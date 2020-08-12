Ses getirecek bir kitap

Corriere della Sera, onun için “Türk derin devletini deşifre eden gazeteci” diye yazdı.
Daha önce Kirli Kramponlar, Özel Harp Dairesi ve JİTEM isimli kitaplarıyla araştırmacı gazeteciliğini kanıtlayan Ecevit Kılıç, yaklaşık 10 yıl sonra yeni bir kitapla geliyor.
Önümüzdeki günlerde raflarda yerini alacak kitabın ismi ise Yeni Derin Devlet...
Kitap, bir dönemin perde arkasını ve bilinmeyenlerini sarsıcı bilgilerle aktarıyor.
O nedenle hayli yankı uyandıracak ve yeni yeni tartışmaları başlatacak gibi görünüyor. Kitabın içeriğini bir gecede okudum.
Çünkü çok farklı bir tarzda yazılmış. En fazla 3-4 kelimeden oluşan çok kısa cümleler ve yine kısa kısa paragraflar var.
Tam bir belgesel inceleme tadında. Bu yılın en çok ses getirecek araştırma kitabı olmaya aday şimdiden.
Bir kez daha: Inception
“Başlangıç”, daha popüler ismiyle “Inception” vizyona girişinin 10’uncu yılında 14 Ağustos’ta, sadece Imax lokasyonlarda gösterimde. “Başlangıç”, daha popüler ismiyle “Inception” vizyona girişinin 10’uncu yılında 14 Ağustos’ta, sadece Imax lokasyonlarda gösterimde. Ünlü yönetmen Christopher Nolan, bir bilimkurgu aksiyon olan yeryüzünün her yerinde ve rüyaların sonsuz dünyasında gezinen “Başlangıç/Inception” filminde uluslararası bir oyuncu kadrosunu yönetiyor. Film ilk günden itibaren büyük tartışmalar yaratmış, hakkında sayısız yazı ve eleştiri çıkmıştı. Bir kez daha izlemek büyük bir keyif olacak!
Bir oturuşta okumalık klasikler
Bir oturuşta okunabilecek en çarpıcı “Kısa Klasikler” çağdaş illüstratörler tarafından özel olarak tasarlanan kapaklarıyla okurlarla buluşmaya devam ediyor.
Özellikle “Nyarlathotep” radarıma girdi. Korku ve gizem dolu öyküleriyle tanınan Howard Phillips Lovecraft’ın altı öyküden oluşan “Nyarlathotep” adlı seçkisi yazarın hayal gücünün çok iyi örneklerini içeriyor:
Tekinsiz, tarihsel gerçeklerle kurmacanın birbirine karıştığı “Evdeki Resim”, beklenmedik sonuyla okuru şaşırtırken “Korkunç Yaşlı Adam” ve çok daha fazlası Can’ın “Kısa Klasikler” serisinde.
Doğan Kitap’ta neler oluyor?
Cem Erciyes (Doğan Kitap’ın Yayın Yönetmeni)
Zülfü Livaneli ve Nermin Bezmen’in yeni kitaplarını yayımladık, okurdan çok ilgi görüyor her iki kitap da.
Edebiyat dünyasını heyecanlandıran, Adnan Özer’in yıllar sonra yazdığı ilk kitabı “Eskiden Gelecek Güzeldi”yi yayımladık.
Dünya edebiyatından ise Murakami’nin Türkçedeki yeni romanı “Dans Dans Dans” çıktı.
Sonbaharda pek çok yeni kitap var. Bekir Ağırdır çalışmasını bitirdi. Sabahattin Selek’in kelimenin tam anlamıyla dev eseri “Milli Mücadele”yi yayına hazırladık, bin sayfayı aşkın bir Kurtuluş Savaşı tarihi...
Selçuk Şirin’in yeni kitabı “Yetişin Gençler” yolda, son düzeltmeleri yapıyor asistanlarıyla.
Tarık Tufan’ın yeni romanı bitti, bu ay sonunda okurla buluşacak. Şu sıralar kapak çalışması sürüyor.
Saygı Öztürk’ün yine çok ilgi çekecek kitabı “Alaattin Çakıcı” ise matbaadan gelmek üzere... Alper Hasanoğlu ve Filiz Aygündüz’ün söyleşi kitabının da kapağına karar vermeye çalışıyoruz.
Kim Ne Okuyor?
İsmail Saymaz, François Georgeon’dan “Sultan Abdülhamid” adlı kitabı okuyor.
Ebru Destan, “İnsan Vücuduna Seyahat”i okuyor, yazarı Gavin Francis.
Tarık Tufan, “Wilhelm Gün İçin Bir Şemsiye” adlı kitabı okuyor, yazarı Wilhelm Genazino.
Turkuvaz Kitap’ın yayın koordinatörü Erdem Öztop, Per Petterson’ın “At Çalmaya Gidiyoruz” kitabını okuyor.
Sinema yazarı Murat Tolga Şen, Orhan Umut Gökçek imzalı çizgi roman “Tuş”u okuyor.
