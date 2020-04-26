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Sayım Çınar

Sayım Çınar

Sakinleştirici kitaplar

26 Nisan 2020

Eve kapandığımız bu günlerde ne okuyalım? İşte Sayım Çınar’dan 5 tavsiye...

John Douglas’tan Zihin Avcısı

Çünkü dizi dünyasını kasıp kavuran Mindhunter’ın asıl hikayesi bu kitapta. Suç, suçlu psikolojisi, FBI, çözülmesi imkansız görünen vakalar ve dedektifler... Sürükleyici bir okuma.

Sakinleştirici kitaplar

Selim İleri’den Bir Gölge Gibi Silineceksin

Çünkü kıyıda köşede kalmış, geçmiş zaman okumalarındaki çiziktirmelerini gün yüzüne çıkarıyor. Üzüntüler, yüzleşmeler, kırılganlıklar, hesaplaşmalar. Anımsayışlar... Usta kalemle yeniden buluşmak isteyenlere.

Sakinleştirici kitaplar

Selin Yetimoğlu’ndan Mutluluk Faktörü

Çünkü mutluluğun doğasını tartışan iyi bir kitap. Mutluluk çevremizdeki şartların mükemmelliği, şans, sağlık, para, aşk gibi kavramlara mı bağlı yoksa bizim seçimlerimizle mi alakalı? Kariyer koçu Selin Yetimoğlu, kahkaha yogası, meditasyon, farkındalık, duygusal dayanıklılık ve esneklik, pozitif psikoloji gibi temaları aktarıyor.

Sakinleştirici kitaplar

Hayati İnanç ve Bekir Develi’den Fabrika Ayarı

Çünkü sohbetin ve bereketin gücüne inanan iki ismin hoş sohbetlerine kulak veriyoruz, masalarına oturuyor, onlara eşlik ediyoruz. Keyifli, yormayan, sıkmayan bir sohbet kitabı.

Sakinleştirici kitaplar

Fumio Sasaki’den Sadeleş Rahatla-Japon Minimalizmi Danshari

Çünkü evimizi ve yaşamımızı gözden geçirmenin tam zamanı! “Bir gün “okurum diyerek üst üste yığdığınız kitaplar... Sizi havalı gösterdiğini düşündüğünüz film koleksiyonu... Evinizin kaç metrekaresini eşyalarınız kaç metrekaresini bizzat siz kullanıyorsunuz? Önemli sorulara kalıcı yanıtlar bu kitapta.

Sakinleştirici kitaplar

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