Kalıpları yıkan cesur bir kız

1900’lü yılların başında, bisiklet yarışlarına sadece erkekler katılabiliyordu. Birinin, “kadınlar neden katılamıyor” diye sorması gerekiyordu sanki.Cevap alması ve sonra da bu cevabı olumluya çevirmek için mücadele etmesi...
İtalya’nın bir köyünden çıktı o soruyu soran kız çocuğu.
İsmi, Alfonsina Strada’ydı. İleride İtalya’nın ve dünyanın en ünlü bisikletçilerinden biri olacaktı. Ve biricik arkadaşı balık Şilo’yu yanından hiç ayırmayacaktı.
Redhouse Kidz etiketiyle raflara çıkan “Hayalperest Şilo”, Strada’nın öyküsünü anlatıyor bizlere.
Yazar Özlem Dilber’in eğlenceli üslubu, çizer Merve Dilek Efe’nin çizimleriyle buluşunca ortaya nitelikli bir çocuk romanı çıkmış.
Kısa bölümleriyle okuma kolaylığı sağlayan bu kitabı öneriyorum.
Ölümüne Kadıköylü...
Kadıköy Sözlüğü'nün yazarı İlker Mumcuoğlu’nun hazırladığı bulmacaları çözmüşüzdür. Futbola geldi mi hasta Beşiktaşlı yaşamaya geldi mi ölümüne Kadıköylüydü.
“Kadıköy Sözlüğü”nün hazırlıklarının son aşamasında vefat eden İlker Mumcuoğlu hepimize, Kadıköy müdavimleri, yazarları, şairleri, ressamları, restoranlarıyla Kadıköy’ün demirbaşlarını anlatıyor.
Kitapta Reşat Nuri Gültekin’in müdavimi olduğu Acemin Kahvesi de var, Cemal Süreyya Sokağı da...
Cemal Süreya’nın oturduğu Başak Apt. No: 27’nin önünde “Güzelsin sevgilim / Ama çok yakından”, “Umulmadık bir gün / Olabilir bugün / Bir çay söyle / Yağmurların kokusunda”, “Özgürlüğünün / Geldiği gün / O gün / Ölmek yasak!”, “Hayat kısa / Kuşlar uçuyor” ve “Öyle sevdim ki seni / Öylesine sensin ki! / Kuşlar gibi cıvıldar / Tattırdığın acılar” dizeleri yer alıyor.
Kim Ne Okuyor?
◊ Sanatçı Ali Poyrazoğlu, Orhan Veli Kanık’ın “Şairin İşi” adlı kitabını okuyor.
◊ 100 yaşındaki Hıfzı Topuz, Atilla Özsever’in “Mesele Teslim Olmamakta” adlı eserini okuyor.
◊ Müzik yazarı Osman Enfiyecizade, Patrick Neate’in “On İki Ölçülük Blues” adlı eserini okuyor.
◊ Yazar Serol Aksel, John Henry’nin “Bilim Devrimi ve Modern Bilimin Kökenleri” adlı eserini okuyor.
Günah Adası Yassıda
Lale Yayıncılık, demokrasimizin kesintilere uğratıldığı darbelerle ilgili kitaplar yayımlamaya başladı.
Bu kitaplar arasında yer alan Dr. Rasim Koç’un kaleme aldığı “Günah Adası Yassıda” titizlikle hazırlanmış.
Türk demokrasi tarihinin en önemli kırılma anı olan 27 Mayıs 1960 darbesiyle Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan darağacına gönderilirken; Demokrat Partili yüzlerce milletvekili ve bürokrat ise cezaevi hücrelerine hapsedilmişti.
Dr. Rasim Koç, tarihimizin en önemli kilometre taşlarından kabul edilen bu hüzünlü ve acılı sürece ev sahipliği yapan Yassıada’yı merkeze alarak eseri hazırlamış.
Döneme ilişkin fotoğraf ve belgelerin de yer aldığı, yargılamalardan Yassıada’nın fiziksel şartlarına kadar pek çok ayrıntıya yer verilen esere Lale Yayıncılık ve Türkiye Hukuk Platformu üzerinden erişmek mümkün.
