Özgün bir Covid-19 kitabı

Nişantaşı Üniversitesi, literatüre katkı sağlamak için COVİD-19 salgınının pek çok alanda topluma etkisi üzerine çeşitli araştırma ve analizleri içeren bir kitap çıkaracak.
Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Umut Hacıfevzioğlu ve Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. Göknur Akçadağ editörlüğünde hazırlanacak kitabın içeriği son derece zengin:
Covid-19 döneminin ekonomik, sosyal, psikolojik, güvenlik, AB sürecine etkisi, kapitalizm ve neoliberalizm açılarından değerlendirilmesi, tarihte salgınlar, sosyal politikalar, şirket performansları, turizm sektörü, basın, kitle iletişim araçları, hukuk, sağlık iletişimi, sağlık politikaları, eğitim, finans, toplumsal cinsiyet, mülteciler, etik değerler, tüketim ve eğlence alışkanlıkları, eczane tüketimine yansıma...
Pek çok alanda özgün makalelerden oluşan kitap çalışması, ağustos ayında basılmış olacak.
Tam zamanında bir çeviri
Profil Kitap son yıllarda nokta atışı kitaplarla hem okurların, hem yayıncıların yakın takibinde. Salgını diğer ülkelere göre erken deneyimleyen İtalya’nın acı tecrübesi sonucu ortaya çıkan “Salgın Zamanlarında” adlı kitap şimdiden 25 dile çevrildi, şimdi de Türkçede.
“Normallik askıya alındı ve kimse bunun ne kadar süreceğini öngöremiyor. Şimdi anormallikler zamanı; bununla yaşamayı, bu zamanın bir parçası olmayı öğrenmemiz gerekiyor. Ölüm korkusu dışında yeni dünyamızı kucaklayacak başka nedenler bulmamız lazım. Virüslerin zekâsının olmadığı doğru olabilir ama bir konuda bizden daha iyidirler: Değişirler, uyum sağlarlar ve bunu çabucak yaparlar. Onlardan kapmamız gereken de budur.”
Paolo Giordano, karantinadayken yazdığı bu kitapta COVID-19’un insanların gündelik hayatlarını nasıl kökten etkilediğini bilimsel açıdan inceliyor.
KİM NE OKUYOR?
· Müzisyen Çelik Erişçi, Desmond M. Clarke’ın “Descartes” adlı eserini okuyor.
· Kitap eleştirmeni Elif Tanrıyar, Wilhelm Genazino’dan “Elden Düşme Dünya” adlı kitabını okuyor.
· Doğan Kitap İletişimcisi Tuba Seven, Tarık Tufan’dan “Şanzelize Düğün Salonu”nu okuyor.
· Yazar Senem Eke, Stefan Zweig’tan “Olağanüstü Bir Gece”yi.
· Televizyoncu Murat Çiçek, Alev Alatlı’dan “Fesüphanallah!-Nasihatname 1: America the Beautiful”u okuyor.
“Osmanlı’nın Ermeni Ressamları” sergisi
“Osmanlı’nın Ermeni Ressamları” sergisi 12 Haziran-30 Ağustos tarihleri arasında Canvas Art Gallery’de gerçekleşecek.
Tuval üzeri yağlı boya tekniğini Osmanlı resim sanatına getirerek Batılı anlamda ilk resim çalışmalarını yapan bu ressamların eserleri sanatseverlerin karşısında.
Koleksiyoner Atılgan Bayar’ın, kızı Şiraz Bengi Bayar adına topladığı büyük koleksiyon, ocak ayındaki İstanbul sergisinden sonra Ankara’da toplu halde ilk kez sanatseverlerin ziyaretine sunuluyor.
YAZARLAR KORONA GÜNLERİNDE NE YAPIYOR?
Belirsizliğe alıştım
Koronavirüs günlerinde olabildiğince sadeleştim! Evde yapılması gereken o kadar çok tamirat varmış ki...
