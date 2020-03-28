Kelebek yazarı Sayım Çınar’a “Evde ne okuyalım, niye okuyalım?” diye sorduk. İşte tavsiyeleri...
Bernhard Schlink’ten “Okuyucu”: Çünkü “suç nedir, suçlu kimdir”i kimse daha iyi yazamadı. İmkansız bir aşk, kaçış, yakalanma korkusu öyküsü. Nihayetinde dünya edebiyatının en özel romanlarından biri.
Irvin Yalom’dan “Aşkın Celladı ve Diğer Psikoterapi Öyküleri”: Çünkü içimize döndüğümüz bugünlerde yalnızlığa, ölüm korkusuna, her şeye rağmen umuda ve inanca dair ilham verici satırlara ihtiyacımız var.
Birhan Keskin’den Soğuk Kazı: Çünkü “Dürtme içimdeki narı, üstümde beyaz gömlek var” kadar özel bir dizeyi Türkçeye hediye etmiş bir şairin her dizesi, her kelimesi bu dönemde içimizi yıkıyor, şifa veriyor.
Afşin Kum’dan Sıcak Kafa: Çünkü yakında dizisi çekilecek kitap tüm dünyayı ele geçiren bir salgını, dilden dile bulaşan büyük vebayı, dilbilimci Murat Siyavuş üzerinden yeni bir dünyayı anlatıyor. Yerli edebiyatın son dönemde çıkan en sürükleyici romanlarından.
Heather McElhatton’dan Şahane Hatalar: Çünkü eve kapandığımız bugünlerde “Tek başlangıç sayısız farklı son” sloganıyla, seçimlerimizle yüzlerce hikaye yaşatan interaktif edebiyata her zamankinden daha çok ihtiyacımız var!
Şimdi sayfalarda kaybolmanın tam zamanı
Kelebek yazarı Sayım Çınar’a “Evde ne okuyalım, niye okuyalım?” diye sorduk. İşte tavsiyeleri...
Bernhard Schlink’ten “Okuyucu”: Çünkü “suç nedir, suçlu kimdir”i kimse daha iyi yazamadı. İmkansız bir aşk, kaçış, yakalanma korkusu öyküsü. Nihayetinde dünya edebiyatının en özel romanlarından biri.
Irvin Yalom’dan “Aşkın Celladı ve Diğer Psikoterapi Öyküleri”: Çünkü içimize döndüğümüz bugünlerde yalnızlığa, ölüm korkusuna, her şeye rağmen umuda ve inanca dair ilham verici satırlara ihtiyacımız var.
Birhan Keskin’den Soğuk Kazı: Çünkü “Dürtme içimdeki narı, üstümde beyaz gömlek var” kadar özel bir dizeyi Türkçeye hediye etmiş bir şairin her dizesi, her kelimesi bu dönemde içimizi yıkıyor, şifa veriyor.
Afşin Kum’dan Sıcak Kafa: Çünkü yakında dizisi çekilecek kitap tüm dünyayı ele geçiren bir salgını, dilden dile bulaşan büyük vebayı, dilbilimci Murat Siyavuş üzerinden yeni bir dünyayı anlatıyor. Yerli edebiyatın son dönemde çıkan en sürükleyici romanlarından.
Heather McElhatton’dan Şahane Hatalar: Çünkü eve kapandığımız bugünlerde “Tek başlangıç sayısız farklı son” sloganıyla, seçimlerimizle yüzlerce hikaye yaşatan interaktif edebiyata her zamankinden daha çok ihtiyacımız var!