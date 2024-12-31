Üç kişilik bir iyileşme hikâyesi

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A7 Kitap etiketiyle raflarda yerini alan roman, hayatın tuhaflıkları üzerinden okurunu farklı yaşamların tanıklığına davet ederken herkese kendi hikâyesine sahip çıkması gerektiğini hatırlatıyor. Roman, kadın cinayetlerinden toplumsal cinsiyet rollerine, aşkın yıkıcılığından geçmiş travmaların sarsıntısına kadar birçok temayı postmodern bir anlatıyla okuruna sunuyor. Bunu yaparken bilim ile büyüyü, gelecek ile dünü, aşkı, fedakârlığı ve tüm yakıcı duyguları iç içe geçiriyor.

Fransız Devrimi: İnfografik

Kronik Kitap, daha önce İkinci Dünya Savaşı ve Antik Roma üzerine yayımladıkları infografiklere, Fransız Devrimi’ni de eklemiş. İster alanında uzman bir tarihçi, isterseniz bu döneme meraklı bir tarihsever olun, “Fransız Devrimi: İnfografik” hayal gücünüzün zincirlerini kırarak sizleri Fransa’nın özgürlük, eşitlik ve kardeşlik sloganlarıyla inleyen sokaklarında nefes kesici bir maceraya çıkarıyor.

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Gaziantep’ten İstanbul’a baklava

Tarihçi Burak Onaran ve Priscilla Mary Işın tarafından kaleme alınan “Saraydan Çarşıya, Gaziantep’ten İstanbul’a Kırk Kat: Baklava Tarihi” kent müzelerinden sanat tarihine uzanan birçok noktada baklavanın bu topraklardaki tarihi araştırıyor. Cumhuriyet döneminde baklavanın nasıl ve niye değiştiği gibi daha önce ortaya konulmamış teorileri ele alan eser, eski tarifleri de içeren tam bir gastronomi tarih rehberi.

Geçmiş ve gelecek robotlara dair

Bu kitap hem yapay zekânın sırlarını hem de geçmiş ve gelecek robotlara dair gerçekleri açığa çıkarıyor. Bilim insanları gibi konuşman için gereken bilgi, rakam ve kelimeleri önüne seriyor. Fotoğraflar, görseller, eğlenceli çizgi roman kesitleri ve robot dünyası kahramanlarının hikâyeleriyle sana ilham veriyor: “Robotlar, Teknolojik Cihazlar ve Yapay Zekâ ve Bunlar Dünyamızı Nasıl Değiştiriyor?” Kitabın yazarı, Tom Jackson.

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Farkındalığının artması önemlidir!

Ödüllü cinsellik eğitmeni Rayka Kumru’nun ocak ayında iki kitabı Mundi Kitap tarafından yayımlanıyor. “Bedenler, Sınırlar ve Mahremiyet Hakkında Çocuğumla Nasıl Konuşurum?” kitabında çocuklarla bedenler, sınırlar ve mahremiyet hakkında doğru şekilde konuşabilmeleri için ebeveynlere yol gösterirken, çocuklarla cinsellik hakkında nasıl konuşabileceğine dair pratik öneriler sunuyor.

“Ben: Çocuklar için Vücudunu Tanıma, Sınırlar ve Onay” kitabı ise sınır ve onay kavramları üzerinden çocukların farkındalığının artmasında yardımcı oluyor.

Önay Yılmaz’ın sevdiği yazarlar

İsveçli Henning Mankell en beğendiğim polisiye yazarı. Çünkü karakterleri ve anlatımı çok doğal. Karakterlerin insani özelliklerini, kuzey ülkelerinin o kendine özgü atmosferini okura çok iyi yansıtıyor. Son dönem gerilim yazarlarından Fransız Jean - Christophe Grange’ı beğeniyorum. Bulduğu konular ilginç ve etkileyici. Bizden bir yazar söylemem gerekirse Gencoy Sümer’i sayabilirim. Çünkü Agatha Christie tarzındaki roman ve öykülerini büyük beğeniyle okuyorum.

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Liderlik üzerine bir kitap

Türkiye’nin kendi alanında lider 119 ismi ile birebir röportaj yapmak, hiç de öyle kolay bir iş değil. Uzun süredir okuma listemdeydi. Sevinç Engin’in yedi baskı yapmış “Lider Öyle Olmaz Böyle Olur- Yön Veren Liderler ile Liderlik Üzerine” adlı kitabı. Kitapta röportajı yer alan spor, siyaset, iş ve medya dünyasının lider isimleri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç da var. Bu kitabı iletişim sektöründe yer alan herkes okumalı.

Polisiye roman yazarları ne okuyor?

◊ Gamze Yayık, Raymond Chandler’ın “Büyük Uyku” adlı romanını okuyor.

◊ Gencay Sümer, Önay Yılmaz’ın “Antropolojist” adlı romanını okuyor.

◊ Emel Aslan, Murathan Mungan’ın “995 km” adlı romanını okuyor.

◊ Turgut Şişman, Gencay Sümer’in “Lanetli Ev” adlı romanını okuyor.