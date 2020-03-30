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Sayım Çınar

Sayım Çınar

Kitaplarla vakit geçirmek

30 Mart 2020

Evimizden çıkmadığımız şu günlerde kitaplar adeta en yakın dostumuz. İşte Sayım Çınar’dan 5 farklı tavsiye...

-Ernest Hemingway’den Yaşlı Adam ve Deniz: Çünkü bu ölümsüz eserinde Hemingway yenilgiye karşı cesareti sade ve kuvvetli kelimelerle yaşlı bir balıkçıyı başrole alarak anlattı, zamanlar üstü bir klasik!
Kitaplarla vakit geçirmek

-Margaret Atwood’dan Damızlık Kızın Öyküsü: Çünkü bu feminist distopyada Atwood belirsiz bir geleceğin tuhaf hikayesini değil, tam bugünü anlatıyor! ‘1984’ ve ‘Fahrenheit 451’ ile akraba, müthiş bir roman.
Kitaplarla vakit geçirmek

-Mrs. Hinch’ten Evim Temiz Mutluyum: Çünkü Instagram’da 2,9 milyon takipçisi olan bir “temizlik gurusu” temizlik rutinlerini, pratik ipuçlarını ve nerede durup nereden başlanacağını tek bir kitapta anlatıyor, bugünlerin temizlik çılgınlığına birebir.

-Mehmet Erte’den Sahte: Çünkü son dönemin en önemli şairlerinden, haşarı bir yazarın metin deneyine, edebi performansına tanık olmak için ideal günler!

-Martin Ford’dan Robotların Yükselişi: Çünkü yeni bir dünya kuruluyor, yapay zeka ve robotlar insanın sarsılmaz sandığı tahtını sallıyor! Teknolojinin hızlanması nasıl bir geleceği beraberinde getirecek, bunu anlamak için iyi bir okuma.

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