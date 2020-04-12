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Sayım Çınar

Sayım Çınar

Kitaplarla seyahat edin

12 Nisan 2020

Usta yazarlarla başka dünyalara yolculuk etme vakti... İşte Sayım Çınar’dan 5 farklı kitap tavsiyesi:

Hernan Ronsino’dan Raydan Çıkan Trenler

Çünkü Arjantin’de geçen müthiş bir suç öyküsü, bir oturuşta okunacak bir novella. Issız bir kasaba, hayatları birbirine bağlı dört erkek ve her şeyi değiştiren bir kadın. Dört anlatıcı ve dört zaman kullanarak yazar müthiş bir kurguya imza atıyor.

Kitaplarla seyahat edin

Richard Bach’tan Martı

Çünkü zamansız bir roman. Martı üzerinden kendi sınırlarımızı açmak, kanatlarımızı keşfetmek ve özgürleşmenin modern masalı bu kitap. Bu günlerde evlerde kapalıyken edebiyatla özgürleşmek için en güzel zamanlar.

Kitaplarla seyahat edin

Ken Kesey’den Guguk Kuşu

Yine ıskalanmaması gereken modern klasiklerden. Özgür ruhlar mı kazanacak, baskıcı liderler mi? Bir karşı kültür romanı, filmini yine fersah fersah aşıyor...

Kitaplarla seyahat edin

Charles Dickens’tan İki Şehrin Hikayesi

Çünkü Paris ve Londra arasında gelişen olay kurgusuyla tarihin en hareketli anlarından birinin, Fransız Devrimi’nin ekseni etrafında biçimlenen büyük bir roman. Yapıt için edebiyat dünyası “Dickens’ın en büyük tarihi romanı”, yazar ise “yazdığım en iyi hikaye” diyor. Yapıt, Fransız Devrimi’nin terör döneminde Paris’in öfkeli, kana bulanmış sokaklarında yaşamak zorunda kalan bir grup insanın hayatına odaklanıyor.

Kitaplarla seyahat edin

Michael Ende’den Momo

Çünkü toplumumuz ve günümüz insanının zaman algısı ve zamanı okuması üzerine bir masal olan Momo’yla Ende, Alman Gençlik Edebiyatı Ödülü’nü kazanmış bir yazar. Pek çok kez sinemaya uyarlanan kitap, kırktan fazla dile çevrilmiş, tüm dünyada 7 milyonun üzerinde satılmış. Zamana ve dinlemeye dair epik bir anlatı.

Kitaplarla seyahat edin

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