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Sayım Çınar

Sayım Çınar

Kitaplarla iyi hissetmek

14 Nisan 2020

Okuduğumuz kitaplar bu zorlu günler için adeta birer yol göstericisi oluyor. İşte Sayım Çınar’dan 5 farklı kitap tavsiyesi:

Emrah Safa Gürkan’dan Bunu Herkes Bilir

Çünkü keyifli bir tarih okuması yapmak isteyenlere, karantina günlerinde tarihin can alıcı kırılmalarını farklı bir gözle okuyup anlamak isteyenlere göre bir kitap. Her yaştan okur için zevkle okunacak bir başucu eseri...
Kitaplarla iyi hissetmek
Grigoriy Petrov’dan Beyaz Zambaklar Ülkesinde

Çünkü bu kitap tarihi bir öneme sahip ve ilham verici. Tüm yoksulluğa, imkansızlıklara ve elverişsiz doğa koşullarına rağmen, bir avuç aydının önderliğinde bir ülkenin kuruluşunu, askerlerden din adamlarına, profesörlerden öğretmenlere, doktorlardan işadamlarına Finlandiya için mücadelelerini anlatıyor.
Kitaplarla iyi hissetmek
Hector Garcia ve Francesc Miralles’ten İkigai

Çünkü Japon mutlu olma ve dinginlik sanatını anlamak için bir el kitabı bu. Japonlar herkesin bir ikigaisi olduğuna inanır, her sabah yataktan kalkmaları için bir sebepleri vardır. İlham verici ve rahatlatıcı bu kitap sizlere kendi ikigainizi keşfetmeniz için gerekli tüm bilgileri veriyor.
Kitaplarla iyi hissetmek

John Boyne’dan Çizgili Pijamalı Çocuk

Çünkü tel örgülerin arasında bile umudu diri tutmanın evrensel hikayesi bu kitap. Dokuz yaşındaki Bruno’yla okur unutulmaz bir yolculuğa çıkıyor.
Kitaplarla iyi hissetmek
Louis Ferdinand Celine’den Gecenin Sonuna Yolculuk

Çünkü etkileyici bir okuma, adeta bir meydan okuma. Arka kapakta belirtildiği gibi “Celine, Gecenin Sonuna Yolculuk’u 1932’de yazdı. 1. Dünya Savaşı’nın ardından, ikincisine çeyrek kala. Kan kokuyor. Kan, yoksunluk, hastalık, ölüm, sıcak, tuvalet, yara, et, yine de kahkaha...”
Kitaplarla iyi hissetmek

 

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