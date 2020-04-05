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Sayım Çınar

Sayım Çınar

Ufkunuzu açacak kitaplar

5 Nisan 2020

Eve kapandığımız bu günlerde neler mi okuyalım? İşte Sayım Çınar’dan 5 farklı tavsiye:

Paulo Coelho’dan Simyacı

Çünkü Santiago adındaki Endülüslü bir çobanın İspanya’dan başlayıp Mısır’da sona eren yolculuğuyla okur aslında kendi ruhunun derinliklerine bir yolculuk yapıyor. Hakikate, rüyaya, arzulara ve hayallere dair her okurun kendinden bir cümle bulacağı önemli bir roman.

Ufkunuzu açacak kitaplar

Madeline Miller’dan Ben Kirke

Çünkü son dönemin en çok konuşulan yazarlarından biri Miller, eski çağın büyüleyici kahramanlarını kendi dilinde yeniden canlandırıyor, okuru zamansız bir yolculuğa çıkarıyor. Prometheus’u, Zeus’u, İkaros’u ve mitolojinin kahramanlarını bir de Miller’dan okuyun.

Ufkunuzu açacak kitaplar

Edmondo De Amicis’den Çocuk Kalbi

Çünkü her yaştan okuru kalbinden vuran bir klasik, içinizdeki çocuğa kulak vermek için de bir şans! Üçüncü sınıfa giden Enrico bir günlük tutmaya başlar, kısa sürede sınıftaki her çocuğun bir hikayesi olduğunu keşfeder. Notlar alıp yaşadıklarını yazdıkça, okulda sadece dersleri değil hayatı da öğrenmeye başladığını fark edecektir.

Ufkunuzu açacak kitaplar

Emmanuel Bove’dan Arkadaşlarım

Çünkü İkinci Dünya Savaşı’nda sürgün edilen ve ismi yıllar boyunca unutulan, sıradan bir adamın modern dünyadaki dışlanmışlığını ve bir arkadaş edinme çabasını anlatıyor bu kitap. Yazarın ünlü romanı “Arkadaşlarım” ilk kez Türkçe olarak yayımlandı. 2019 Talât Sait Halman Çeviri Ödülü sahibi Ebru Erbaş’ın çevirisiyle...

Ufkunuzu açacak kitaplar

İlber Ortaylı’dan Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

Çünkü Ortaylı dolu dolu bir hayatın ancak okumakla, öğrenmekle, keşfetmekle gerçekleşeceğini söylüyor ve doğru seçimlerle sağlam bir yaşam kurmanın inceliklerini anlatıyor. Bir solukta okunan bir hayat rehberi!

Ufkunuzu açacak kitaplar

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