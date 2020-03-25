Şifa şiirde

Kriz zamanlarında şiire sığınıyorum.
En sevdiğim şairlerdendir Birhan Keskin.
Metis Yayınları’ndan tüm Birhan Keskin kitaplarını satın aldım. İyi geliyor bana.
Zehrimi atıyorum.
Korona günlerinde size de yüzünüzü şiire dönmenizi tavsiye ederim.
Mecburi sosyal izolasyon günlerinde usta bir şairin dizelerine sığınmaktan daha güzel ne var!
Bu vesileyle size Birhan Keskin’in “Y’ol” şiir kitabından bir şiir hatırlatmak isterim.
Dünya ne ki sevgilim,
benim sana yaptığım kubbe yanında?
Düşsün, olsun, bırak,
içinde yıldızlar patlıyor.
Kolaydır inanmak kadar inanmamak da.
İster sal kendini dünyaya, ister kal yanımda.
Her şeyden öte öyle sevdim ki ben seni
Yoluna baş koymak diyoruz
Biz barbarlar buna.
Kolonya devri yeniden başladı!
Geçen yıl yeni yıla Köln’de girdim. Şehrin kendisini, sakinliğini çok severim. Kolonyanın başkenti burası. Kim derdi ki aradan aylar geçecek ve tüm dünya kolonyayı yeniden keşfedecek!
Almanya’da “Kölnisch Wasser” (Köln Suyu) olarak bilinen kolonyanın hikayesi 300 yıl öncesine dayanıyor.
Johann Maria Farina, Köln’deki dükkanında ilk kolonyayı yapan kişi.
Koronavirüs salgınıyla beraber yeniden keşfedilen kolonya, temizliğin, misafirperverliğin, özel günlerin alışkanlığıdır bizler için.
Ama artık aklımıza -umuyorum ki yakın zamanda sonlanacak olan- karantina günlerini de getireceğe benziyor.
Ne kedisiz ne kitapsız!
Dünyaya bir kedinin gözünden bakmak nasıldır, hiç merak ettiniz mi?
Bilge Karasu’yu da anarak bir yeni güzel kitap haberi paylaşayım.
“Meraklı Kedinin Çok Acayip Dünyası”, Profil Kitap etiketiyle çıktı geçtiğimiz günlerde.
Varoluşsal sancılar yaşayan meraklı kedi Zelda, kendine özgü felsefesiyle kedilerin hayatına dair aklınızdaki tüm soruları cevaplıyor.
Meraklı Zelda bir internet fenomeni, kedilerin Güzin Abla’sı, yoga öğretmeni, bezen bir astronot, bazense bir politikacı...
“Meraklı Kedinin Çok Acayip Dünyası”nda Zelda, kendi hikayesini ve bakış açısını emsalsiz bir bilgelikle sunuyor ve okuyucuları kedilerin büyüleyici alemine davet ediyor:
İnsanlarla yaşamak, sinekleri avlamak, son anda çorap çekmecesine girmek, flört etmek, mobilyaları tırmalamak, bir türlü yakalanamayan “kırmızı nokta” efsanesiyle baş etmek...
Zelda’nın kıvrak zekâsı ve mizahi üslubuyla tanışmalısınız.
Sosyal medya alışkanlıklarına dikkat
Hepimizin elinde telefonlar, gözümüz ekranda, dünyadan ve ülkeden son haberlere bakıyoruz sürekli.
Bir bağımlılığa dönüşen bu sürece dair önemli bir kitap çıktı Doğan Kitap’tan.
Öğretim üyesi Psikolog Dr. Mehmet Şakiroğlu ile öğretim görevlisi Dr. Cansel Poyraz tarafından kaleme alınan “Bağlan”, modern hayatın en yaygın sorunlarından biri haline gelen sorunlu akıllı telefon kullanımını azaltmayı kolaylaştıracak bir “kendine yardım” kitabı.
