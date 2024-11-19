Sanat şehri Ordu’dan notlarım

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◊ Güzel Ordu Kısa Film Festivali, 13-17 Kasım günleri arasında Ordu’da gerçekleştirildi. Ordu doğasıyla Karadeniz’in cazip noktalarından birisi olmayı başarıyor.



◊ Yönetmen ve yapımcı Ezel Akay’la yarışan filmleri izlemek iyi geldi. Ezel Akay’ın samimiyeti festivale ayrı bir hava kattı. Bu festivalde, uluslararası farklı filmler de vardı.



◊ Aziz Nesin’in başyapıtlarından “Zübük” adlı romanı yeniden çekiliyor.

Filmin yönetmeni Ezel Akay, yine filmin başrollerinden birinde Ali Sunal yer alacakmış.

Filmin adı “Mr Z”. Merakla bekliyorum.





◊ Yönetmenliğini ve yapımcılığını Halil Serhan Köse’nin üstlendiği “Mostar’ın Çocukları”nı izlerken duygulu anlar yaşadım çünkü Mostar’ı daha önce görme fırsatımı bulmuştum.

Sonra belgeselden sonra dedim ki, filmleri daha fazla anlamak için gezgin olmak da gerekir.



◊ Ordulu genç sanatçı Emirhan Bıçakcı’nın Atatürk portrelerinden oluşan “Atatürk Ordu’da” resim sergisine yoğun ilgi vardı. Oraya da gittim, umarım bu sergi daha farklı şehirlere de gider.



◊ Nebil Özgentürk’ün hazırladığı “Nazım Aramızda” belgeselinin gösterimi Ordu’da yapıldı. Nebil Özgentürk, belgeselde Nazım’ı canlandıran oyuncu Şahin Sancak’la nasıl tanıştığını da anlattı.

Büyük şairimizi saygıyla andık. Anlayacağınız Ordu da Nazım Hikmet’i unutmadı.

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◊ Vakıf özel ödülleri, “Mama Turkey” filmi ile Ebru Berke’ye ve “Yaren” ile Mehmet Ali Poyraz’a verildi.

Oğuzhan Tercan Ödülü, “Pamuk Prenses ve Cüce” filmiyle Bora Yavuz Subaşı’nın oldu. Genç Jüri Ceren Özdemir Ödülü, “Kabuk” filmiyle Sema Güler’e verildi.



◊ Festivaldeki ödül kazananlar arasında 3.’lük ödülünü “Mostar’ın Çocukları” filmiyle Halil Serhan Köse, 2.’lik ödülünü “İyi Ölüm” filmiyle Hasan Ete alırken, 1.’lik ödülünü “Kötü Bir Gün” filmiyle Yaşar Güney Yurdakul kazandı.

Kitap dünyasından haberler

Can Bonomo’nun ilk romanı

Can Bonomo’nun şiirlerinden sonra ilk romanı “Ateşli Silahlar ve Bilardo” Mundi etiketiyle okurla buluşuyor. Mizahi bir dille kaleme alınan bu sürükleyici roman, Sultangazi’de yaşayan ve evlere damacana su servisi yapan bir motokuryenin kripto dünyasına bulaşması sonrası yaşananları konu alıyor.

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Bir Sahiplenme Hikâyesi

Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden Kenan Yavuz’un yaşam öyküsü “Bir Sahiplenme Hikâyesi” adını taşıyan biyografi kitabı okurlarla buluştu. İBA Stratejik İletişim Danışmanlığı Kurucusu Gazeteci Serkan Aksüyek tarafından yayına hazırlanan kitap, Bayburt’un Beşpınar Köyü’nde başlayan ve aynı köye bir dünya mirası kazandırılması arasında geçen 65 yıllık yaşam öyküsünü özetliyor.

İş dünyasının temel meseleleri

İş yaşamında ellinci yılını kutlayan Bülent Eczacıbaşı yeni denemelerini “Biraz Daha Düşününce” kitabında bir araya getirdi. Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan kitapta Eczacıbaşı’nın 2023-24 yıllarında yazdığı, ilk kez yayımlanan 40 kısa denemesi yer alıyor. “Biraz Daha Düşününce”, ilk baskısı 2022’de yapılan ve birçok ödül kazanan “Aklımızda Bulunsun” kitabının devamı niteliğinde...

Bülent Eczacıbaşı, yeni kitabında liderlik, motivasyon, müşteri mutluluğu gibi iş dünyasının temel meselelerinin yanı sıra paydaş kapitalizmi, büyüme paradigması, yapay zekâ gibi güncel konuları da farklı boyutlarıyla tartışıyor.

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“Şeytan Tuzağı” birinciliği kazandı

Dedektif Dergi tarafından beşincisi düzenlenen Zehirli Kalem Polisiye Öykü Ödülü’nü “Şeytan Tuzağı” adlı öyküsüyle Dilan Yamaç kazandı. Zehirli Kalem Öykü Ödülü, polisiye yazarlarını desteklemeyi amaçlıyor. Önay Yılmaz, Ayşe Erbulak, Banu Yıldıran ve Gencoy Sümer’den oluşan jürinin takdirini kazanan kısa öyküler, birinci olan öykünün adını taşıyan bir seçkide kitaplaştırılarak polisiye edebiyatına kazandırılacak.

Kim Ne Okuyor?

◊ Ezel Akay, Jack London’ın “Kızıl Veba” adlı eserini okuyor.

◊ Nilay Erdönmez, Deniz Erten’in “Misafirim N İşaret 4” adlı kitabını okuyor.

◊ Mehmet Güreli, Edgar Wallace’nin “Cinayet Defteri” adlı eserini okuyor.

◊ Görkem Yeltan, Faruk Şüyün’un hazırladığı “Yalvaç Ural- Dünya Çocuk Edebiyatının Şövalyesi” adlı eseri okuyor.