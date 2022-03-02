Kararlı bir irade Mustafa Kemal

Sinema ve dizi senaryolarının yanı sıra “Zamanın Oğlu”, “Aşka Sığınmak”, “Kutlu Dağlar Ülkesi”, “Türk Bilge Kağan” gibi başarılı tarihi romanların yazarı Mustafa Çevik’in yeni romanı “Çöldeki Bozkurt” çıktı.
Çevik’in belgelere dayanarak yazdığı kitap, Atatürk’ün hayatından çok özel bir kesiti, Trablusgarp Savaşı yıllarını anlatıyor. Osmanlı Devleti ile İtalya arasında 1911-1912 yıllarında gerçekleşen bu savaş büyük önderin katıldığı ilk savaş aslında. Yazar kitabından şöyle söz ediyor: “Genç Mustafa Kemal’in hem Doğu’yu hem Batı’yı iyi tanıyan bir Osmanlı paşası olduğunu unutmamak gerekiyor. Trablusgarp’ta çok zor günler geçirdi, mesela gözünden yaralandı ama gene de mücadeleyi bırakmadı.”
Ve kitapta Mustafa Kemal bir kez daha büyük bir asker, Akdeniz’in kaçınılmaz kaderine boyun eğmeyen kararlı bir irade olarak çıkıyor karşımıza. Özetle, “Çöldeki Bozkurt” yakın tarihimize ve Atatürk’e dair önemli bir yapıt.
Kahramanımız Şili’ye geri dönüyor
Tarih ve felsefe soslu gerilim romanlarıyla tanıdığımız Mehmet Mollaosmanoğlu, yeni romanı “Şili’de Alaturka” ile okurlarının karşısında.
The Roman Yayınları’ndan çıkan kitap tutkulu bir aşkın da hikayesi aynı zamanda. İnsanın ait olduğu yer kalbinin attığı yer değil midir? Âşık olduğu kişi çok uzaklardaysa, özlem dayanılmaz hale gelmişse, üstelik kafasını cevapsız sorular işgal ediyorsa, kim huzur bulabilir ki şu hayatta. Mollaosmanoğlu, macera tutkunu okurları bu keşif sürecinde kahramanına eşlik etmeye davet ediyor.
Yeni bir düzenlemeyle “Sevgilerde”
Behçet Necatigil’in bütün şiirlerinden seçmeler kitabı “Sevgilerde”, Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlandı.
Necatigil’in 1935-1972 yılları arasında yayımladığı şiirlerinden hazırladığı bir ‘seçme şiirler’ kitabı “Sevgilerde”. Şairin 1935-39 yılları arasında dergilerde kalmış ilk şiirleriyle “Kapalı Çarşı”, “Çevre”, “Evler”, “Eski Toprak”, “Arada”, “Dar Çağ”, “Yaz Dönemi”, “Divançe”, “İki Başına Yürümek”, “En/Cam” ve “Zebra” kitaplarından seçilmiş şiirleri kapsıyor.
İlk baskısı şair hayattayken 1976’da yapılan kitap, Doğan Hızlan’ın “Türk Şiirinin ‘Saklı Su’yu: Behçet Necatigil” yazısıyla açılıyor.
“Sevgilerde” yıllar sonra, şairin elinden çıkan baskıya uygun biçimde, yeni bir düzenlemeyle ve yine Necatigil’in arşivinden hazırladığı bibliyografyayla birlikte okuruyla buluşuyor.
Kim ne okuyor?
· Emekli Büyükelçi Onur Öymen, Nur Batur’un “Ortadoğu’nun Şahları Vezirleri Piyonları” adlı kitabını okuyor.
· Yazar Orkun Uçar, Doğu Yücel’in “Beter Ol Mitat Karaman!” adlı romanını okuyor.
· Tay TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Cantınaz, Murat Uzun’un “Bekir” adlı romanını okuyor.
· Kreatif tasarımcı İnci Özman, Defne Suman’ın “Emanet Zaman” adlı romanını okuyor.
Bilmek hakim olmaktır
Pınar Sönmez’in, “Aşk, Yaratıcılık ve Yasa” kitabı sanatın yaratıcılıkla dopdolu birikimi ile yüzyıllardan süzülüp gelen hukukun temel kavramlarının kesişimini anlatıyor. Sanat, yayıncılık, eser, eser sahibinin hakları, özel müzeler, sanat koleksiyonları, tasarım, marka ile ilgili hukuki korumada taraflar için gelinen yer:
“Hukuku bilmemek mazeret sayılmaz.”
Hukukçu, sanat hukuku avukatı, yazar Pınar Sönmez, “Bilmek hakim olmaktır” diyerek “Aşk, Yaratıcılık ve Yasa”da hukuki bilgiyi bilfiil sanatın lehine bin bir vakıa ile ele alıyor. Hakkı, hakkaniyeti, adaleti, sanat hukuku ilkeleri ve fikri haklara ilişkin yasalar ışığında anlatan Sönmez, hukukun üstünlüğü ilkesinin altını tane tane ve kararlılıkla çiziyor.
