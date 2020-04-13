Eve kapandığımız bu günlerde neler mi okuyalım? İşte Sayım Çınar’dan 5 farklı tavsiye:
Ian McEwan’dan Beton Bahçe: İlk Aşk-Son Ayin
Çünkü McEwan, “Beton Bahçe” kısmında annelerini kaybeden kardeşlerin daha dışarıdaki dünyaya bile hazır değilken nasıl kendi dünyalarına çekildiklerini anlatıyor. Dört kardeşi kuşatan bir ölümün ve yıkımın izlerini okura aktarırken huzursuzluğun ne boyutlara varabileceğini gösteriyor.
Kısa, etkileyici, kimi zaman korkutucu hikayelerden oluşan “İlk Aşk, Son Ayin” derlemesinde ise insanların gözünü kapamak istediği acı gerçeklere dikkat çekiyor.
Yonca Eldener’den Göbekli Tepe
Muhafızı
Çünkü Göbeklitepe’ye dair bilinirliğin her geçen gün arttığını gözlemliyoruz. Göbekli Tepe’yi merkeze alan, macera dozu yüksek bir kitabı okumak keyifli olacak.
Jacob ve Wilhelm Grimm’den Grimm Masallar
Çünkü ilk baskısının üzerinden iki yüzyıl geçmiş olsa da edebiyat dünyasındaki önemini koruyor.
Jane Austen’dan
Lady Susan
Çünkü Jane Austen’ın 1794’te yazdığı ve 1871’de yayımlanan bu kısa romanı tamamen mektuplardan oluşuyor. Austen’ın ince zekasını ve mizah anlayışını çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.
Thomas Ligotti’den
Hayalperest Ölünün Şarkıları
Çünkü kitapta günlük hayatın ardındaki ürkütücü gerçekliğin açığa çıktığı, aklın sınırlarının aşılarak yaşam ile ölüm arasındaki çizginin silikleştiği öyküler anlatıyor. Thomas Ligotti ayrıca çağdaş korku edebiyatının önde gelen imzalarından...
Kitaplarla iyi hissedin
Eve kapandığımız bu günlerde neler mi okuyalım? İşte Sayım Çınar’dan 5 farklı tavsiye:
Ian McEwan’dan Beton Bahçe: İlk Aşk-Son Ayin
Çünkü McEwan, “Beton Bahçe” kısmında annelerini kaybeden kardeşlerin daha dışarıdaki dünyaya bile hazır değilken nasıl kendi dünyalarına çekildiklerini anlatıyor. Dört kardeşi kuşatan bir ölümün ve yıkımın izlerini okura aktarırken huzursuzluğun ne boyutlara varabileceğini gösteriyor.
Kısa, etkileyici, kimi zaman korkutucu hikayelerden oluşan “İlk Aşk, Son Ayin” derlemesinde ise insanların gözünü kapamak istediği acı gerçeklere dikkat çekiyor.
Yonca Eldener’den Göbekli Tepe
Muhafızı
Çünkü Göbeklitepe’ye dair bilinirliğin her geçen gün arttığını gözlemliyoruz. Göbekli Tepe’yi merkeze alan, macera dozu yüksek bir kitabı okumak keyifli olacak.
Jacob ve Wilhelm Grimm’den Grimm Masallar
Çünkü ilk baskısının üzerinden iki yüzyıl geçmiş olsa da edebiyat dünyasındaki önemini koruyor.
Jane Austen’dan
Lady Susan
Çünkü Jane Austen’ın 1794’te yazdığı ve 1871’de yayımlanan bu kısa romanı tamamen mektuplardan oluşuyor. Austen’ın ince zekasını ve mizah anlayışını çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.
Thomas Ligotti’den
Hayalperest Ölünün Şarkıları
Çünkü kitapta günlük hayatın ardındaki ürkütücü gerçekliğin açığa çıktığı, aklın sınırlarının aşılarak yaşam ile ölüm arasındaki çizginin silikleştiği öyküler anlatıyor. Thomas Ligotti ayrıca çağdaş korku edebiyatının önde gelen imzalarından...