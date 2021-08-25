İyi şiir kötü şiiri kovar

Toplu bir şekilde yayımlanan bütün eserleri yeniden okunmayı hak ediyor. Çok sevdiğiniz bir dostunuza armağan edin, sizi asla unutmayacaktır. Ne demiş şair: “Beni öyle bir yalana inandır ki; ömrümce sürsün doğruluğu.”
Festival sinemasına salvo
Bir zamanlar toplumsal meseleleri ele alan sinemamız var olmaya çalışmıştı. Vedat Türkali, Ertem Göneç, Halit Refiğ hatırlamamak mümkün mü? Sonra “bağımsız” sinema adı altında bir akım oluştu. Öğretim üyesi Aslı Daldal esas olarak bu iki akımı karşılaştırmalı olarak ele alıyor “Toplumsaldan Bireysele Türk Sinemasından Parçalar-Umut Distopya, Siyaset” adlı kitabında...
Tabii, kitapta pek çok ilginç ve şaşırtıcı iddiaya yer veriliyor. Ama beni en çok düşünmeye sevk eden eleştiri, sinemanın artık “festival” sineması olduğu. Evet, artık “bağımsız” filmler festival ödülü almadan meşhur olamıyor, daha doğrusu sinema olamıyor.
“Suyun İçi Kuru”
Geçenlerde heykeltıraş dostum Kaan Küley’le görüşme fırsatım oldu.
Kendisi yıllar önce rahmetli Ressam Ömer Uluç’un asistanlığını da yapmıştı. Kaan Küley, 1978 Bursa doğumlu.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel bölümü mezunu. 3 kişisel sergi açmış. Çeşitli galerilerde karma sevgilerde yer almış. Son kişisel sergisi “Suyun İçi Kuru” pandemiden hemen önce 2020 başında olmuş.
Eski devrimci, yeni müteahhit Eşref ve İtalya’da yetişen assolist Asu’nun yaşadıkları; pek çok efsaneye değip geçerken şarkılardan ve filmlerden beslenip bir varoluş hikâyesine dönüşüyor.
Mülteci dramı
“Sularının dibinde Afganlı cesedi bulunmayan bir deniz var mıdır?”
Afganistan’dan ülkemize yoğun bir göç sorunu yaşadığımız bu günlerde karşıma çıktı “Fatima”.
Yeşim Demir’in uzun soluklu bir araştırma sonucunda, aktivist kaptan Carola Rackete’nin kahramanlık mücadelesinden esinlenerek mülteci dramını ele aldığı araştırma romanı “Fatima” okunmaya değer.
Geçtiğimiz günlerde Cihangir’in tadını birlikte çıkardık, ona en sevdiği kitapları sordum: “Yeşilçam dedikleri Türkiye, Vedat Türkali çünkü zaten Yeşilçam sosyolojisi çalışıyorum uzun zamandır ve bu kitap beni çok doyuran bir kitaptır. Gurbet Kuşları, Orhan Kemal çünkü siyasetin sokağa inmiş halini gösterir, yalınlığı müthiştir. Gecekondu, 6-7 Eylül olayları, ‘göç nedir?’ toplumsal sorununu parmak sallamadan anlatır. Tatlı Betüş, Aziz Nesin çünkü bakış açısı ve üslubu hayranlık uyandırıcıdır, dışarıya espri yapar Betüş ama bunu çevresindekiler anlasın diye değil, içinden kendini güldürmek için yapar. Hayatta kalmak için bu gerekiyor belki de, kendini içeriden eylemek!
Deniz mahsullerinin hikâyesi
Sofralarda balığın yerini yeniden tanımlayacak “Denizden”, bir yandan da balık tüketimindeki kişisel farkındalık, doğaya saygı üzerine sosyal sorumluluk içeriyor.
“Bundan 50 yıl sonra sofralarınızda hamsi olmayacak, uyarıyorum doğa sinyal veriyor” diyen MasterChef yarışmasında da jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya; doğaya ve nesillerin devamına saygı duymamız gerektiğinin altını çiziyor.
Kitap kapağında kullanılan ve denize atıfta bulunmak için sulu boya tekniğiyle illüstrasyonu yapılan şefin özel portresi de şef kitapları için ilk kez uygulanan bir ‘art effect’ olarak tanımlanıyor.
Mehmet Yalçınkaya, ‘Balığın iade-i itibarı’ motto’suyla hazırladığı ve 35 yıllık kariyerinin birikimiyle oluşturduğu 84 çok özel tarif içeren ilk kitabı “Denizden” ile ülkemizin deniz ürünlerini dünyaya tanıtacak.
Dijital detoks yapmaya ne dersiniz?
Pandemi nedeniyle ekranla fazla haşır neşir olduk.
Teo’nun kitabının adı “Devinek”tir.
A Dergisi Yayınları, dosyayı dizgiye verir ve kitap tertiplenir. Mürettipler (yayınevi ve matbaalarda kurşundan güzelim harfleri dizen kişilere denirdi) biraz kitaptaki şiirlere bakarlar.
