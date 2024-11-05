Mösyö Şokola’nın Resimli Yemek Kitabı

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Bu kitap farklı çünkü bu kitap bir şef kitabı değil. Bu kitabın içinde tarifi hazırlarken evinize hiç sokmadığınız ya da adını daha önce duymadığınız bir malzeme yok.

Mesela ‘karnıyarığı kızartma yapmadan nasıl kızartma lezzetinde hazırlarım’ sorusunun yanıtını arayanlara cevap, taze fasulyeyi annemin yaptığı lezzette nasıl hazırlarım diye düşünenler için ipucu, güllaçtan tatlı dışında ne yaparım diye merak edenler için birkaç sır, istiridye mantarından nasıl İskender olur diye hayret edenler için de biraz sürpriz...

Osmanlı mutfak kültürünün kökleri: Bereketli İmparatorluk

Mutfak tarihi alanında nitelikli çalışmalarıyla tanınan yazar ve çevirmen Priscilla Mary Işın, “Bereketli İmparatorluk” kitabıyla yemek kültürü üzerine güçlü bir başvuru kaynağı ortaya koyuyor. Osmanlı mutfak tarihi ve kültürü üzerine kapsamlı arşiv çalışmalarından ve kaynaklardan beslenen ve Ahmet Fethi Yıldırım tarafından çevrilen kitap, Osmanlı mutfağının temelini oluşturan ilham kaynaklarını ve gelenekleri ele alıyor.

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Huzurlu bahçem Antalya

İstanbul’dan sonra en çok zaman geçirdiğim şehir herhalde Antalya’dır. Kış mevsimi buraya fazla uğramıyor.

Burası, sıcakların artık bunaltmadığı bir döneme girdi, cennet gibi oldu.

Havalar güzel olunca da, denizin tadını çıkardım doğrusu.

Alanyalı dostlarım yazar Mehmet Mollaosmanoğlu ve eşi ressam Seher Mollaosmanoğlu’nun oğlu gemi mühendisi Ateş’in düğününe gitme fırsatını da buldum.

Ateş, endüstri mühendisi Selin Şenol ile evlendi, Alanya Sea Star Hotel’de.

Düğün, gece geç saatlere kadar sürdü ve after party ile devam etti.

Düğüne Şenol ve Mollaosmanoğlu ailelerinin akrabaları, dostları yanında genç çiftin yurtdışındaki farklı uluslardan arkadaşları da katıldı.

Lise yıllarından beri arkadaş olan Selin ve Ateş, Hamburg’da yaşıyorlar.

Bir yastıkta kocasınlar, eskiden yastıklar yatak genişliğinde olduğundan söylenirmiş bu söz.

Yastıkları hiç küçülmesin.

Hep geniş kalsın...

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Manavgat’ta Zeytin ve Zeytinyağı Festivali

Geçen hafta Manavgat’a gitme fırsatı da buldum. Burada “Zeytin ve Zeytinyağı Festivali” vardı. Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara çok kısa bir süre içinde Manavgat’a farklı bir hava katmış. Manavgat zeytinyağında asit oranı çok düşük ve hakikaten lezzetli. Umarım bu festivalin güzel bir “zeytin” kitabı da olur. “Zeytin ve Zeytinyağında Kalite”, “Zeytin ve Zeytinyağında Coğrafi İşaret, Markalaşma ve Pazarlama” ile “Zeytinyağının Gastronomideki Yeri ve Önemi” başlıkları altında üç farklı oturum yapıldı.

Önümüzdeki yıllarda bu festivalin daha iyi bir yere geleceğine eminim çünkü Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Seda Özel bu proje için çok çalışıyor.

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Komiğin anlamı üzerine bir deneme

Fransız filozof Henri Bergson’ın kaleme aldığı “Gülme: Komiğin Anlamı Üzerine Bir Deneme”, 1900 yılında yayımlanmış üç makaleden oluşuyor.

Komiğin ne olduğu, neyin komik olduğu, bunda nelerin rol oynadığı gibi meseleler üzerine teoriler üreten kitap, bunları gerek hayattan gerek edebiyattan örneklerle açıklıyor.

Kişiden kişiye, zamandan zamana, durumdan duruma hep değişiyor neyin komik olduğu. Sonuçlarını düşünmeden şaka yapanlara, bu kitabı okumalarını tavsiye ediyorum.

Kim Ne Okuyor?

◊ Arzu Çağlan, Ernest Hemingway’in “Paris Bir Şenliktir” adlı eserini okuyor.

◊ Mehmet Mollaosmanoğlu, Orhan Yeniaras’ın “El Turco-2. Viyana Kuşatması’nın Bilinmeyen Yönleri” adlı eserini okuyor.

◊ Meliha Okur, Selçuk Altun’un “İşte Geldim Deniz Kenarı” adlı eserini okuyor.

◊ Seda Özel, Doğan Cüceloğlu’nun “İçimizdeki Çocuk” adlı eserini okuyor.