Deneyimli gazeteci Hamit Turhan, “Futbol bir zamanlar eğlenceli, birleştiren bir oyundu, sonra hızlı bir bozulma ve çürüme başladı, haksızlık, adaletsizlik aldı başını gitti” diye yazıyor Erman Toroğlu’yla uzun soluklu bir sohbetin sonunda ortaya çıkan kitabında.
“Oynadım, Oynattım, Oynatalım” adıyla yayımlanan bu hatırat önemli. Çünkü Toroğlu bir bakıma Türk futbolunun son 60 yılının röntgenini çekiyor. Zaferleri ve mağlubiyetleri anlatıyor. İlgiyle, heyecanla okuyacak bir kitap.
TÜRK FUTBOLUNUN DON KİŞOT’U
“Ezeli rekabet, ebedi dostluk” kavramlarının yerini “vahşi rekabet, ebedi düşmanlığın” aldığı günümüz futbol dünyasında, bütün bu duruma karşı zorlu bir mücadele verenler de var. İşte gazeteci Hamit Turhan’ın yel değirmenlerine karşı savaşan bir Don Kişot’a benzettiği Erman Toroğlu, onlardan biri.
FUTBOL ADAMI VE AKTİVİST
Erman Toroğlu’nu kısaca anlatmak güç: Bugüne dek futbolun neredeyse her kademesinde yer alan, profesyonel futbolculuk, FIFA hakemliği, gazetecilik, televizyonculuk, yazarlık, yorumculuk yapmasının yanı sıra temiz gıda gibi konularda da mücadele veriyor.
ELTON JOHN’LA DOSTLUĞU
Kitapta Toroğlu’nun medyanın en popüler şahsiyetleriyle anıları da yer alıyor.
Mesela Claudia Schiffer’la reklam filminde oynayışı ve bir sene Oscar törenini Elton John’ın özel davetlisi olarak izlemesi...
Deniz Gezmiş’le karşılaşması ve sonrasında olanlar...
Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya’nın mezarında gurbetçilerle tartışması...
Şansal Büyüka, Fatih Terim ve Aziz Yıldırım gibi isimlerle yaşadığı kavgalar, polemikler, tatsız ve netameli hadiseler...
Hepsi çok ilginç.
ŞİKE YAPMAYAN KALMAMIŞ!
Kitabın esas meselesiyse kuşkusuz yolsuzluk ve şike. Bir yolunu bulup alakasız goller yiyen kaleciler, iyi oynadığı maçlarda kaybeden daha doğrusu “içeriden satılan” takımlar, en güçlü yerlerden gelen “teşvik primlerini” aralarında paylaşan, araba vaatleriyle “etkisiz” kılınan futbolcular ve daha neler neler...
Cevapları kitapta olan sorular...
◊ 8 kişiyle Fenerbahçe’yi yendikleri maç.
◊ Çok kısa bir sürede FIFA hakemliğine nasıl yükseldi?
◊ Tatil ettiği Trabzon-Beşiktaş maçında neler yaşadı?
◊ Hangi büyük takım yöneticisi “seni torbadan çıkarırız” dedi ve çıkardı!
◊ Ligde oynayan 194 futbolcu onu neden en iyi hakem seçti?
◊ Cem Uzan helikopterle aldırıp ne teklifi yaptı?
◊ Acun Ilıcalı’nın kullandığı arabadan neden inmek istedi?
◊ Mustafa Koç, Ali Koç ile ilgili ona ne söyledi?
◊ Hangi efsane futbolcu, antrenörken şike olayına karıştı?
◊ Aynı sezonda Ankaragücü’ne teşvik primi gönderen iki büyük kulüp hangileriydi?
◊ Hangi büyük kulüp başkanı, hangi ünlü hakeme çanta ile para gönderdi?
◊ Bursaspor başkanı hangi ünlü hakemi satın aldığını söyledi?
◊ Kendisine rüşvet teklif eden Dinamo Tiflis kulübüne nasıl ceza aldırdı?
◊ Trabzon-Bursa kupa maçının hakemi son anda neden değiştirildi?
◊ TBMM Şike Komisyonu’na neler söyledi?
◊ Hakkını helal etmediği dört kişi kim?
Yeni çıkanlar
Geçmişi kazıp çıkarmak
Shoah, Claude Lanzmann’ın 10 yılı aşkın sürede çekimlerini tamamladığı, Yahudi Soykırımı ile ilgili 9 saatlik belgesel filminin, en az filmdeki görüntüler kadar çarpıcı “senaryosu”. Yeniden canlandırmaya veya arşiv görüntülerine başvurmadan, yalnızca tanıklıklarla ilerleyen 1985 tarihli film, Simone de Beauvoir’ın deyimiyle katıksız bir başyapıt. “Shoah”, geçmişi kazıp çıkarmaktan ziyade geçmişin yaşadığımız andaki mevcudiyetini gösteren büyük bir eser.
