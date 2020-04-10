Sayım Çınar bugün okuma listenizin en başına yazmanız gereken 5 kitap öneriyor...
Tibor Fischer’den Dünyaya Nasıl Hükmedersin?
Evimize kapandığımız bu günlerde güldüren, zekice metinlere her zamankinden çok ihtiyacımız var. Man Booker finalisti Fischer, baş karakteri Baxter ile okuru Göbeklitepe’ye, Cennet Bahçeleri’ne, Londra’nın tekinsiz sokaklarına götürüyor, muzip diliyle paranın ve gücün krallarıyla dalgasını geçiyor.
Stephane Garnier’den Kedi Gibi Düşünmek ve Davranmak
İyileştirici, mutluluk veren bir kitap bu. Arka kapakta da belirtildiği gibi bizler kedilerin vesilesiyle, onların performansına kısmen de olsa yaklaşarak farklı bir bakış açısı kazanabilir, dünyayı farklı bir pencereden görebilir ve aynı zamanda kendimize dair farklı ve daha gelişkin bir anlayışa erişebiliriz.
Daron Acemoğlu ve James A. Robinson’dan Dar Koridor
Tarihte uzun bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Özgürlük, Batı’ya özgü bir durum mu? Özgürlüğün ve demokrasinin akıbeti ne olacak? Önemli soruların peşinde Daron Acemoğlu ve James A. Robinson. Kitapları da önemli bir düşünce deneyi.
Yevgeni Zamyatin’den Biz
Ursula K. Le Guin’in önsözüyle yayınlanan kitap, distopya kelimesinin altını dolduran ve onca yıl sonra bile hakkını vermeye devam eden okuma listelerinin başında olması gereken bir kitap. Yaşamın bitmez tükenmez kaosunun dizginlendiği bir gelecekte matematik ve mantık hükümranlığı geçerli, bireyin demokrasinin adı yok... Peki ya kusuruz zannedilen denklemde hatalar çıkmaya başlarsa?
Harper Lee’den Bülbülü Öldürmek
Şefkat dolu, dramatik ve düşündürücü bir roman. Sevgiye, nefrete, zulme dair bir başyapıt. Haksız yere suçlanmak ve savunmaya cesaret etmek... Büyük soruların ve yanıtların romanı, Pulitzer ödüllü “Bülbülü Öldürmek”.
Mutlaka okuyun
Sayım Çınar bugün okuma listenizin en başına yazmanız gereken 5 kitap öneriyor...
Tibor Fischer’den Dünyaya Nasıl Hükmedersin?
Evimize kapandığımız bu günlerde güldüren, zekice metinlere her zamankinden çok ihtiyacımız var. Man Booker finalisti Fischer, baş karakteri Baxter ile okuru Göbeklitepe’ye, Cennet Bahçeleri’ne, Londra’nın tekinsiz sokaklarına götürüyor, muzip diliyle paranın ve gücün krallarıyla dalgasını geçiyor.
Stephane Garnier’den Kedi Gibi Düşünmek ve Davranmak
İyileştirici, mutluluk veren bir kitap bu. Arka kapakta da belirtildiği gibi bizler kedilerin vesilesiyle, onların performansına kısmen de olsa yaklaşarak farklı bir bakış açısı kazanabilir, dünyayı farklı bir pencereden görebilir ve aynı zamanda kendimize dair farklı ve daha gelişkin bir anlayışa erişebiliriz.
Daron Acemoğlu ve James A. Robinson’dan Dar Koridor
Tarihte uzun bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Özgürlük, Batı’ya özgü bir durum mu? Özgürlüğün ve demokrasinin akıbeti ne olacak? Önemli soruların peşinde Daron Acemoğlu ve James A. Robinson. Kitapları da önemli bir düşünce deneyi.
Yevgeni Zamyatin’den Biz
Ursula K. Le Guin’in önsözüyle yayınlanan kitap, distopya kelimesinin altını dolduran ve onca yıl sonra bile hakkını vermeye devam eden okuma listelerinin başında olması gereken bir kitap. Yaşamın bitmez tükenmez kaosunun dizginlendiği bir gelecekte matematik ve mantık hükümranlığı geçerli, bireyin demokrasinin adı yok... Peki ya kusuruz zannedilen denklemde hatalar çıkmaya başlarsa?
Harper Lee’den Bülbülü Öldürmek
Şefkat dolu, dramatik ve düşündürücü bir roman. Sevgiye, nefrete, zulme dair bir başyapıt. Haksız yere suçlanmak ve savunmaya cesaret etmek... Büyük soruların ve yanıtların romanı, Pulitzer ödüllü “Bülbülü Öldürmek”.