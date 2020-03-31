Kitaplar, evde geçirdiğimiz bu günlerin en büyük moral kaynağı oldu. İşte Sayım Çınar’dan 5 farklı tavsiyesi...
Stefan Zweig’dan Olağanüstü Bir Gece
Çünkü, seçkin bir burjuva olarak rahat ve tasasız varoluşunu sürdürürken giderek duyarsızlaşan bir adamın hayatındaki dönüştürücü deneyimin etkileyici hikayesi bu roman. Bir suç, devamında hissedilen ateş ve hayatta olma hazzı, uyanış. Felsefi altyapısıyla milyonlarca okura ulaşan Zweig’ın en önemli romanlarından.
Patrick Süskind’den Güvercin
Jonathan Noel’in müthiş hikayesi kısacık bir romana sığıyor. İçine kapanık bir bekçi, Paris’te bir çatı katında yaşamakta, bu katın sahibi olmaya çalışmaktadır. Ama bir gün karşısına çıkan bir güvercin, bu sıradan insanın tekdüze yaşamını altüst eder. Müthiş bir roman!
Cicero’dan Yaşlanmayı Bilmek
Çünkü bugünler tam da geriye dönüp klasikleri, eski çağın unutulmaz metinlerini okumanın zamanı. Büyük hatip Cicero’nun altmış iki yaşındayken yazdığı bu kitap bilgeliğe, yaş almaya, deneyime, genç bir dünyada yaşlı olmaya dair zamansız bir anlatı.
Demokan Atasoy’dan Ölümlüler, Deliler, Yalnızlar
Çünkü genç yazar Atasoy edebiyatımızda örneğine sık rastlamadığımız korku, gerilim öğelerini öykülerine ustalıkla yediriyor. Buralı hikayelerle evrensel korkuları, ortak bilinçaltımıza sıkıştırdığımız kabuslarımızı ortaya çıkarıyor.
Bora Abdo’dan Hayâlî’nin Tesadüfleri
Çünkü Abdo 76 sayfaya birbirinden vurucu öyküler sığdırıyor, yaşam ve ölüm, aşk ve nefret arasında geziniyor. Sıra dışı öyküler okumak isteyen okurlar için birebir.
Kitaplar iyi hissetmenizi sağlayacak
Kitaplar, evde geçirdiğimiz bu günlerin en büyük moral kaynağı oldu. İşte Sayım Çınar’dan 5 farklı tavsiyesi...
Stefan Zweig’dan Olağanüstü Bir Gece
Çünkü, seçkin bir burjuva olarak rahat ve tasasız varoluşunu sürdürürken giderek duyarsızlaşan bir adamın hayatındaki dönüştürücü deneyimin etkileyici hikayesi bu roman. Bir suç, devamında hissedilen ateş ve hayatta olma hazzı, uyanış. Felsefi altyapısıyla milyonlarca okura ulaşan Zweig’ın en önemli romanlarından.
Patrick Süskind’den Güvercin
Jonathan Noel’in müthiş hikayesi kısacık bir romana sığıyor. İçine kapanık bir bekçi, Paris’te bir çatı katında yaşamakta, bu katın sahibi olmaya çalışmaktadır. Ama bir gün karşısına çıkan bir güvercin, bu sıradan insanın tekdüze yaşamını altüst eder. Müthiş bir roman!
Cicero’dan Yaşlanmayı Bilmek
Çünkü bugünler tam da geriye dönüp klasikleri, eski çağın unutulmaz metinlerini okumanın zamanı. Büyük hatip Cicero’nun altmış iki yaşındayken yazdığı bu kitap bilgeliğe, yaş almaya, deneyime, genç bir dünyada yaşlı olmaya dair zamansız bir anlatı.
Demokan Atasoy’dan Ölümlüler, Deliler, Yalnızlar
Çünkü genç yazar Atasoy edebiyatımızda örneğine sık rastlamadığımız korku, gerilim öğelerini öykülerine ustalıkla yediriyor. Buralı hikayelerle evrensel korkuları, ortak bilinçaltımıza sıkıştırdığımız kabuslarımızı ortaya çıkarıyor.
Bora Abdo’dan Hayâlî’nin Tesadüfleri
Çünkü Abdo 76 sayfaya birbirinden vurucu öyküler sığdırıyor, yaşam ve ölüm, aşk ve nefret arasında geziniyor. Sıra dışı öyküler okumak isteyen okurlar için birebir.