“Birdenbire İstanbul”
Selçuk Demirel’den bir İstanbul kitabı; “Birdenbire İstanbul”. Beyoğlu, Pera, Boğaziçi, Galata ve diğer bütün güzellikleriyle şiir kent İstanbul’a adanmış bir çalışma. Kitap, Demirel’in çizimlerinde her zaman ayrı bir yeri olan İstanbul’u şairler eşliğinde dolaşmak isteyenler için edebi ve görsel şölen vaat ediyor. Bakın Demirel ne diyor:
“Ayrılırken de kim bilir bir daha ne zaman buluşabileceğiz sevgili diye düşündüğüm bir kent İstanbul.
Bu kitaptaki resimlerin hepsini İstanbul’un çok uzağında, Paris’te çizdim boyadım.
Bu yüzden sevgi ve hasret dolu resimlerdir. Bu çalışmalarıma İstanbul tutkunu yazarlar ve şairler de eşlik etti. Böylelikle ortaya ‘Birdenbire İstanbul’ kitabı çıktı.”
“Karatay’ın Sözü”
Canan Karatay’ın yazdığı kitaplar Türkiye’de ‘halk hareketi’ oldu. O hep ‘ezber bozan’dı. O hep ‘cesur’ çıkışlarıyla gündem oldu. Yayınlanmış 7 kitabı bugüne kadar toplamda 2 milyona yakın satış yaptı. Nisan 2011’de “Karatay Diyeti” kitabı yayımlandığında karşıt fikirde olanların çoğu şimdilerde oradaki önerileri dile getiriyor. Ve Karatay Hoca diyor ki, “Önce bağışıklığımızı korumak ve kadim bilgileri kullanmak esastır. ‘Bağışıklık zırhı’na hepimizin ihtiyacı var!” Canan Karatay’ın “Karatay Sözü” kitabı hayykitap’tan çıktı. Bu kitap, tüm virüs ve bakterilerden nasıl korunacağımızı, bunu bedenimizle en uyumlu, kadim yollardan nasıl yapacağımızı anlatıyor.
Kim Ne Okuyor?
◊ Mimar Doğan Hasol, “Mimarlık Antoloji-Klasik Metinler” adlı kitabı okuyor.
◊ Oyuncu ve yazar Ayşen İnci, Cahit Uçuk’un “Erkekler Dünyasında Bir Kadın Yazar: Silsilename 1” adlı kitabı okuyor.
◊ Yazar Başak Buğday, Nazan Bekiroğlu’nun “Kehribar Çiçeği” adlı kitabını okuyor.
◊ Yazar Mim Kemal Öke, Mete Çamdereli’nin “Sıralı Sırasız” adlı kitabını okuyor.
Oynatalım
Deneyimli gazeteci Hamit Turhan, “Futbol bir zamanlar eğlenceli, birleştiren bir oyundu, sonra hızlı bir bozulma ve çürüme başladı, haksızlık, adaletsizlik aldı başını gitti” diye yazıyor Erman Toroğlu’yla uzun soluklu bir sohbetin sonunda ortaya çıkan kitabında.
“Oynadım, Oynattım, Oynatalım” adıyla yayımlanan bu hatırat önemli. Çünkü Toroğlu bir bakıma Türk futbolunun son 60 yılının röntgenini çekiyor. Zaferleri ve mağlubiyetleri anlatıyor. İlgiyle, heyecanla okuyacak bir kitap.
TÜRK FUTBOLUNUN DON KİŞOT’U
“Ezeli rekabet, ebedi dostluk” kavramlarının yerini “vahşi rekabet, ebedi düşmanlığın” aldığı günümüz futbol dünyasında, bütün bu duruma karşı zorlu bir mücadele verenler de var. İşte gazeteci Hamit Turhan’ın yel değirmenlerine karşı savaşan bir Don Kişot’a benzettiği Erman Toroğlu, onlardan biri.
FUTBOL ADAMI VE AKTİVİST
Erman Toroğlu’nu kısaca anlatmak güç: Bugüne dek futbolun neredeyse her kademesinde yer alan, profesyonel futbolculuk, FIFA hakemliği, gazetecilik, televizyonculuk, yazarlık, yorumculuk yapmasının yanı sıra temiz gıda gibi konularda da mücadele veriyor.
ELTON JOHN’LA DOSTLUĞU
Kitapta Toroğlu’nun medyanın en popüler şahsiyetleriyle anıları da yer alıyor.
Mesela Claudia Schiffer’la reklam filminde oynayışı ve bir sene Oscar törenini Elton John’ın özel davetlisi olarak izlemesi...
Deniz Gezmiş’le karşılaşması ve sonrasında olanlar...
Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya’nın mezarında gurbetçilerle tartışması...
Şansal Büyüka, Fatih Terim ve Aziz Yıldırım gibi isimlerle yaşadığı kavgalar, polemikler, tatsız ve netameli hadiseler...
Hepsi çok ilginç.
ŞİKE YAPMAYAN KALMAMIŞ!
Kitabın esas meselesiyse kuşkusuz yolsuzluk ve şike. Bir yolunu bulup alakasız goller yiyen kaleciler, iyi oynadığı maçlarda kaybeden daha doğrusu “içeriden satılan” takımlar, en güçlü yerlerden gelen “teşvik primlerini” aralarında paylaşan, araba vaatleriyle “etkisiz” kılınan futbolcular ve daha neler neler...
