Alışılmışın dışında bir mahalle... Mahalledeki gizemli olayların peşine düşen iki torun ve bir babaanneyle birlikte etraflarındaki herkesi birbirine yaklaştıran sırlar...

Haçlıların Dünyası

Kronik Kitap’ın Haçlı Seferleri serisi büyümeye devam ediyor. Serinin son kitabı: Christopher Tyerman’ın “Haçlıların Dünyası: Resimli Haçlı Seferleri Rehberi”. Tyerman, Orta Çağ tarihinin en karmaşık ve tartışmalı konularından birinin güzel bir özetini sunuyor. Renkli görseller, akıcı bir üslup ve birincil kaynakların yanı sıra güncel akademik çalışmaları içeren bu son derece kapsamlı kitap hem akademisyenlerin hem de tarih meraklılarının ilgisini çekecek.

Bir çeviri roman…

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Mayıs ayında John Grisham’ın yeni romanı “Rehine” yayımlandı, Remzi Kitabevi tarafından. Grisham bu kitapta rehin alınan bir kızın fidye ödenerek kurtarılması savaşını anlatıyor. Gerilimin bir ucu Libya’da, bir başka ucu ise İstanbul’da... İçinden İstanbul geçen bir romana rastlamak, ne güzel!

Cheich Hamidou Kane’ın başyapıtı

Afrika romanının klasiklerinden “Mahrem Macera”, medrese usulü bir öğrenimden sonra Fransa’da felsefe okuyan Senegalli yazar Cheich Hamidou Kane’ın başyapıtı.

Yazarın yaşamından izler taşıyan roman, iki farklı kültür, iki zihniyet, iki eğitim sistemi arasında kalan Samba Diallo’nun ruh hâlini resmediyor.





Adnan Tekşen’in Türkçeye çevirdiği eser, sömürgeciliğin Afrika’daki sonuçları ve farklı dünyalar arasındaki çatışma

alanına işaret etmekle kalmıyor aynı zamanda felsefi bir modernlik ve Batı eleştirisi içeriyor.

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Kim Ne Okuyor?

◊ İbrahim Altun, Oğuz Atay’ın “Tutunamayanlar” adlı başyapıtını okuyor.

◊ Doğan Akçura, Claire Daverley’in “Gece ve Sonra” adlı eserini okuyor.

◊ Nilüfer Açıkalın, Honore de Balzac’ın “Gizli Başyapıt” adlı kitabını okuyor.

◊ Canan Anderson, Orhan Pamuk’un “Masumiyet Müzesi” adlı eserini okuyor.