Boris Vian, Rilke, Canetti, Berger, Tezer Özlü, Sevgi Soysal, Yusuf Atılgan, Füruzan okudum yeni baştan...
Wittgenstein’a hak verdim: “İnsanlar iyiye doğru götürülemezler; ancak şuraya-buraya götürülebilirler. İyi, olgu uzamının dışında yatar.”
Civardaki komşuları yakından gözlemledim. Sokağımızdaki kedileri, köpekleri, evlerin çatılarını, martıları... Bir romana başladım. Yazdıkça yazıyorum.
Bir çocuğun büyüme süreci. 70’lerde başlayıp, 90’ların sonunda bitiyor. Sinema salonlarını özledim; dostlarımla kadeh kaldırmayı, onlara sarılmayı!
Bazı hakiki ustaların filmografilerini inceledim. Eric Rohmer ve Alain Resnais’siz hayat geçmez! Belirsizliğe alıştım en çok. Normalleşme denen duruma adapte olabileceğimi pek zannetmiyorum.
Okuyorum, izliyorum ve oynuyorum
3 buçuk yaşındaki kızım Ela ile oynamak, Zoom ve muadilleri sayesinde toplantılar, arkadaşlarımla 2021 festivallerinin nasıl olacağını konuşmak, çevrimiçi nimetlerinden yararlanarak gösterime giren Bolshoi balesini ve gidemediğim bazı rock konserlerini izlemek, İstanbul Film Festivali’ni ve İKSV YouTube kanalını takip etmek, akşamüstü olunca Kanada’daki büyük kızım Irmak’la görüntülü konuşmak, börek yapmak, Dani Rodrik okumakla geçti.
Bolca Barış Manço, Metallica, Rammstein, Rolling Stones dinledim. Yuval Noah Harari’nin “21. Yüzyıl İçin 21 Ders” adlı kitabı da korona günlerinde okumalarım arasındaydı.
Özgün bir Covid-19 kitabı
Nişantaşı Üniversitesi, literatüre katkı sağlamak için COVİD-19 salgınının pek çok alanda topluma etkisi üzerine çeşitli araştırma ve analizleri içeren bir kitap çıkaracak.
Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Umut Hacıfevzioğlu ve Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. Göknur Akçadağ editörlüğünde hazırlanacak kitabın içeriği son derece zengin:
Covid-19 döneminin ekonomik, sosyal, psikolojik, güvenlik, AB sürecine etkisi, kapitalizm ve neoliberalizm açılarından değerlendirilmesi, tarihte salgınlar, sosyal politikalar, şirket performansları, turizm sektörü, basın, kitle iletişim araçları, hukuk, sağlık iletişimi, sağlık politikaları, eğitim, finans, toplumsal cinsiyet, mülteciler, etik değerler, tüketim ve eğlence alışkanlıkları, eczane tüketimine yansıma...
Pek çok alanda özgün makalelerden oluşan kitap çalışması, ağustos ayında basılmış olacak.
Tam zamanında bir çeviri
Profil Kitap son yıllarda nokta atışı kitaplarla hem okurların, hem yayıncıların yakın takibinde. Salgını diğer ülkelere göre erken deneyimleyen İtalya’nın acı tecrübesi sonucu ortaya çıkan “Salgın Zamanlarında” adlı kitap şimdiden 25 dile çevrildi, şimdi de Türkçede.
“Normallik askıya alındı ve kimse bunun ne kadar süreceğini öngöremiyor. Şimdi anormallikler zamanı; bununla yaşamayı, bu zamanın bir parçası olmayı öğrenmemiz gerekiyor. Ölüm korkusu dışında yeni dünyamızı kucaklayacak başka nedenler bulmamız lazım. Virüslerin zekâsının olmadığı doğru olabilir ama bir konuda bizden daha iyidirler: Değişirler, uyum sağlarlar ve bunu çabucak yaparlar. Onlardan kapmamız gereken de budur.”