Tarihten, edebiyattan, sanattan örnekler
Platon, Seneca, Cicero, Farabi gibi bilgelerin ilhamı eşliğinde Yenal Bilgici sordu, yaşam tecrübesini paylaşmayı bir vazife bilen İlber Ortaylı yanıtladı. Kronik Kitap tarafından yayımlanan “İnsan Geleceğini Nasıl Kurar?” raflarda yerini aldı. Her gün sorup durduğumuz ne kadar çok soru var. Üstelik ne kadar çoğu cevapsız kalıyor.
Çabalıyoruz, çıkmazda kalıyoruz ya da yollar yaratıyoruz. Ama bir entelektüelden, özellikle de İlber Ortaylı’dan bu konuda tavsiyeler almak, geçmişten günümüze düşünürlerin bu uğurda yaptıklarını, fikirlerini de okuyarak anlamlandırmak paha biçilemez...
Kendimizi yetiştirebilir miyiz, kendi talihimizin mimarı olabilir miyiz? Ortaylı, tarihin en büyük düşünürlerinin binlerce yıla meydan okuyan görüşlerini de yanımıza katarak, bu sorulara cevaplar veriyor.
Yeni Çıkanlar
“Beden Benim Karar Benim”
Önemli olan mükemmel olmak değil, mutlu ve sağlıklı olmamız. Ayşegül Demirsoy, “Beden Benim Karar Benim” adlı kitabı ile bize önemli olanı hatırlatıyor.
Size kendi değerinizi hatırlatmak adına bir motivasyon olmasının yanı sıra kilo vermek, beden şeklinizi değiştirmek istiyorsanız size rehberlik edecek bir sağlıklı yaşam kitabı... Ayşegül Demirsoy’un yazdığı kitap, Destek Yayınları’ndan çıktı.
Sonu gelmez hesaplaşmalar
Nobelli büyük yazar Andre Gidé’in “Pastoral Senfoni” eseri, gerek yazıldığı dönemde ve gerekse sonrasında epey ses getirmiş, yazarın kişiliği ve eserin akışındaki kimi olaylar nedeniyle ağır eleştiriler de almıştır. Avrupa’nın göbeğinde, küçük dünyalara sahip insanları tasvir edişi, adeta Beethoven’ın aynı adlı senfonisinin hikayesi olarak görülmüş ve takdir edilmiştir. Fransızca aslından, özenli bir çeviri ile yapılmış. Tebrikler Gonca Koca!
Kalıpları yıkan cesur bir kız
1900’lü yılların başında, bisiklet yarışlarına sadece erkekler katılabiliyordu. Birinin, “kadınlar neden katılamıyor” diye sorması gerekiyordu sanki.Cevap alması ve sonra da bu cevabı olumluya çevirmek için mücadele etmesi...
İtalya’nın bir köyünden çıktı o soruyu soran kız çocuğu.
İsmi, Alfonsina Strada’ydı. İleride İtalya’nın ve dünyanın en ünlü bisikletçilerinden biri olacaktı. Ve biricik arkadaşı balık Şilo’yu yanından hiç ayırmayacaktı.
Redhouse Kidz etiketiyle raflara çıkan “Hayalperest Şilo”, Strada’nın öyküsünü anlatıyor bizlere.
Yazar Özlem Dilber’in eğlenceli üslubu, çizer Merve Dilek Efe’nin çizimleriyle buluşunca ortaya nitelikli bir çocuk romanı çıkmış.
Kısa bölümleriyle okuma kolaylığı sağlayan bu kitabı öneriyorum.
Ölümüne Kadıköylü...
Kadıköy Sözlüğü'nün yazarı İlker Mumcuoğlu’nun hazırladığı bulmacaları çözmüşüzdür. Futbola geldi mi hasta Beşiktaşlı yaşamaya geldi mi ölümüne Kadıköylüydü.
“Kadıköy Sözlüğü”nün hazırlıklarının son aşamasında vefat eden İlker Mumcuoğlu hepimize, Kadıköy müdavimleri, yazarları, şairleri, ressamları, restoranlarıyla Kadıköy’ün demirbaşlarını anlatıyor.
Kitapta Reşat Nuri Gültekin’in müdavimi olduğu Acemin Kahvesi de var, Cemal Süreyya Sokağı da...
Cemal Süreya’nın oturduğu Başak Apt. No: 27’nin önünde “Güzelsin sevgilim / Ama çok yakından”, “Umulmadık bir gün / Olabilir bugün / Bir çay söyle / Yağmurların kokusunda”, “Özgürlüğünün / Geldiği gün / O gün / Ölmek yasak!”, “Hayat kısa / Kuşlar uçuyor” ve “Öyle sevdim ki seni / Öylesine sensin ki! / Kuşlar gibi cıvıldar / Tattırdığın acılar” dizeleri yer alıyor.
