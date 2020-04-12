Usta yazarlarla başka dünyalara yolculuk etme vakti... İşte Sayım Çınar’dan 5 farklı kitap tavsiyesi:
Hernan Ronsino’dan Raydan Çıkan Trenler
Çünkü Arjantin’de geçen müthiş bir suç öyküsü, bir oturuşta okunacak bir novella. Issız bir kasaba, hayatları birbirine bağlı dört erkek ve her şeyi değiştiren bir kadın. Dört anlatıcı ve dört zaman kullanarak yazar müthiş bir kurguya imza atıyor.
Richard Bach’tan Martı
Çünkü zamansız bir roman. Martı üzerinden kendi sınırlarımızı açmak, kanatlarımızı keşfetmek ve özgürleşmenin modern masalı bu kitap. Bu günlerde evlerde kapalıyken edebiyatla özgürleşmek için en güzel zamanlar.
Ken Kesey’den Guguk Kuşu
Yine ıskalanmaması gereken modern klasiklerden. Özgür ruhlar mı kazanacak, baskıcı liderler mi? Bir karşı kültür romanı, filmini yine fersah fersah aşıyor...
Charles Dickens’tan İki Şehrin Hikayesi
Çünkü Paris ve Londra arasında gelişen olay kurgusuyla tarihin en hareketli anlarından birinin, Fransız Devrimi’nin ekseni etrafında biçimlenen büyük bir roman. Yapıt için edebiyat dünyası “Dickens’ın en büyük tarihi romanı”, yazar ise “yazdığım en iyi hikaye” diyor. Yapıt, Fransız Devrimi’nin terör döneminde Paris’in öfkeli, kana bulanmış sokaklarında yaşamak zorunda kalan bir grup insanın hayatına odaklanıyor.
Michael Ende’den Momo
Çünkü toplumumuz ve günümüz insanının zaman algısı ve zamanı okuması üzerine bir masal olan Momo’yla Ende, Alman Gençlik Edebiyatı Ödülü’nü kazanmış bir yazar. Pek çok kez sinemaya uyarlanan kitap, kırktan fazla dile çevrilmiş, tüm dünyada 7 milyonun üzerinde satılmış. Zamana ve dinlemeye dair epik bir anlatı.
Kitaplarla seyahat edin
Usta yazarlarla başka dünyalara yolculuk etme vakti... İşte Sayım Çınar’dan 5 farklı kitap tavsiyesi:
Hernan Ronsino’dan Raydan Çıkan Trenler
Çünkü Arjantin’de geçen müthiş bir suç öyküsü, bir oturuşta okunacak bir novella. Issız bir kasaba, hayatları birbirine bağlı dört erkek ve her şeyi değiştiren bir kadın. Dört anlatıcı ve dört zaman kullanarak yazar müthiş bir kurguya imza atıyor.
Richard Bach’tan Martı
Çünkü zamansız bir roman. Martı üzerinden kendi sınırlarımızı açmak, kanatlarımızı keşfetmek ve özgürleşmenin modern masalı bu kitap. Bu günlerde evlerde kapalıyken edebiyatla özgürleşmek için en güzel zamanlar.
Ken Kesey’den Guguk Kuşu
Yine ıskalanmaması gereken modern klasiklerden. Özgür ruhlar mı kazanacak, baskıcı liderler mi? Bir karşı kültür romanı, filmini yine fersah fersah aşıyor...
Charles Dickens’tan İki Şehrin Hikayesi
Çünkü Paris ve Londra arasında gelişen olay kurgusuyla tarihin en hareketli anlarından birinin, Fransız Devrimi’nin ekseni etrafında biçimlenen büyük bir roman. Yapıt için edebiyat dünyası “Dickens’ın en büyük tarihi romanı”, yazar ise “yazdığım en iyi hikaye” diyor. Yapıt, Fransız Devrimi’nin terör döneminde Paris’in öfkeli, kana bulanmış sokaklarında yaşamak zorunda kalan bir grup insanın hayatına odaklanıyor.
Michael Ende’den Momo
Çünkü toplumumuz ve günümüz insanının zaman algısı ve zamanı okuması üzerine bir masal olan Momo’yla Ende, Alman Gençlik Edebiyatı Ödülü’nü kazanmış bir yazar. Pek çok kez sinemaya uyarlanan kitap, kırktan fazla dile çevrilmiş, tüm dünyada 7 milyonun üzerinde satılmış. Zamana ve dinlemeye dair epik bir anlatı.