Cevapları kitapta olan sorular...
◊ 8 kişiyle Fenerbahçe’yi yendikleri maç.
◊ Çok kısa bir sürede FIFA hakemliğine nasıl yükseldi?
◊ Tatil ettiği Trabzon-Beşiktaş maçında neler yaşadı?
◊ Hangi büyük takım yöneticisi “seni torbadan çıkarırız” dedi ve çıkardı!
◊ Ligde oynayan 194 futbolcu onu neden en iyi hakem seçti?
◊ Cem Uzan helikopterle aldırıp ne teklifi yaptı?
◊ Acun Ilıcalı’nın kullandığı arabadan neden inmek istedi?
◊ Mustafa Koç, Ali Koç ile ilgili ona ne söyledi?
◊ Hangi efsane futbolcu, antrenörken şike olayına karıştı?
◊ Aynı sezonda Ankaragücü’ne teşvik primi gönderen iki büyük kulüp hangileriydi?
◊ Hangi büyük kulüp başkanı, hangi ünlü hakeme çanta ile para gönderdi?
◊ Bursaspor başkanı hangi ünlü hakemi satın aldığını söyledi?
◊ Kendisine rüşvet teklif eden Dinamo Tiflis kulübüne nasıl ceza aldırdı?
◊ Trabzon-Bursa kupa maçının hakemi son anda neden değiştirildi?
◊ TBMM Şike Komisyonu’na neler söyledi?
◊ Hakkını helal etmediği dört kişi kim?
Yeni çıkanlar
Geçmişi kazıp çıkarmak
Shoah, Claude Lanzmann’ın 10 yılı aşkın sürede çekimlerini tamamladığı, Yahudi Soykırımı ile ilgili 9 saatlik belgesel filminin, en az filmdeki görüntüler kadar çarpıcı “senaryosu”. Yeniden canlandırmaya veya arşiv görüntülerine başvurmadan, yalnızca tanıklıklarla ilerleyen 1985 tarihli film, Simone de Beauvoir’ın deyimiyle katıksız bir başyapıt. “Shoah”, geçmişi kazıp çıkarmaktan ziyade geçmişin yaşadığımız andaki mevcudiyetini gösteren büyük bir eser.
“Birdenbire İstanbul”
Selçuk Demirel’den bir İstanbul kitabı; “Birdenbire İstanbul”. Beyoğlu, Pera, Boğaziçi, Galata ve diğer bütün güzellikleriyle şiir kent İstanbul’a adanmış bir çalışma. Kitap, Demirel’in çizimlerinde her zaman ayrı bir yeri olan İstanbul’u şairler eşliğinde dolaşmak isteyenler için edebi ve görsel şölen vaat ediyor. Bakın Demirel ne diyor:
“Ayrılırken de kim bilir bir daha ne zaman buluşabileceğiz sevgili diye düşündüğüm bir kent İstanbul.
Bu kitaptaki resimlerin hepsini İstanbul’un çok uzağında, Paris’te çizdim boyadım.
Bu yüzden sevgi ve hasret dolu resimlerdir. Bu çalışmalarıma İstanbul tutkunu yazarlar ve şairler de eşlik etti. Böylelikle ortaya ‘Birdenbire İstanbul’ kitabı çıktı.”
“Karatay’ın Sözü”
Canan Karatay’ın yazdığı kitaplar Türkiye’de ‘halk hareketi’ oldu. O hep ‘ezber bozan’dı. O hep ‘cesur’ çıkışlarıyla gündem oldu. Yayınlanmış 7 kitabı bugüne kadar toplamda 2 milyona yakın satış yaptı. Nisan 2011’de “Karatay Diyeti” kitabı yayımlandığında karşıt fikirde olanların çoğu şimdilerde oradaki önerileri dile getiriyor. Ve Karatay Hoca diyor ki, “Önce bağışıklığımızı korumak ve kadim bilgileri kullanmak esastır. ‘Bağışıklık zırhı’na hepimizin ihtiyacı var!” Canan Karatay’ın “Karatay Sözü” kitabı hayykitap’tan çıktı. Bu kitap, tüm virüs ve bakterilerden nasıl korunacağımızı, bunu bedenimizle en uyumlu, kadim yollardan nasıl yapacağımızı anlatıyor.
Kim Ne Okuyor?
◊ Mimar Doğan Hasol, “Mimarlık Antoloji-Klasik Metinler” adlı kitabı okuyor.
◊ Oyuncu ve yazar Ayşen İnci, Cahit Uçuk’un “Erkekler Dünyasında Bir Kadın Yazar: Silsilename 1” adlı kitabı okuyor.
◊ Yazar Başak Buğday, Nazan Bekiroğlu’nun “Kehribar Çiçeği” adlı kitabını okuyor.
◊ Yazar Mim Kemal Öke, Mete Çamdereli’nin “Sıralı Sırasız” adlı kitabını okuyor.