Uşaklıgil’in edebi yolculuğu

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“Aşk-ı Memnu” furyasından sonra kitapları yeni baskılar yaptı, üzerine yazılanlar, konuşulanlar arttı. Bugünlerde raflarda yerini alan yeni bir kitap da bu etkinin son halkalarından...





Uşaklıgil’in Emile Zola, Alphonse Daudet, Guy de Maupassant gibi Fransız edebiyatının önde gelen kalemlerinden tercüme ettiği öykülerle kendi öykülerini bir araya getirdiği “Nâkil”, Dr. Berna Civalıoğlu Sevindik’in çalışmalarıyla ilk kez eksiksiz olarak Timaş Yayınları etiketiyle yayımlandı.



“Nâkil”, Uşaklıgil’in edebi yolculuğunu anlamak açısından önemli bir eser.

Yaşamak Hatırlamaktır!

Bizim sinemamız da her zaman edebiyattan faydalanmıştır. Edebiyat sinema uyarlamalarını yeniden izlemeyi seviyorum, çünkü filmin hakkını vererek anlamak isteyen birisi, kitabı yokmuş gibi davranamaz. Şimdi size bu söylediklerimi çağrıştıran iki filmden bahsetmek istiyorum.





İlki Muazzez Tahsin Berkant’ın yapıtından uyarlanan “Küçük Hanımefendi”. Bu eser, senaryo ve yönetmenliğini Nejat Saydam’ın üstlendiği 1961 yapımı bir film. Başrollerinde Ayhan Işık, Belgin Doruk ve Sadri Alışık var.

Diğeriyse “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu”, Peyami Safa’nın önemli bir eseri. Peyami Safa’nın aynı adlı eserinden uyarlanan, yönetmenliğini yine Nejat Saydam’ın yaptığı, başrollerini Hülya Koçyiğit ve Kartal Tibet’in paylaştığı film 1967 yapımı. Bu iki filmin uyarlandığı kitapları ve filmleri hatırlamaya ne dersiniz?

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Herkes İçin Anlaşılabilir Bir Kant

İnkılâp Kitabevi çatısı altında felsefi eserler kendine yer bulmaya devam ediyor. Yusuf Samim Lütfü’nün kaleme aldığı “Herkes İçin Anlaşılabilir Bir Kant”, filozof Immanuel Kant’ın düşüncelerini anlaşılır ve sade bir dille ele alarak okurları derin bir felsefi yolculuğa davet ediyor.





“Herkes İçin Anlaşılabilir Bir Kant”, Kant felsefesinin derinliklerine inmek isteyenler için ideal bir rehber niteliğinde.

2024, Immanuel Kant’ın doğumunun 300’üncü yılı! 300’üncü doğum yılı nedeniyle, yazarı bir kez daha kitaplarıyla anmanın tam zamanı.

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Dikkatimi çektiler

◊ Çok erken yitirdiğimiz tarihçi Prof. Dr. Özlem Kumrular’ın ilk ve tek polisiye eseri “Kafes”, uzun ve hüzünlü bir bekleyişin ardından Doğan Kitap tarafından yayımlandı. “Kafes” tarih, mizah ve aşkla yoğrulmuş, doludizgin bir İstanbul polisiyesi.







◊ “Herkes için arkeoloji!” mottosuyla yola çıkan ve arkeolojiyle toplum arasında bir köprü olmayı amaçlayan Arkeofili adlı dijital oluşumun kurucusu ve editörü arkeolog Erman Ertuğrul, “Arkeofili: Arkeoloji Meraklısının Elkitabı”yla arkeolojinin en temel meselelerine karmaşık terimlerden uzak, kolay anlaşılır bir üslupla yanıt veriyor. Kitap, arkeolojiye ve geçmişe meraklı herkes için bir rehber niteliğinde.



◊ Shelley Read’in Colorado’nun büyülü güzelliğinin ortasında geçen ilk romanı “Bir Nehir Gibi” okuyucularla buluştu. Güçlüklerle dolu bir hikâyeyi kaleme alan başarılı yazar, ilk kitabında umuda bir kapı aralıyor.



◊ Ömer Seyfettin “Nişanlılar” adlı eseri İthaki Yayınları tarafından yayımlandı. Evet, bu hikâyelerde “aşk eski bir yalan”. İlişkiler, evlilikler her açıdan sorgulanmaya, irdelenmeye muhtaç. Ömer Seyfettin kapkara mizahıyla zamanına ışık tutuyor.

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Kim Ne Okuyor?

Cem Mumcu, Salman Akhtar ‘in “Kederi Anlamak” adlı eseri okuyor.

İlknur Özdemir, Ian McEwan’ın “Dersler” adlı eserini İngilizcesini okuyor.

Cem Erciyes, Sezen Ünlüönen’in “Cennetteki İlk Günüm Bir Tık İyi Daha Olabilirdi” adlı eserini okuyor.

Altay Öktem, Melisa Yılmaz’ın “Eşya, Efkar ve Çiçekler” adlı eserini okuyor.

Eylem Yıldız, Çağan Irmak’ın “Gözümden Deliler Taştı” adlı eserini okuyor.