Hayatla mücadele etmek
Gülseren Budayıcıoğlu, “Hayatın Sesi” isimli yeni kitabında bir kez daha kendi “Kırmızı Oda”sının kapısını aralıyor ve orada biriken hikayelerden seçtiklerini bizlerle paylaşıyor...
“Hayatın Sesi”nde farklı farklı konulara değiniyor Budayıcıoğlu. Issız evlerin trajedisini yaşayan çocuklardan erkek ve kadın hikayelerine, karısına şiddet uygulayan profesörden bunu cinayete kadar vardıranlara, acil servislerde yaşanan acılı ve trajikomik olaylardan, servis hastalarına dek...
Satır aralarında anadilimizin şefkat olması gerektiğini sezdiren yazar, okuru yeniden düşünmeye, kendini sorgulamaya ve kendiyle baş başa kalmaya doğru götürüyor.
Remzi’de mart kitapları
Ömer Aras/“Deneyimler”
QNB Finansbank’ın CEO’su Ömer Aras’tan yılların birikimiyle iş ve kültür dünyasına ilişkin aydınlatıcı bilgiler içeren kitabı çıkıyor. Bankacılıkta veya yöneticilikte en alt kademeden üst seviyelere kadar görev alacaklar için eşsiz bir başvuru kaynağı. Özellikle çalışan ile patron ilişkileri üstüne sıra dışı açıklamalar da yer alıyor.
Hazırlayan: Öner Kemal/“Çocuklar İçin Nutuk”
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1927 yılında günlerce süren bir okumayla sunduğu söylev, dönemle bir hesaplaşma ve açıklama belgesidir. Eserin dilinin eskiliği ve belgelerle donatılmış aslı dikkate alınarak gençler ve çocuklar için Öner Kemal tarafından sadeleştirildi. 144 sayfa olan eser dönemin en önemli olaylarına açıklık getiriyor.
Gülçin Akçay/“İş Görür Düşler”
Öykücü Gülçin Akçay’ın ilk kitabı... Yaşamın yavanlığına ya da acımasızlığına karşı kendilerine özgü bir düş dünyası kuran yalnız, yabancılaşmış insanların hikayelerini anlatıyor. Dünyamızın paslı gıcırdamalarının karşısına rüyaların işlek kurgusu eşliğinde...
Kararlı bir irade Mustafa Kemal
Sinema ve dizi senaryolarının yanı sıra “Zamanın Oğlu”, “Aşka Sığınmak”, “Kutlu Dağlar Ülkesi”, “Türk Bilge Kağan” gibi başarılı tarihi romanların yazarı Mustafa Çevik’in yeni romanı “Çöldeki Bozkurt” çıktı.
Çevik’in belgelere dayanarak yazdığı kitap, Atatürk’ün hayatından çok özel bir kesiti, Trablusgarp Savaşı yıllarını anlatıyor. Osmanlı Devleti ile İtalya arasında 1911-1912 yıllarında gerçekleşen bu savaş büyük önderin katıldığı ilk savaş aslında. Yazar kitabından şöyle söz ediyor: “Genç Mustafa Kemal’in hem Doğu’yu hem Batı’yı iyi tanıyan bir Osmanlı paşası olduğunu unutmamak gerekiyor. Trablusgarp’ta çok zor günler geçirdi, mesela gözünden yaralandı ama gene de mücadeleyi bırakmadı.”
Ve kitapta Mustafa Kemal bir kez daha büyük bir asker, Akdeniz’in kaçınılmaz kaderine boyun eğmeyen kararlı bir irade olarak çıkıyor karşımıza. Özetle, “Çöldeki Bozkurt” yakın tarihimize ve Atatürk’e dair önemli bir yapıt.
Kahramanımız Şili’ye geri dönüyor
Tarih ve felsefe soslu gerilim romanlarıyla tanıdığımız Mehmet Mollaosmanoğlu, yeni romanı “Şili’de Alaturka” ile okurlarının karşısında.
The Roman Yayınları’ndan çıkan kitap tutkulu bir aşkın da hikayesi aynı zamanda. İnsanın ait olduğu yer kalbinin attığı yer değil midir? Âşık olduğu kişi çok uzaklardaysa, özlem dayanılmaz hale gelmişse, üstelik kafasını cevapsız sorular işgal ediyorsa, kim huzur bulabilir ki şu hayatta. Mollaosmanoğlu, macera tutkunu okurları bu keşif sürecinde kahramanına eşlik etmeye davet ediyor.
Yeni bir düzenlemeyle “Sevgilerde”
Behçet Necatigil’in bütün şiirlerinden seçmeler kitabı “Sevgilerde”, Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlandı.