Kitapta, dilde özleşme akımının uç örnekleri vardır. Zaten kitabın adı ‘Devinek’ de buna örnektir.
Baskı görevlilerinin aklına bir şaka gelir.
Kitabın 3. sayfasına kocaman bir yazı oturturlar: ‘DEV İNEK!’
Basımevindeki çalışanların bu azizliği bir hayli tebessüme yol açar.
İlk kahkahayı Kemal Özer ile Teo atar.
Not:
◊ Ertem Eğilmez’in oğlu olmanızdan dolayı yaptıklarınız ya da yapamadıklarınız sürekli babanızla kıyaslanıyor. Bu durum sizi nasıl etkiliyor?
- Bu etkinin bir değil, birçok bölümü var. Psikolojik bölümü var, fiziki bölümü var...
Öncelikle hayatta her şeyde olduğu gibi film yapmak da bir antrenman meselesi. Aradaki farkı anlayabilmek adına filmlerin çekildiği döneme dair de iyi tahlil yapmak gerektiğine inanıyorum.
Şimdi Arzu Film’in ürettiği, 70’li, 80’li yılların ürünü filmlerdir. Günümüzde ise milyon dolarlar konuşuluyor.
Şöyle söyleyeyim, birinci “Hababam Sınıfı” 11 kişilik teknik ekiple çekilmişti. Benim son çektiğim filmde ise kameranın açısını değiştirdiğim anda arkamda yer değiştiren ekibin sayısı 240 kişiydi.
Şimdi ben işin zorluğundan ötürü “Aynı başarıyı yakalayamıyoruz” demiyorum. Antrenman meselesi olduğunu söylüyorum. Üretmek meselesi olduğunu, hatalarınızı ancak yanıtları aldığınız zaman görebileceğiniz bir süreç olduğunu söylüyorum.
Bunun bir de psikolojik boyutu var dedim. Baba-oğul ilişkisidir bu da. Şimdi şöyle bir şey var; benim artık yaşım 57-58. Ben bu meseleyi aşalı, Sezar’ın hakkını Sezar’a teslim edeli çok zaman geçti. Ertem Eğilmez kim, ben kimim!
Zeynep Taşdelen Tenteoğlu’nun “Bağ” adlı romanı birçok vicdanlı kalbe iyi gelecek.
Romanın konusu kısaca şöyle:
Kemal, geçmişinde ciddi bir trajedi yaşamıştır. Uzun yıllar sonra da tüm bağlarını kopardığı Çınar Kasabası’na döner. Bir başka trajedisi olan parti kızı Mila ise hayatındaki kötü gidişata son vermek için eski hayatıyla bağlarını tamamen koparıp Çınar’a gelir. Burada Mila ve Kemal’in yollarının kesişmesiyle heyecan verici bir aşk başlar.
Kitabı okurken hayatınızı da ciddi anlamda sorguluyorsunuz.
Son olarak kitabın yazarıyla ilgili bir edebiyat magazini vereyim. Kitabın yazarı, eski Çankaya Belediyesi Başkanı rahmetli Doğan Taşdelen’in kızı Zeynep Taşdelen Tenteoğlu. Yetenekli bir kalem. “Bağ” romanı bu yıl içinde yayımlanacak.
Prof. Münci Kalayoğlu’nun yaşamı kitap oluyor
Kitap iki dilli baskısıyla; hem Gürcüce hem de Türkçe okurlarının karşısında. Gravür, harita, resim ve arşiv kayıtlarının fotoğraflarıyla zenginleştirilmiş kitap, önemli bir boşluğu doldurma iddiasında. Gürcistan sevdiğim destinasyonlardan biridir, Tiflis de Gori de eskiyi hatırlatarak günü yaşamayı öğütleyen şehirlerdir...
Başta İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç’i ve tüm ekibi bu kıymetli çalışma için kutluyorum, hem araştırmacılar hem de meraklılar için önemli bir başucu kitabına imza atmışlar.
Dünyaya göklerden bakan kız
Önemli bir kitapla karşıyayız. Biyografik bir roman olan “Madelet” tamamen belgelere, gerçeklere, tecrübelere ve tanıklıklara bağlı kalınarak yazılmış...
Kitap, Anadolu’da zor şartların arasından azmi, sabrı, zekası, çalışkanlığı ve hiç dinmeyen yaşama tutkusuyla sıyrılan Madelet Grabbe Başusta’nın hikayesini anlatıyor.
1945’te, Konya-Karatay’da, bir Mevlânâ torunu olan Gülendam nenesinin ve annesinin doğduğu evde dünyaya gelen Ural, çocukluğunu anneannesinin dilinden dökülen bu öncesiz kültürün masal, öykü, fabl, fıkra, şiir ve tekerlemelerini dinleyerek geçirdi.