Paolo Giordano, karantinadayken yazdığı bu kitapta COVID-19’un insanların gündelik hayatlarını nasıl kökten etkilediğini bilimsel açıdan inceliyor.
KİM NE OKUYOR?
· Müzisyen Çelik Erişçi, Desmond M. Clarke’ın “Descartes” adlı eserini okuyor.
· Kitap eleştirmeni Elif Tanrıyar, Wilhelm Genazino’dan “Elden Düşme Dünya” adlı kitabını okuyor.
· Doğan Kitap İletişimcisi Tuba Seven, Tarık Tufan’dan “Şanzelize Düğün Salonu”nu okuyor.
· Yazar Senem Eke, Stefan Zweig’tan “Olağanüstü Bir Gece”yi.
· Televizyoncu Murat Çiçek, Alev Alatlı’dan “Fesüphanallah!-Nasihatname 1: America the Beautiful”u okuyor.
“Osmanlı’nın Ermeni Ressamları” sergisi
“Osmanlı’nın Ermeni Ressamları” sergisi 12 Haziran-30 Ağustos tarihleri arasında Canvas Art Gallery’de gerçekleşecek.
Tuval üzeri yağlı boya tekniğini Osmanlı resim sanatına getirerek Batılı anlamda ilk resim çalışmalarını yapan bu ressamların eserleri sanatseverlerin karşısında.
Koleksiyoner Atılgan Bayar’ın, kızı Şiraz Bengi Bayar adına topladığı büyük koleksiyon, ocak ayındaki İstanbul sergisinden sonra Ankara’da toplu halde ilk kez sanatseverlerin ziyaretine sunuluyor.
YAZARLAR KORONA GÜNLERİNDE NE YAPIYOR?
Belirsizliğe alıştım
Koronavirüs günlerinde olabildiğince sadeleştim! Evde yapılması gereken o kadar çok tamirat varmış ki...
Boris Vian, Rilke, Canetti, Berger, Tezer Özlü, Sevgi Soysal, Yusuf Atılgan, Füruzan okudum yeni baştan...
Wittgenstein’a hak verdim: “İnsanlar iyiye doğru götürülemezler; ancak şuraya-buraya götürülebilirler. İyi, olgu uzamının dışında yatar.”
Civardaki komşuları yakından gözlemledim. Sokağımızdaki kedileri, köpekleri, evlerin çatılarını, martıları... Bir romana başladım. Yazdıkça yazıyorum.
Bir çocuğun büyüme süreci. 70’lerde başlayıp, 90’ların sonunda bitiyor. Sinema salonlarını özledim; dostlarımla kadeh kaldırmayı, onlara sarılmayı!
Bazı hakiki ustaların filmografilerini inceledim. Eric Rohmer ve Alain Resnais’siz hayat geçmez! Belirsizliğe alıştım en çok. Normalleşme denen duruma adapte olabileceğimi pek zannetmiyorum.
Okuyorum, izliyorum ve oynuyorum
3 buçuk yaşındaki kızım Ela ile oynamak, Zoom ve muadilleri sayesinde toplantılar, arkadaşlarımla 2021 festivallerinin nasıl olacağını konuşmak, çevrimiçi nimetlerinden yararlanarak gösterime giren Bolshoi balesini ve gidemediğim bazı rock konserlerini izlemek, İstanbul Film Festivali’ni ve İKSV YouTube kanalını takip etmek, akşamüstü olunca Kanada’daki büyük kızım Irmak’la görüntülü konuşmak, börek yapmak, Dani Rodrik okumakla geçti.
Bolca Barış Manço, Metallica, Rammstein, Rolling Stones dinledim. Yuval Noah Harari’nin “21. Yüzyıl İçin 21 Ders” adlı kitabı da korona günlerinde okumalarım arasındaydı.