Kitap, teorik ve uygulama olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Kitabın ilk kısmı, bir anlamda “teşhis” koyuyor. Burada hem pek çok test ile okura kendini ölçme, hem de sorunlu akıllı telefon kullanımının arkasındaki mekanizmaları ve gerekçeleri anlama fırsatı sunuyor.
Kitap ters çevrildiğinde ise ikinci bir kitap var. Bu yüz, kitabın bir anlamda “tedavi” kısmı. Bu kısım, diğer yüzdeki rasyonel mekanizmalarla açıklanan yardım önerilerini, 12 günlük bir uygulamayla adapte etmeyi sağlıyor.
“Bağlan / Sorunlu Akıllı Telefon Kullanımını Azaltma Rehberi”, sanal dünyayla bağlantısız kalmaya bir dakika bile tahammülümüzün olmadığı bu dünyada, her şeye daha sağlıklı bağlanmanın yollarını bulmaya yardımcı olmayı taahhüt ediyor.
Masallara karışmak
Geçenlerde sevgili oyunculuk hocam Ayşen İnci’yle karşılaştım. Ve bu vesileyle kendisinden güzel bir haber aldım.
90’lı yılların sonunda Pera Güzel Sanatlar’da Tiyatro bölümünde okuyordum.
Ayşen İnci de bir dönem oyunculuk dersime girmişti. Yıllar sonra kitaplar bizi birbirimize daha çok yaklaştırdı.
Tiyatro, dizi, sinema sektöründe saygın bir bilinirliği olan Ayşen İnci son yıllarda yazar yönüyle de dikkatleri üzerine çekmeye başladı.
Masalların çocuk dünyasındaki önemi tartışılmaz. Ancak bu masalları seçerken son derece seçici ve dikkatli olmamız gerekiyor. Ne yazık ki pek çok masal dehşet içeren, kardeş, arkadaş ilişkilerini zedeleyecek unsurları konu alan içerikleriyle çocukların hayal ve ruh dünyasını olumsuz etkileyebiliyor.
Bu meselelere karşı oldukça duyarlı olan Ayşen İnci, pek çok okulda okunması gereken kitaplar listesine alınan “Gizemli İzciler” serisinden sonra şimdi de YouTube’da “Periliçe’den Masallar” adlı bir masal kanalı açmış.
“Sihirli Annem” dizisinin çok sevilen Periliçe’sinin ağzından doğru ve güzel Türkçemizi dinlemek istiyorsanız bu kanala göz atmanızı öneriyorum.
Nazi Almanyası ve Yahudi Soykırımı
Avrupa kültürü tarihçisi Klaus P. Ficher tarafından kaleme alınan “Nazi Almanyası: Yeni Bir Tarih”, Alfa Yayınları’ndan çıktı.
Nazizm’in ortaya çıkmasına neden olan tüm koşulları ayrıntılarıyla inceleyen kitap, kitlelerin Hitler’in peşinden sürüklenmesini de değerlendiriyor.
Üçüncü Reich’in ekonomik, politik, askeri, diplomatik, uluslararası, dini ve kültürel bileşenlerini de kapsayan kitap, Holokost gerçeğini ve Avrupalı Yahudilerin yaşadıklarını tüm açıklığıyla, anılar ve fotoğraflarla okura sunuyor.
Kim ne okuyor?
◊ Güner Özkul, Batuhan Kıran’ın “Uyku Aralığı” isimli kitabını okuyor.
◊ Başarılı televizyoncu Ahu Özyurt, Aytunç Erkin’in “Dayının Casusları” adlı kitabını okuyor.
◊ Müzik meraklısı, televizyoncu Arzu Haksun, şarkılı bir kitap okuyor: “Şarkı Okuma Kitabı”, yazarı Bülent Somay.
◊ İletişim danışmanı Nur Daşar, Arif Ergin’in “Tekvin” romanını okuyor.
◊ Yazar Eylem Tok, Jean Paul Sartre’ın “Varlık ve Hiçlik” adlı kitabını okuyor.
