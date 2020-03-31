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Sayım Çınar

Sayım Çınar

Kitaplar iyi hissetmenizi sağlayacak

31 Mart 2020

Kitaplar, evde geçirdiğimiz bu günlerin en büyük moral kaynağı oldu. İşte Sayım Çınar’dan 5 farklı tavsiyesi...

Stefan Zweig’dan Olağanüstü Bir Gece

Çünkü, seçkin bir burjuva olarak rahat ve tasasız varoluşunu sürdürürken giderek duyarsızlaşan bir adamın hayatındaki dönüştürücü deneyimin etkileyici hikayesi bu roman. Bir suç, devamında hissedilen ateş ve hayatta olma hazzı, uyanış. Felsefi altyapısıyla milyonlarca okura ulaşan Zweig’ın en önemli romanlarından.

Kitaplar iyi hissetmenizi sağlayacakPatrick Süskind’den Güvercin

Jonathan Noel’in müthiş hikayesi kısacık bir romana sığıyor. İçine kapanık bir bekçi, Paris’te bir çatı katında yaşamakta, bu katın sahibi olmaya çalışmaktadır. Ama bir gün karşısına çıkan bir güvercin, bu sıradan insanın tekdüze yaşamını altüst eder. Müthiş bir roman!

Kitaplar iyi hissetmenizi sağlayacakCicero’dan Yaşlanmayı Bilmek

Çünkü bugünler tam da geriye dönüp klasikleri, eski çağın unutulmaz metinlerini okumanın zamanı. Büyük hatip Cicero’nun altmış iki yaşındayken yazdığı bu kitap bilgeliğe, yaş almaya, deneyime, genç bir dünyada yaşlı olmaya dair zamansız bir anlatı.
Kitaplar iyi hissetmenizi sağlayacak

Demokan Atasoy’dan Ölümlüler, Deliler, Yalnızlar

Çünkü genç yazar Atasoy edebiyatımızda örneğine sık rastlamadığımız korku, gerilim öğelerini öykülerine ustalıkla yediriyor. Buralı hikayelerle evrensel korkuları, ortak bilinçaltımıza sıkıştırdığımız kabuslarımızı ortaya çıkarıyor.
Kitaplar iyi hissetmenizi sağlayacak
Bora Abdo’dan Hayâlî’nin Tesadüfleri

Çünkü Abdo 76 sayfaya birbirinden vurucu öyküler sığdırıyor, yaşam ve ölüm, aşk ve nefret arasında geziniyor. Sıra dışı öyküler okumak isteyen okurlar için birebir.
Kitaplar iyi hissetmenizi sağlayacak

 

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