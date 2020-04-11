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Sayım Çınar

Sayım Çınar

Kült olmuş eserler

11 Nisan 2020

Usta yazarların kült olmuş eserlerini okumak için çok geç değil. İşte Sayım Çınar’dan 5 farklı kitap tavsiyesi:

Turgut Uyar’dan Göğe Bakma Durağı

Çünkü hepimizin şiire, özellikle de iyi şiire bu günlerde çok ihtiyacı var:
“İkimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım, Şu kaçamak ışıklardan şu şeker kamışlarından, Durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar, Şu aranıp duran korkak ellerimi tut, Bu evleri atla bu evleri de bunları da, Göğe bakalım”

Kült olmuş eserler

Yaşar Kemal’den Ağrıdağı Efsanesi

Çünkü bu topraklarda kaleme alınmış en güzel aşk destanlarından! Ahmet ile Gülbahar arasındaki aşkı konu alan roman, önemli toplumsal mesajlar içeren bir başyapıt. Efsanelere ve halk söylencelerine yürekten bağlı Yaşar Kemal’in bu romanı, insan psikolojisinin derinliklerini de içeriyor.

Kült olmuş eserler

N. H. Kleinbaum’dan Ölü Ozanlar Derneği

Çünkü geleneklere olan bağlılığı ve katı disiplin kurallarıyla ünlü Welton Akademisi’nin öğrencilerinin okul ve yatakhane arasında geçen tekdüze hayatları yeni İngilizce öğretmenleri John Keating’in okullarına gelmesiyle bir anda değişir. Hayata, kitaplara ve kendilerine artık başka türlü bakacaklardır! Zamanlar üstü bir roman.

Kült olmuş eserler

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’ndan Yaban

Çünkü etkileyici, sarsıcı, düşündürücü bir roman. Geçtiğimiz günlerde İngilizce olarak da yayınlanan bu büyük roman, Anadolu köylüsü ve bu toprakların aydını arasındaki derin uçurumu, savaşı, savaş sonrasını ve her şeye rağmen bir yolunu bulup filizlenen sevgiyi anlatıyor.

Kült olmuş eserler

Trevanian’dan Şibumi

Çünkü başrolünde karışık ve özgün bir roman kahramanı olan Nicholai Hel var. 7 dili ana dili gibi konuşuyor, üstün düzeydeki yakın algılama yeteneği yüzünden fotoğrafı bile çekilemiyor. Bir gün şatosundan çıkıyor ve hikaye beklenmedik yerlere savruluyor. Felsefe, aksiyon, eğlence tümü bu romanda.

Kült olmuş eserler

 

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