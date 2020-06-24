Rol modeller ne kadar önemli

Geçenlerde ekonomi gazetecisi arkadaşım Şenay Büyükköşdere ile karşılaştım.
İki yıldır üzerinde çalıştığı kitabını nihayet tamamlamış.
Hepimizin çok iyi tanıdığı Türkiye’nin önemli markalarını yaratan altı iş insanının, çocukluktan günümüze girişimcilik öykülerinin anlatıldığı kitap, kendi işini kurmak isteyen girişimci adayları için yol haritası niteliğinde.
Kitapta bir taraftan bu markaların kuruluş öyküleri anlatılırken, bir yandan da “İş kurarken sermaye olmazsa olmaz mı”, “Rol modelleri ne kadar önemli” gibi sorulara yanıt aranıyor.
Kitapta kimler mi var? Vestel’in sahibi Ahmet Nazif Zorlu, sportmen işadamı Saadettin Saran, Koton markasının yaratıcısı Gülden Yılmaz ilk aklıma gelenler... Bakalım kitap hangi yayınevinden çıkacak...
KİM NE OKUYOR?
∆ Oyuncu Can Gürzap, yazar Bülent Akkurt’un “Salyangoz ve Tiyatro” kitabını okuyor.
∆ Yazar Dida Kaymaz, Madeline Miller’dan “Ben, Kirke” adlı romanı okuyor.
∆ Oyuncu Ali Düşenkalkar, Dostoyevski’nin “Suç ve Ceza”sını okuyor.
∆ Sinema yazarı Tunca Arslan, Kemal Sülker’in yazdığı “Nazım Hikmet’in Gerçek Yaşamı”nı okuyor.
∆ Yazar Nihal Bengisu Karaca, Daron Acemoğlu ve James A. Robinson’ın “Ulusların Düşüşü”nü okuyor.
Ters köşe bir roman
1943 doğumlu İngiliz yazar Pat Baker’ın yeni romanı “Kızların Suskunluğu”, İthaki Yayınları’ndan çıktı.
İlyada Destanı’nı erkeklerin değil, onların gölgesinde kalan kadın Briseis’ten dinlediğimiz roman, bir nevi İlyada ve Odysseia destanlarının yeniden yorumlanışı.
Guardian’ın, “21’inci yüzyılın en iyi 100 kitabından biri” olarak seçtiği ABD’li yazar Diana Gabaldon’ın, “Savaşa ve savaşın ardında bıraktıklarına dair şahane, başkaldıran ve tüyler ürperten bir roman. Tek kelimeyle muazzam” dediği “Kızların Suskunluğu” ilgi çekici bir roman.
Türkiye için yeni bir fırsat
Berlin Moda Haftası, Frankfurt’a taşınıyor.
Bunun için de dünyanın en büyük ticaret fuarı, kongresi ve etkinlik organizatörü Messe Frankfurt ile Avrupa’nın en büyük moda fuarı organizatörü Premium Group güçlerini birleştiriyor.
Frankfurt şehri ve Hessen Eyaleti’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Frankfurt Moda Haftası böylelikle fuar alanı ile sınırlı kalmayacak ve tüm şehre yayılacak.
Frankfurt Moda Haftası, ilk kez 2021 yaz sezonunda başlayacak.
Pandemi günlerinde neler yapıyorlar
Şiirleri yeniden keşfettim - İbrahim Altay (Yazar)
Yıllar boyunca topladığım binlerce kitap raflara gelişigüzel yığılmıştı. Evden çalışmaya başlayınca kütüphanemi düzenleme hayalimi gerçekleştirme fırsatı buldum.
Kitapların büyük kısmını önce kayda geçirdim, sonra da konularına göre tasnif ettim.
Çok mutluyum çünkü artık kitaplığımda olduğunu bildiğim kitapları bulmak için saatlerce aramam gerekmeyecek.
Elbette bu iş tahminimden uzun sürdü. Çünkü mütemadiyen şöyle bir bakmak için elime aldığım kitabı oturmuş okurken buldum kendimi. İlk gençliğimde şiir okumaktan büyük keyif alırdım, son yıllarda şiir kitaplarını ihmal ettiğimi fark ettim.
Bu yüzden sosyal yalıtım günlerini şiirimizi hatırlamaya çalışarak geçirdim.
Divan şiirimizi şöyle bir tarayıp çağdaş Türk şiirine geçtim. Sonra “Bir gün okurum” diyerek aldığım ama okumadığım edebiyat dergilerindeki genç şairler hazinesini keşfettim.
Hemen hepsinin adını ilk kez duyduğum bu arkadaşlarımızı okumak bana büyük bir haz verdi. Hatta onlara öykünerek şiir yazmaya çalıştım ama pek başarılı olduğum söylenemez.
Elimde iki kitap taslağı var. Bunların ilk yazımlarını bitiririm diye düşünüyordum ancak bu da mümkün olmadı.
Gecem gündüzüm karıştı - Mehmet Açar (Sinema yazarı)
Pandemi döneminde sürekli evde çalışmak dışında hayatımın çok değiştiğini söyleyemem.
Dizi ve film seyretmek, yazı yazmak genelde bütün vaktimi aldı. Ama uyku saatlerim ve gündelik rutinim çok değişti.
Üniversite yıllarındaki gibi gecem gündüzüm birbirine karıştı.
Karantinanın ilk döneminde eşim pizza, pide ve su böreği konusunda çok lezzetli sonuçlara ulaştı ama havaların ısınmasıyla birlikte çok şükür Akdeniz mutfağına döndük.
Karantina döneminin benim için en güzel yanı ise 13 yaşındaki oğlum Deniz’le daha çok vakit geçirmek oldu.
