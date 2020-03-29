Korona günlerine özel tavsiyeler

Eve kapandığımız bu günlerde ne okuyalım? İşte Sayım Çınar’dan 5 tavsiye...
Duvarlardan Geçmek/Marina Abramović/Everest Yayınları
Marina Abramović, Everest Yayınları’ndan çıkan otobiyografisinde büyük bir açık yüreklilikle spekülatif anlarla dolu yaşamını ve cüretkâr sanatını anlatıyor, kapsamlı bir hayat muhasebesi yapıyor. Bu muhasebenin merkezinde de 60’lı yaşlarının ortasında kendisine yönelttiği çok önemli bir soru yer alıyor: “Sanat yaşamdan soyutlanabilir mi?” Abramović bu sorunun cevabını bulmak için başlangıca, yani kendisine geri dönüyor ve hafızasının derinliklerine inerek yaşamı boyunca sanatla kurduğu ilişkinin yıllara ve sayısız performansa yayılan izlerini sürüyor.
Evlilik/Jane Austen/Can Yayınları
Edebiyat tarihinin en sevilen romanlarına imza atan Jane Austen, dört kült romanından derlenen bu metinlerde, 19. yüzyıl İngiltere’sinde evliliğe neden bu denli önem atfedildiği sorusuna yanıt arıyor. İronik yaklaşımıyla, İngiliz toplumunun evlilik merakını, ailelerin, soyluların ve evlendirilmek istenen gençlerin bakışından evlilik “müessese”sini ele alıyor.
Münzevi Girişimci/Aarons-Mele/Mona Kitap
Kendi kurallarını oluşturmayı başaran Aarons-Mele internet çağında evinden çalışıyor, müşterileriyle Skype üzerinden konuşuyor, ekibiyle çevrimiçi toplantılar yapıyor. Yayımlandığı 2017 yılında Amerika’da en çok konuşulanlar arasına giren kitap, pek çok girişimciye de ilham verdi. Bu kriz döneminde okunmaya değer bir kitap...
Senin Suçun Değil/Beyhan Budak/İnkılap Yayınları
Uzman Klinik Psikolog Beyhan Budak’ın ilk kitabının ardından “ikinci seans” olarak tanımladığı bu eser, okurları kendi geçmişlerine doğru, içlerindeki çocuğun yaralarını sarmayı amaçlayan anlamlı bir yolculuğa çıkarıyor. Mesleğinde 14 yılı geride bırakan Budak, biriktirdiği yüzlerce hayatla bir kez daha okurun ruhuna dokunuyor.
İşgal Günlerinde Aşk/Yazar: Navie/Çizer: Carole Maurel/Yapı Kredi Yayınları
İkinci Dünya Savaşı günleri... İşgal altında bir ülke... Hayat devam ediyor, ayakta kalanlar ellerinden geldikçe gündelik yaşantılarını sürdürmeye çalışıyor. Bu arada ülkeleri işgal edilmiş kimi kadınlar, kimi düşman askerleriyle tanışıyor; birbirlerinden hoşlanıyor, birbirlerini seviyor, birbirlerini arzuluyorlar... Günlük hayatlarında tek meşgalesi savaş olmayanların kapılarının ardında neler olmaktadır?
Korona günlerine özel tavsiyeler
Eve kapandığımız bu günlerde ne okuyalım? İşte Sayım Çınar’dan 5 tavsiye...
Duvarlardan Geçmek/Marina Abramović/Everest Yayınları
Marina Abramović, Everest Yayınları’ndan çıkan otobiyografisinde büyük bir açık yüreklilikle spekülatif anlarla dolu yaşamını ve cüretkâr sanatını anlatıyor, kapsamlı bir hayat muhasebesi yapıyor. Bu muhasebenin merkezinde de 60’lı yaşlarının ortasında kendisine yönelttiği çok önemli bir soru yer alıyor: “Sanat yaşamdan soyutlanabilir mi?” Abramović bu sorunun cevabını bulmak için başlangıca, yani kendisine geri dönüyor ve hafızasının derinliklerine inerek yaşamı boyunca sanatla kurduğu ilişkinin yıllara ve sayısız performansa yayılan izlerini sürüyor.
Evlilik/Jane Austen/Can Yayınları
Edebiyat tarihinin en sevilen romanlarına imza atan Jane Austen, dört kült romanından derlenen bu metinlerde, 19. yüzyıl İngiltere’sinde evliliğe neden bu denli önem atfedildiği sorusuna yanıt arıyor. İronik yaklaşımıyla, İngiliz toplumunun evlilik merakını, ailelerin, soyluların ve evlendirilmek istenen gençlerin bakışından evlilik “müessese”sini ele alıyor.
Münzevi Girişimci/Aarons-Mele/Mona Kitap
Kendi kurallarını oluşturmayı başaran Aarons-Mele internet çağında evinden çalışıyor, müşterileriyle Skype üzerinden konuşuyor, ekibiyle çevrimiçi toplantılar yapıyor. Yayımlandığı 2017 yılında Amerika’da en çok konuşulanlar arasına giren kitap, pek çok girişimciye de ilham verdi. Bu kriz döneminde okunmaya değer bir kitap...
Senin Suçun Değil/Beyhan Budak/İnkılap Yayınları
Uzman Klinik Psikolog Beyhan Budak’ın ilk kitabının ardından “ikinci seans” olarak tanımladığı bu eser, okurları kendi geçmişlerine doğru, içlerindeki çocuğun yaralarını sarmayı amaçlayan anlamlı bir yolculuğa çıkarıyor. Mesleğinde 14 yılı geride bırakan Budak, biriktirdiği yüzlerce hayatla bir kez daha okurun ruhuna dokunuyor.
İşgal Günlerinde Aşk/Yazar: Navie/Çizer: Carole Maurel/Yapı Kredi Yayınları
İkinci Dünya Savaşı günleri... İşgal altında bir ülke... Hayat devam ediyor, ayakta kalanlar ellerinden geldikçe gündelik yaşantılarını sürdürmeye çalışıyor. Bu arada ülkeleri işgal edilmiş kimi kadınlar, kimi düşman askerleriyle tanışıyor; birbirlerinden hoşlanıyor, birbirlerini seviyor, birbirlerini arzuluyorlar... Günlük hayatlarında tek meşgalesi savaş olmayanların kapılarının ardında neler olmaktadır?