Kim Ne Okuyor?
◊ Sanatçı Ali Poyrazoğlu, Orhan Veli Kanık’ın “Şairin İşi” adlı kitabını okuyor.
◊ 100 yaşındaki Hıfzı Topuz, Atilla Özsever’in “Mesele Teslim Olmamakta” adlı eserini okuyor.
◊ Müzik yazarı Osman Enfiyecizade, Patrick Neate’in “On İki Ölçülük Blues” adlı eserini okuyor.
◊ Yazar Serol Aksel, John Henry’nin “Bilim Devrimi ve Modern Bilimin Kökenleri” adlı eserini okuyor.
Günah Adası Yassıda
Lale Yayıncılık, demokrasimizin kesintilere uğratıldığı darbelerle ilgili kitaplar yayımlamaya başladı.
Bu kitaplar arasında yer alan Dr. Rasim Koç’un kaleme aldığı “Günah Adası Yassıda” titizlikle hazırlanmış.
Türk demokrasi tarihinin en önemli kırılma anı olan 27 Mayıs 1960 darbesiyle Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan darağacına gönderilirken; Demokrat Partili yüzlerce milletvekili ve bürokrat ise cezaevi hücrelerine hapsedilmişti.
Dr. Rasim Koç, tarihimizin en önemli kilometre taşlarından kabul edilen bu hüzünlü ve acılı sürece ev sahipliği yapan Yassıada’yı merkeze alarak eseri hazırlamış.
Döneme ilişkin fotoğraf ve belgelerin de yer aldığı, yargılamalardan Yassıada’nın fiziksel şartlarına kadar pek çok ayrıntıya yer verilen esere Lale Yayıncılık ve Türkiye Hukuk Platformu üzerinden erişmek mümkün.
Tarihten, edebiyattan, sanattan örnekler
Platon, Seneca, Cicero, Farabi gibi bilgelerin ilhamı eşliğinde Yenal Bilgici sordu, yaşam tecrübesini paylaşmayı bir vazife bilen İlber Ortaylı yanıtladı. Kronik Kitap tarafından yayımlanan “İnsan Geleceğini Nasıl Kurar?” raflarda yerini aldı. Her gün sorup durduğumuz ne kadar çok soru var. Üstelik ne kadar çoğu cevapsız kalıyor.
Çabalıyoruz, çıkmazda kalıyoruz ya da yollar yaratıyoruz. Ama bir entelektüelden, özellikle de İlber Ortaylı’dan bu konuda tavsiyeler almak, geçmişten günümüze düşünürlerin bu uğurda yaptıklarını, fikirlerini de okuyarak anlamlandırmak paha biçilemez...
Kendimizi yetiştirebilir miyiz, kendi talihimizin mimarı olabilir miyiz? Ortaylı, tarihin en büyük düşünürlerinin binlerce yıla meydan okuyan görüşlerini de yanımıza katarak, bu sorulara cevaplar veriyor.
Yeni Çıkanlar
“Beden Benim Karar Benim”
Önemli olan mükemmel olmak değil, mutlu ve sağlıklı olmamız. Ayşegül Demirsoy, “Beden Benim Karar Benim” adlı kitabı ile bize önemli olanı hatırlatıyor.
Size kendi değerinizi hatırlatmak adına bir motivasyon olmasının yanı sıra kilo vermek, beden şeklinizi değiştirmek istiyorsanız size rehberlik edecek bir sağlıklı yaşam kitabı... Ayşegül Demirsoy’un yazdığı kitap, Destek Yayınları’ndan çıktı.
Sonu gelmez hesaplaşmalar
Nobelli büyük yazar Andre Gidé’in “Pastoral Senfoni” eseri, gerek yazıldığı dönemde ve gerekse sonrasında epey ses getirmiş, yazarın kişiliği ve eserin akışındaki kimi olaylar nedeniyle ağır eleştiriler de almıştır. Avrupa’nın göbeğinde, küçük dünyalara sahip insanları tasvir edişi, adeta Beethoven’ın aynı adlı senfonisinin hikayesi olarak görülmüş ve takdir edilmiştir. Fransızca aslından, özenli bir çeviri ile yapılmış. Tebrikler Gonca Koca!