Ses getirecek bir kitap
Corriere della Sera, onun için “Türk derin devletini deşifre eden gazeteci” diye yazdı.
Daha önce Kirli Kramponlar, Özel Harp Dairesi ve JİTEM isimli kitaplarıyla araştırmacı gazeteciliğini kanıtlayan Ecevit Kılıç, yaklaşık 10 yıl sonra yeni bir kitapla geliyor.
Önümüzdeki günlerde raflarda yerini alacak kitabın ismi ise Yeni Derin Devlet...
Kitap, bir dönemin perde arkasını ve bilinmeyenlerini sarsıcı bilgilerle aktarıyor.
O nedenle hayli yankı uyandıracak ve yeni yeni tartışmaları başlatacak gibi görünüyor. Kitabın içeriğini bir gecede okudum.
Çünkü çok farklı bir tarzda yazılmış. En fazla 3-4 kelimeden oluşan çok kısa cümleler ve yine kısa kısa paragraflar var.
Tam bir belgesel inceleme tadında. Bu yılın en çok ses getirecek araştırma kitabı olmaya aday şimdiden.
Bir kez daha: Inception
“Başlangıç”, daha popüler ismiyle “Inception” vizyona girişinin 10’uncu yılında 14 Ağustos’ta, sadece Imax lokasyonlarda gösterimde. “Başlangıç”, daha popüler ismiyle “Inception” vizyona girişinin 10’uncu yılında 14 Ağustos’ta, sadece Imax lokasyonlarda gösterimde. Ünlü yönetmen Christopher Nolan, bir bilimkurgu aksiyon olan yeryüzünün her yerinde ve rüyaların sonsuz dünyasında gezinen “Başlangıç/Inception” filminde uluslararası bir oyuncu kadrosunu yönetiyor. Film ilk günden itibaren büyük tartışmalar yaratmış, hakkında sayısız yazı ve eleştiri çıkmıştı. Bir kez daha izlemek büyük bir keyif olacak!
Bir oturuşta okumalık klasikler
Bir oturuşta okunabilecek en çarpıcı “Kısa Klasikler” çağdaş illüstratörler tarafından özel olarak tasarlanan kapaklarıyla okurlarla buluşmaya devam ediyor.
Özellikle “Nyarlathotep” radarıma girdi. Korku ve gizem dolu öyküleriyle tanınan Howard Phillips Lovecraft’ın altı öyküden oluşan “Nyarlathotep” adlı seçkisi yazarın hayal gücünün çok iyi örneklerini içeriyor:
Tekinsiz, tarihsel gerçeklerle kurmacanın birbirine karıştığı “Evdeki Resim”, beklenmedik sonuyla okuru şaşırtırken “Korkunç Yaşlı Adam” ve çok daha fazlası Can’ın “Kısa Klasikler” serisinde.
Doğan Kitap’ta neler oluyor?
Cem Erciyes (Doğan Kitap’ın Yayın Yönetmeni)
Zülfü Livaneli ve Nermin Bezmen’in yeni kitaplarını yayımladık, okurdan çok ilgi görüyor her iki kitap da.
Edebiyat dünyasını heyecanlandıran, Adnan Özer’in yıllar sonra yazdığı ilk kitabı “Eskiden Gelecek Güzeldi”yi yayımladık.
Dünya edebiyatından ise Murakami’nin Türkçedeki yeni romanı “Dans Dans Dans” çıktı.
Sonbaharda pek çok yeni kitap var. Bekir Ağırdır çalışmasını bitirdi. Sabahattin Selek’in kelimenin tam anlamıyla dev eseri “Milli Mücadele”yi yayına hazırladık, bin sayfayı aşkın bir Kurtuluş Savaşı tarihi...
Selçuk Şirin’in yeni kitabı “Yetişin Gençler” yolda, son düzeltmeleri yapıyor asistanlarıyla.
Tarık Tufan’ın yeni romanı bitti, bu ay sonunda okurla buluşacak. Şu sıralar kapak çalışması sürüyor.
Saygı Öztürk’ün yine çok ilgi çekecek kitabı “Alaattin Çakıcı” ise matbaadan gelmek üzere... Alper Hasanoğlu ve Filiz Aygündüz’ün söyleşi kitabının da kapağına karar vermeye çalışıyoruz.
Kim Ne Okuyor?
İsmail Saymaz, François Georgeon’dan “Sultan Abdülhamid” adlı kitabı okuyor.
Ebru Destan, “İnsan Vücuduna Seyahat”i okuyor, yazarı Gavin Francis.
Tarık Tufan, “Wilhelm Gün İçin Bir Şemsiye” adlı kitabı okuyor, yazarı Wilhelm Genazino.
Turkuvaz Kitap’ın yayın koordinatörü Erdem Öztop, Per Petterson’ın “At Çalmaya Gidiyoruz” kitabını okuyor.
Sinema yazarı Murat Tolga Şen, Orhan Umut Gökçek imzalı çizgi roman “Tuş”u okuyor.