Turgut Uyar “Masumlar Apartmanı”nda

Yakın tarihimizin acı sayfalarındandır... Osmanlı hanedanının 155 mensubu, yıllar önce ülke dışına çıkartıldığında, mal varlıkları tasfiye edilmiş, ellerine sadece ikişer bin İngiliz lirası ve dönüşü olmayan pasaportlar verilmiştir. Vatansız ve neredeyse beş parasız kalan hanedan mensupları dünyanın dört bir yanına dağıldı.

Geçinebilmek için kimisi mezar bekçiliği yaptı, kimisi kapı kapı dolaşıp sabun sattı.

Aralarında başka hanedanların mensuplarıyla evlenip yeniden asalet unvanı alanlar da oldu.

Gazeteci ve tarihçi Murat Bardakçı’nın bugün artık bir klasik kabul edilen ama baskısı bulunamayan unutulmaz eseri “Son Osmanlılar”, ilk basımının 30. yılında yeniden kitapçılarda.

Bardakçı’nın hayatta olan hanedan mensuplarıyla görüşerek hazırladığı ve Turkuvaz Kitap etiketiyle çıkan kitap, geçmişimizin önemli bir sayfasını gün ışığına çıkarıyor.

“Seyir” 1 numara



Mona Kitap’tan çıkan “Seyir”, listelerde üst sıralarda, başarı gösteren bir roman oldu.

