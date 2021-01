Turgut Uyar “Masumlar Apartmanı”nda

Onur Akhan, önemli bir gazeteci ve yazar. Kariyeri başarılı ve özetlemesi zor... Suç araştırmaları uzmanı Mesut Demirbilek’le birlikte 2014’te “Cinayet Sohbetleri”, 2016’da “Hepimiz Katiliz” isimli kitapları kaleme aldığını atlamayayım.

Onur Akhan, halen CNN TÜRK’te haber program editörü olarak görev yapıyor.

Romanı “Kafamdaki Karıncalar”, ilgi çekici, çok iddialı.

Merkezinde çocukluk travmalarını aşamamış, güvensiz, bir erkek var. Geçmişe saplanan, geleceği mahvetmeye meyilli, obsesif kompulsif bozuklukla mücadele etmeye çalışan bir kadın da yine ana eksende.

Yollar bir romanla kesişir. Hayatının aşkı ile çocukluk arkadaşı arasında kalmanın sancılarını okuyacağız ve çok daha fazlasını. Merakla beklediğim bir roman geliyor.

“Dimdik Ayakta Her An Tetikte”

Nilüfer Açıkalın’ın hayata, varoluşa ve özgürlüğe dair on iki yeni öyküye yer verdiği “Dimdik Ayakta Her An Tetikte” Doğan Kitap’tan çıktı. Sıra dışı, neşeli, sade, naif, kırılgan konular var bu öykü kitabında. Cesaretle, gözü kara bir umursamazlıkla, gerçeğin buram buram kokusuyla korkusuzca harmanlanan olaylar, duygular, kurgular kitabı size yakınlaştırıyor. İçten, okurdan saklanmadan hatta okurla beraber nefes alıp vererek işlenmişler. “Aynalar Sarayı”, “Jenerikte Uyurduk”, “Onlar Neden Orda?”... Öykü türünü sevenlere duyurulur.