Rol modeller ne kadar önemli
Geçenlerde ekonomi gazetecisi arkadaşım Şenay Büyükköşdere ile karşılaştım.
İki yıldır üzerinde çalıştığı kitabını nihayet tamamlamış.
Hepimizin çok iyi tanıdığı Türkiye’nin önemli markalarını yaratan altı iş insanının, çocukluktan günümüze girişimcilik öykülerinin anlatıldığı kitap, kendi işini kurmak isteyen girişimci adayları için yol haritası niteliğinde.
Kitapta bir taraftan bu markaların kuruluş öyküleri anlatılırken, bir yandan da “İş kurarken sermaye olmazsa olmaz mı”, “Rol modelleri ne kadar önemli” gibi sorulara yanıt aranıyor.
Kitapta kimler mi var? Vestel’in sahibi Ahmet Nazif Zorlu, sportmen işadamı Saadettin Saran, Koton markasının yaratıcısı Gülden Yılmaz ilk aklıma gelenler... Bakalım kitap hangi yayınevinden çıkacak...
KİM NE OKUYOR?
∆ Oyuncu Can Gürzap, yazar Bülent Akkurt’un “Salyangoz ve Tiyatro” kitabını okuyor.
∆ Yazar Dida Kaymaz, Madeline Miller’dan “Ben, Kirke” adlı romanı okuyor.
∆ Oyuncu Ali Düşenkalkar, Dostoyevski’nin “Suç ve Ceza”sını okuyor.
∆ Sinema yazarı Tunca Arslan, Kemal Sülker’in yazdığı “Nazım Hikmet’in Gerçek Yaşamı”nı okuyor.
∆ Yazar Nihal Bengisu Karaca, Daron Acemoğlu ve James A. Robinson’ın “Ulusların Düşüşü”nü okuyor.
Ters köşe bir roman
1943 doğumlu İngiliz yazar Pat Baker’ın yeni romanı “Kızların Suskunluğu”, İthaki Yayınları’ndan çıktı.
İlyada Destanı’nı erkeklerin değil, onların gölgesinde kalan kadın Briseis’ten dinlediğimiz roman, bir nevi İlyada ve Odysseia destanlarının yeniden yorumlanışı.
Guardian’ın, “21’inci yüzyılın en iyi 100 kitabından biri” olarak seçtiği ABD’li yazar Diana Gabaldon’ın, “Savaşa ve savaşın ardında bıraktıklarına dair şahane, başkaldıran ve tüyler ürperten bir roman. Tek kelimeyle muazzam” dediği “Kızların Suskunluğu” ilgi çekici bir roman.
Türkiye için yeni bir fırsat
Berlin Moda Haftası, Frankfurt’a taşınıyor.
Bunun için de dünyanın en büyük ticaret fuarı, kongresi ve etkinlik organizatörü Messe Frankfurt ile Avrupa’nın en büyük moda fuarı organizatörü Premium Group güçlerini birleştiriyor.
Frankfurt şehri ve Hessen Eyaleti’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Frankfurt Moda Haftası böylelikle fuar alanı ile sınırlı kalmayacak ve tüm şehre yayılacak.
Frankfurt Moda Haftası, ilk kez 2021 yaz sezonunda başlayacak.
Pandemi günlerinde neler yapıyorlar
Şiirleri yeniden keşfettim - İbrahim Altay (Yazar)
Yıllar boyunca topladığım binlerce kitap raflara gelişigüzel yığılmıştı. Evden çalışmaya başlayınca kütüphanemi düzenleme hayalimi gerçekleştirme fırsatı buldum.
Kitapların büyük kısmını önce kayda geçirdim, sonra da konularına göre tasnif ettim.
Çok mutluyum çünkü artık kitaplığımda olduğunu bildiğim kitapları bulmak için saatlerce aramam gerekmeyecek.
Elbette bu iş tahminimden uzun sürdü. Çünkü mütemadiyen şöyle bir bakmak için elime aldığım kitabı oturmuş okurken buldum kendimi. İlk gençliğimde şiir okumaktan büyük keyif alırdım, son yıllarda şiir kitaplarını ihmal ettiğimi fark ettim.
Bu yüzden sosyal yalıtım günlerini şiirimizi hatırlamaya çalışarak geçirdim.
Divan şiirimizi şöyle bir tarayıp çağdaş Türk şiirine geçtim. Sonra “Bir gün okurum” diyerek aldığım ama okumadığım edebiyat dergilerindeki genç şairler hazinesini keşfettim.
Hemen hepsinin adını ilk kez duyduğum bu arkadaşlarımızı okumak bana büyük bir haz verdi. Hatta onlara öykünerek şiir yazmaya çalıştım ama pek başarılı olduğum söylenemez.
Elimde iki kitap taslağı var. Bunların ilk yazımlarını bitiririm diye düşünüyordum ancak bu da mümkün olmadı.
Gecem gündüzüm karıştı - Mehmet Açar (Sinema yazarı)
Pandemi döneminde sürekli evde çalışmak dışında hayatımın çok değiştiğini söyleyemem.
Dizi ve film seyretmek, yazı yazmak genelde bütün vaktimi aldı. Ama uyku saatlerim ve gündelik rutinim çok değişti.
Üniversite yıllarındaki gibi gecem gündüzüm birbirine karıştı.
Karantinanın ilk döneminde eşim pizza, pide ve su böreği konusunda çok lezzetli sonuçlara ulaştı ama havaların ısınmasıyla birlikte çok şükür Akdeniz mutfağına döndük.
Karantina döneminin benim için en güzel yanı ise 13 yaşındaki oğlum Deniz’le daha çok vakit geçirmek oldu.