Necatigil’in 1935-1972 yılları arasında yayımladığı şiirlerinden hazırladığı bir ‘seçme şiirler’ kitabı “Sevgilerde”. Şairin 1935-39 yılları arasında dergilerde kalmış ilk şiirleriyle “Kapalı Çarşı”, “Çevre”, “Evler”, “Eski Toprak”, “Arada”, “Dar Çağ”, “Yaz Dönemi”, “Divançe”, “İki Başına Yürümek”, “En/Cam” ve “Zebra” kitaplarından seçilmiş şiirleri kapsıyor.
İlk baskısı şair hayattayken 1976’da yapılan kitap, Doğan Hızlan’ın “Türk Şiirinin ‘Saklı Su’yu: Behçet Necatigil” yazısıyla açılıyor.
“Sevgilerde” yıllar sonra, şairin elinden çıkan baskıya uygun biçimde, yeni bir düzenlemeyle ve yine Necatigil’in arşivinden hazırladığı bibliyografyayla birlikte okuruyla buluşuyor.
Kim ne okuyor?
· Emekli Büyükelçi Onur Öymen, Nur Batur’un “Ortadoğu’nun Şahları Vezirleri Piyonları” adlı kitabını okuyor.
· Yazar Orkun Uçar, Doğu Yücel’in “Beter Ol Mitat Karaman!” adlı romanını okuyor.
· Tay TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Cantınaz, Murat Uzun’un “Bekir” adlı romanını okuyor.
· Kreatif tasarımcı İnci Özman, Defne Suman’ın “Emanet Zaman” adlı romanını okuyor.
Bilmek hakim olmaktır
Pınar Sönmez’in, “Aşk, Yaratıcılık ve Yasa” kitabı sanatın yaratıcılıkla dopdolu birikimi ile yüzyıllardan süzülüp gelen hukukun temel kavramlarının kesişimini anlatıyor. Sanat, yayıncılık, eser, eser sahibinin hakları, özel müzeler, sanat koleksiyonları, tasarım, marka ile ilgili hukuki korumada taraflar için gelinen yer:
“Hukuku bilmemek mazeret sayılmaz.”
Hukukçu, sanat hukuku avukatı, yazar Pınar Sönmez, “Bilmek hakim olmaktır” diyerek “Aşk, Yaratıcılık ve Yasa”da hukuki bilgiyi bilfiil sanatın lehine bin bir vakıa ile ele alıyor. Hakkı, hakkaniyeti, adaleti, sanat hukuku ilkeleri ve fikri haklara ilişkin yasalar ışığında anlatan Sönmez, hukukun üstünlüğü ilkesinin altını tane tane ve kararlılıkla çiziyor.
Hayatla mücadele etmek
Gülseren Budayıcıoğlu, “Hayatın Sesi” isimli yeni kitabında bir kez daha kendi “Kırmızı Oda”sının kapısını aralıyor ve orada biriken hikayelerden seçtiklerini bizlerle paylaşıyor...
“Hayatın Sesi”nde farklı farklı konulara değiniyor Budayıcıoğlu. Issız evlerin trajedisini yaşayan çocuklardan erkek ve kadın hikayelerine, karısına şiddet uygulayan profesörden bunu cinayete kadar vardıranlara, acil servislerde yaşanan acılı ve trajikomik olaylardan, servis hastalarına dek...
Satır aralarında anadilimizin şefkat olması gerektiğini sezdiren yazar, okuru yeniden düşünmeye, kendini sorgulamaya ve kendiyle baş başa kalmaya doğru götürüyor.
Remzi’de mart kitapları
Ömer Aras/“Deneyimler”
QNB Finansbank’ın CEO’su Ömer Aras’tan yılların birikimiyle iş ve kültür dünyasına ilişkin aydınlatıcı bilgiler içeren kitabı çıkıyor. Bankacılıkta veya yöneticilikte en alt kademeden üst seviyelere kadar görev alacaklar için eşsiz bir başvuru kaynağı. Özellikle çalışan ile patron ilişkileri üstüne sıra dışı açıklamalar da yer alıyor.
Hazırlayan: Öner Kemal/“Çocuklar İçin Nutuk”
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1927 yılında günlerce süren bir okumayla sunduğu söylev, dönemle bir hesaplaşma ve açıklama belgesidir. Eserin dilinin eskiliği ve belgelerle donatılmış aslı dikkate alınarak gençler ve çocuklar için Öner Kemal tarafından sadeleştirildi. 144 sayfa olan eser dönemin en önemli olaylarına açıklık getiriyor.
Gülçin Akçay/“İş Görür Düşler”
Öykücü Gülçin Akçay’ın ilk kitabı... Yaşamın yavanlığına ya da acımasızlığına karşı kendilerine özgü bir düş dünyası kuran yalnız, yabancılaşmış insanların hikayelerini anlatıyor. Dünyamızın paslı gıcırdamalarının karşısına rüyaların işlek kurgusu eşliğinde...