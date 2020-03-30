Evimizden çıkmadığımız şu günlerde kitaplar adeta en yakın dostumuz. İşte Sayım Çınar’dan 5 farklı tavsiye...
-Ernest Hemingway’den Yaşlı Adam ve Deniz: Çünkü bu ölümsüz eserinde Hemingway yenilgiye karşı cesareti sade ve kuvvetli kelimelerle yaşlı bir balıkçıyı başrole alarak anlattı, zamanlar üstü bir klasik!
-Margaret Atwood’dan Damızlık Kızın Öyküsü: Çünkü bu feminist distopyada Atwood belirsiz bir geleceğin tuhaf hikayesini değil, tam bugünü anlatıyor! ‘1984’ ve ‘Fahrenheit 451’ ile akraba, müthiş bir roman.
-Mrs. Hinch’ten Evim Temiz Mutluyum: Çünkü Instagram’da 2,9 milyon takipçisi olan bir “temizlik gurusu” temizlik rutinlerini, pratik ipuçlarını ve nerede durup nereden başlanacağını tek bir kitapta anlatıyor, bugünlerin temizlik çılgınlığına birebir.
-Mehmet Erte’den Sahte: Çünkü son dönemin en önemli şairlerinden, haşarı bir yazarın metin deneyine, edebi performansına tanık olmak için ideal günler!
-Martin Ford’dan Robotların Yükselişi: Çünkü yeni bir dünya kuruluyor, yapay zeka ve robotlar insanın sarsılmaz sandığı tahtını sallıyor! Teknolojinin hızlanması nasıl bir geleceği beraberinde getirecek, bunu anlamak için iyi bir okuma.
Kitaplarla vakit geçirmek
Evimizden çıkmadığımız şu günlerde kitaplar adeta en yakın dostumuz. İşte Sayım Çınar’dan 5 farklı tavsiye...
-Ernest Hemingway’den Yaşlı Adam ve Deniz: Çünkü bu ölümsüz eserinde Hemingway yenilgiye karşı cesareti sade ve kuvvetli kelimelerle yaşlı bir balıkçıyı başrole alarak anlattı, zamanlar üstü bir klasik!
-Margaret Atwood’dan Damızlık Kızın Öyküsü: Çünkü bu feminist distopyada Atwood belirsiz bir geleceğin tuhaf hikayesini değil, tam bugünü anlatıyor! ‘1984’ ve ‘Fahrenheit 451’ ile akraba, müthiş bir roman.
-Mrs. Hinch’ten Evim Temiz Mutluyum: Çünkü Instagram’da 2,9 milyon takipçisi olan bir “temizlik gurusu” temizlik rutinlerini, pratik ipuçlarını ve nerede durup nereden başlanacağını tek bir kitapta anlatıyor, bugünlerin temizlik çılgınlığına birebir.
-Mehmet Erte’den Sahte: Çünkü son dönemin en önemli şairlerinden, haşarı bir yazarın metin deneyine, edebi performansına tanık olmak için ideal günler!
-Martin Ford’dan Robotların Yükselişi: Çünkü yeni bir dünya kuruluyor, yapay zeka ve robotlar insanın sarsılmaz sandığı tahtını sallıyor! Teknolojinin hızlanması nasıl bir geleceği beraberinde getirecek, bunu anlamak için iyi bir okuma.