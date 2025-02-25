Talât Sait Halman Çeviri Ödülü sahibini buldu!

Haberin Devamı

Ali Volkan Erdemir, Kenzaburo Oe’nin Can Yayınları’ndan çıkan “Suda Ölüm” romanını Japoncadan Türkçeye çevirisiyle, 2024 Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’ne layık görüldü.

Erdemir’e ödülü geçen hafta Salon İKSV’de düzenlenen bir törende İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı tarafından sunuldu.





Seçici kurul üyelerinin yanı sıra edebiyat dünyasından isimlerin de katıldığı törende, Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurul Başkanı Doğan Hızlan da bir konuşma yaptı.

Düzce Konuralp Film Festivali mayısta





Haberin Devamı

Geçen hafta Düzce’de ilki gerçekleştirilecek olan “Düzce Konuralp Film Festivali” basın tanıtım toplantısındaydım. Festival, 15-18 Mayıs tarihlerinde Düzce’de gerçekleşecek. Bu tür festivallerin uzun soluklu olması, hatta başlaması bile çok önemli. Festival Başkanı Prof. Dr. Ceyhan Kandemir, festivalin genç sinemacılara destek olacağını belirterek, “Düzce’nin doğası ve tarihiyle harmanlanacak bu festival, katılımcılara ilham verici anlar yaşatırken şehrin kültürel hayatına da katkı sunacak” şeklinde konuştu. Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Burak Coşkun ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık basın toplantısına katıldı.

Modern Yaşamın Kaygıları





Klinik Psikolog Büşra Naz Fırat’ın kaleminden “Basit Terapi: Düşe Kalka Yaşamayı Öğrenmek”, hayatın tümsekli yollarında kendimizi yeniden keşfetmek, modern yaşamın kaygılarını hafifletmek, kendimize şefkatle yaklaşmak ve hayata yeniden umutla sarılmak için pratik ve akıcı bir rehber.

Bir anne olmak





Haberin Devamı

Ebeveynlik konusunda nörolojik, bilişsel ve psikolojik araştırmaları bir araya getiren Chelsea Conaboy, çığır açan “Anne Beyni” isimli eseriyle bakım vermenin sıklıkla varsayıldığı kadar içgüdüsel olmadığını iddia ediyor. Conaboy, çocuğunun doğumuyla her şeyin değişeceğini bekliyordu. Beklemediği şey, ne kadar farklı hissedeceğiydi. Ancak bunun ardında ne olduğunu kısa sürede keşfedecekti: Değişen beyni. “Anne Beyni”; büyükanneler, büyükbabalar, politika yapıcılar, çalışan her ebeveyn ve onların müdürlerinin yanı sıra bir ebeveyn olup olmamayı düşünen ve karar vermesine yardımcı olacak kulaktan dolma bilgiler dışında bilgi arayışında olan herkesin okuması gereken bir eser...

Haberin Devamı

Filedelfiya Hikâyeleri





Bir mahallede yaşayan insanların uzun yıllara yayılmış hikâyelerini bir araya getiren Yeşim Erdem’in “Filedelfiya Hikâyeleri”; ‘Reyhan Teyze’, ‘Boyacı’, ‘Kötü Adam’ ve ‘Abim’ adlı dört uzun öyküden oluşuyor. Sürekli iç içe geçen bu dört hikâyenin karakterlerini ustalıkla anlatan yazar, her bir karakterine büyük bir dürüstlükle yaklaşıyor ve herkesi anlamaya çalışan usta işi bir metin çıkarıyor ortaya.

Memduh Şevket Esendal öyküleri





“İşin Dibi Bozulmuş”ta yazarın çekmecesinde kalmış ve ancak 1983’ten sonra kitaplarına alınmış öyküleri okuyacaksınız. Bu tarihsiz öyküler bir araya getirilirken yazım ve anlatım biçimleri dikkate alındı, tematik ilişkilerine göre sıralandı. Memduh Şevket Esendal, yöneten-yönetilen ilişkisiyle ilgili izleklerde gözlem ve ayrıntı zenginliğine büyük önem verir. Adını “İşin Dibi Bozulmuş” öyküsünden alan bu kitapta da yönetici-aydın tabakasının yurt sorunlarını ele alışı ve halka bakışı, bürokrasideki çarpıklıklar, idari makamlardaki amir-memur ilişkilerinde dönen entrikalar, ortaya çıkan gülünç ve özünde acınası durumlar sergileniyor. Bu kitapla birlikte Esendal öyküleri YKY’de 10 ciltte tamamlanmış oldu.

Haberin Devamı

Kim Ne Okuyor?

◊ Düzce Valisi Selçuk Aslan, Yazar Mehmed Arif’in “Başımıza Gelenler” adlı eserini okuyor.

◊ Saliha Sultan, Tarık Tufan’ın “Gece Açan Çiçekler” adlı eserini okuyor.

◊ Mebuse Tekay, Magda Szabo’nun “Kapı”sını okuyor.

◊ Tuğçe Çelik, İlyas Tunç’un “Ne çok gelecek, ne az zaman” adlı eserini okuyor.