Şifa şiirde
Kriz zamanlarında şiire sığınıyorum.
En sevdiğim şairlerdendir Birhan Keskin.
Metis Yayınları’ndan tüm Birhan Keskin kitaplarını satın aldım. İyi geliyor bana.
Zehrimi atıyorum.
Korona günlerinde size de yüzünüzü şiire dönmenizi tavsiye ederim.
Mecburi sosyal izolasyon günlerinde usta bir şairin dizelerine sığınmaktan daha güzel ne var!
Bu vesileyle size Birhan Keskin’in “Y’ol” şiir kitabından bir şiir hatırlatmak isterim.
Dünya ne ki sevgilim,
benim sana yaptığım kubbe yanında?
Düşsün, olsun, bırak,
içinde yıldızlar patlıyor.
Kolaydır inanmak kadar inanmamak da.
İster sal kendini dünyaya, ister kal yanımda.
Her şeyden öte öyle sevdim ki ben seni
Yoluna baş koymak diyoruz
Biz barbarlar buna.
Kolonya devri yeniden başladı!
Geçen yıl yeni yıla Köln’de girdim. Şehrin kendisini, sakinliğini çok severim. Kolonyanın başkenti burası. Kim derdi ki aradan aylar geçecek ve tüm dünya kolonyayı yeniden keşfedecek!
Almanya’da “Kölnisch Wasser” (Köln Suyu) olarak bilinen kolonyanın hikayesi 300 yıl öncesine dayanıyor.
Johann Maria Farina, Köln’deki dükkanında ilk kolonyayı yapan kişi.
Koronavirüs salgınıyla beraber yeniden keşfedilen kolonya, temizliğin, misafirperverliğin, özel günlerin alışkanlığıdır bizler için.
Ama artık aklımıza -umuyorum ki yakın zamanda sonlanacak olan- karantina günlerini de getireceğe benziyor.
Ne kedisiz ne kitapsız!
Dünyaya bir kedinin gözünden bakmak nasıldır, hiç merak ettiniz mi?
Bilge Karasu’yu da anarak bir yeni güzel kitap haberi paylaşayım.
“Meraklı Kedinin Çok Acayip Dünyası”, Profil Kitap etiketiyle çıktı geçtiğimiz günlerde.
Varoluşsal sancılar yaşayan meraklı kedi Zelda, kendine özgü felsefesiyle kedilerin hayatına dair aklınızdaki tüm soruları cevaplıyor.
Meraklı Zelda bir internet fenomeni, kedilerin Güzin Abla’sı, yoga öğretmeni, bezen bir astronot, bazense bir politikacı...
“Meraklı Kedinin Çok Acayip Dünyası”nda Zelda, kendi hikayesini ve bakış açısını emsalsiz bir bilgelikle sunuyor ve okuyucuları kedilerin büyüleyici alemine davet ediyor:
İnsanlarla yaşamak, sinekleri avlamak, son anda çorap çekmecesine girmek, flört etmek, mobilyaları tırmalamak, bir türlü yakalanamayan “kırmızı nokta” efsanesiyle baş etmek...
Zelda’nın kıvrak zekâsı ve mizahi üslubuyla tanışmalısınız.
Sosyal medya alışkanlıklarına dikkat
Hepimizin elinde telefonlar, gözümüz ekranda, dünyadan ve ülkeden son haberlere bakıyoruz sürekli.
Bir bağımlılığa dönüşen bu sürece dair önemli bir kitap çıktı Doğan Kitap’tan.
Öğretim üyesi Psikolog Dr. Mehmet Şakiroğlu ile öğretim görevlisi Dr. Cansel Poyraz tarafından kaleme alınan “Bağlan”, modern hayatın en yaygın sorunlarından biri haline gelen sorunlu akıllı telefon kullanımını azaltmayı kolaylaştıracak bir “kendine yardım” kitabı.
Kitap, teorik ve uygulama olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Kitabın ilk kısmı, bir anlamda “teşhis” koyuyor. Burada hem pek çok test ile okura kendini ölçme, hem de sorunlu akıllı telefon kullanımının arkasındaki mekanizmaları ve gerekçeleri anlama fırsatı sunuyor.
Kitap ters çevrildiğinde ise ikinci bir kitap var. Bu yüz, kitabın bir anlamda “tedavi” kısmı. Bu kısım, diğer yüzdeki rasyonel mekanizmalarla açıklanan yardım önerilerini, 12 günlük bir uygulamayla adapte etmeyi sağlıyor.
“Bağlan / Sorunlu Akıllı Telefon Kullanımını Azaltma Rehberi”, sanal dünyayla bağlantısız kalmaya bir dakika bile tahammülümüzün olmadığı bu dünyada, her şeye daha sağlıklı bağlanmanın yollarını bulmaya yardımcı olmayı taahhüt ediyor.
Masallara karışmak
Geçenlerde sevgili oyunculuk hocam Ayşen İnci’yle karşılaştım. Ve bu vesileyle kendisinden güzel bir haber aldım.
90’lı yılların sonunda Pera Güzel Sanatlar’da Tiyatro bölümünde okuyordum.
Ayşen İnci de bir dönem oyunculuk dersime girmişti. Yıllar sonra kitaplar bizi birbirimize daha çok yaklaştırdı.
Tiyatro, dizi, sinema sektöründe saygın bir bilinirliği olan Ayşen İnci son yıllarda yazar yönüyle de dikkatleri üzerine çekmeye başladı.
Masalların çocuk dünyasındaki önemi tartışılmaz. Ancak bu masalları seçerken son derece seçici ve dikkatli olmamız gerekiyor. Ne yazık ki pek çok masal dehşet içeren, kardeş, arkadaş ilişkilerini zedeleyecek unsurları konu alan içerikleriyle çocukların hayal ve ruh dünyasını olumsuz etkileyebiliyor.
Bu meselelere karşı oldukça duyarlı olan Ayşen İnci, pek çok okulda okunması gereken kitaplar listesine alınan “Gizemli İzciler” serisinden sonra şimdi de YouTube’da “Periliçe’den Masallar” adlı bir masal kanalı açmış.
“Sihirli Annem” dizisinin çok sevilen Periliçe’sinin ağzından doğru ve güzel Türkçemizi dinlemek istiyorsanız bu kanala göz atmanızı öneriyorum.
Nazi Almanyası ve Yahudi Soykırımı
Avrupa kültürü tarihçisi Klaus P. Ficher tarafından kaleme alınan “Nazi Almanyası: Yeni Bir Tarih”, Alfa Yayınları’ndan çıktı.
Nazizm’in ortaya çıkmasına neden olan tüm koşulları ayrıntılarıyla inceleyen kitap, kitlelerin Hitler’in peşinden sürüklenmesini de değerlendiriyor.
Üçüncü Reich’in ekonomik, politik, askeri, diplomatik, uluslararası, dini ve kültürel bileşenlerini de kapsayan kitap, Holokost gerçeğini ve Avrupalı Yahudilerin yaşadıklarını tüm açıklığıyla, anılar ve fotoğraflarla okura sunuyor.
Kim ne okuyor?
◊ Güner Özkul, Batuhan Kıran’ın “Uyku Aralığı” isimli kitabını okuyor.
◊ Başarılı televizyoncu Ahu Özyurt, Aytunç Erkin’in “Dayının Casusları” adlı kitabını okuyor.
◊ Müzik meraklısı, televizyoncu Arzu Haksun, şarkılı bir kitap okuyor: “Şarkı Okuma Kitabı”, yazarı Bülent Somay.
◊ İletişim danışmanı Nur Daşar, Arif Ergin’in “Tekvin” romanını okuyor.
◊ Yazar Eylem Tok, Jean Paul Sartre’ın “Varlık ve Hiçlik” adlı kitabını okuyor.