“Gülendam Nenem, Rumi Annem ve Ben” kitabında Ural, Mevlânâ’nın Mesnevi’sinden süzülen masal öykülerini, özgün yapısı içinde okurlarına sunuyor. Yazarın, aile tarihini de besleyen kültürel birikimin bir parçası olan kitap, Yapı Kredi etiketiyle raflarda...
Kitabın ilhamı kızlarından
Hikayelerin çocuklar üzerindeki mucizevi etkilerini yakından bilen bir anne olan gazeteci ve köşe yazarı Özlem Bay’ın ilk kitabı “İçimdeki Çocuktan Masallar” okuyucularla buluştu.
Pandemi şartlarında kızları Zeynep ve Nehir ile geçirdiği zamanlar, 20 yıllık gazeteci Özlem Bay’ın uzun süredir planladığı masal kitabını tamamlanması için ilham olmuş.
Ya da ABD’de 1950’lerde yaşanan büyük “cadı avı” sırasında meslektaşlarını ihbar ederek paçalarını kurtaran “solcu” bildiğimiz yazarlar kimlerdi?
Günümüzün önde gelen düşünce insanlarından Alev Alatlı, yeni kitabıyla okur karşısında. “Suç Ortağı Hollywood”, sarsıcı bir tarih kitabı.
Sıra dışı bilgiler, fotoğraf ve belgelerle zenginleştirilmiş “Suç Ortağı Hollywood” adlı bu kitap, görünenin gerisindeki gerçeği keşfetmek isteyenlere.
Şahsen okurken şuna kanaat getirdim: Hollywood söz konusu olduğunda hiçbir film sadece film değildir.
Kim ne okuyor?
∆ Oyuncu Serpil Çakmaklı, Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Camdaki Kız” adlı kitabını okuyor.
Dario Moreno, 1950’lere müzik alanında sivrilen ve sevilen, dünya çapında bir sanatçı. Erkan Özerman’ın kaleme aldığı “İzmirli Dario”, bilinmeyen yönlerini, sıkıntılı çocukluk dönemini, yeteneklerinin keşfedilmesini ve başarıyı ülke dışında yakalamasına dair olan serüvenini anlatıyor.
Trajik olaylarla dolu bu serüveni yakın dostu Özerman’dan okumak ayrı bir keyif. Moreno, İzmir’de yetişen, vatani görevini Türk ordusunda yapan, sanat hayatına Türkiye’de başlayan ve başarıya ulaştıktan sonra da Avrupa’ya giderek dünyada popüler bir isim.
Dario’nun plaklarını satın alan hayranları onun Türk olduğunu çoğunlukla bilmiyor.
Oysa İzmirli Dario, hiçbir zaman başka bir ülkenin vatandaşlığını kabul etmedi ve yaşamı boyunca da Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu gururla taşıdı.
Şarkıcılığını biliyoruz, oysa sinemada da ünlü. Zamanının önde gelen birçok şöhretiyle film çekti.
Kimler yok ki bu isimler arasında; Yves Montand, Brigitte Bardot...
Yazar, “Bu nihavent şarkıyı o akşama kadar belki yüz kere dinlemişimdir. Ama ilk defa o akşam bu tarifsiz isyana nasıl bir hayatın sebep olduğu sorusu takıldı aklıma” diyor.
Altınyeleklioğlu, “Nihavent Hıçkırık”ta İhsan Raif’in yaşadığı çileleri anlatırken çocuk gelinlere, aile namusu adına kurban verilen kızlara, kadın olmanın çaresizliğine, yalnızlığına da göndermeler yapıyor.
Felsefi bir el kitabı
Yeşim Demir, “Zerdüşt-Bende Olan Ne Varsa Sizin Elinizde de Gizli” adlı felsefe kitabını yayına hazırladı.
Zerdüşt’ü anlamak için bir el rehberi bu kitap. Zerdüşt, “Herkes ektiğini biçecektir”, “İyi düşünün! İyi konuşun! İyi yapın!”, “Dünyada tek bir yol vardır, o da doğruluktur” der.
Okurken işaretlediğim bu bölüm, eminim sizin de dikkatinizi çekecek: “Yetersizlik Sendromuna Karşı Günlük Telkin: Tanrım bana vasat erkek güveni ver. Ne zaman şüpheye düşsem, kibir denen hokkabazlıkla bayağılıklarını ‘yeterlilik’ diye yutturmayı başarmış, tüm o vasat erkekleri hatırlıyorum.”
Pauline Harmange, The Guardian gazetesine kitapla ilgili bir röportaj vermiş ve şöyle demiş: “Erkekleri sevmeme hakkımız olmalı.”
Yazar, genel anlamda kadınların erkeklerden hoşlanmama ve onlara güvenmeme hakkına sahip olması gerektiğini savunuyor.
Erkeklere karşı nefret duygusu beslemenin yanlış olmadığına inanan Harmange, kitabında bu görüşünü “Erkek düşmanlığı, sistematik şiddetin kökü olan kadın düşmanlığına bir tepki olarak var” sözleriyle dile getiriyor.
104 sayfalık kitabı okurken eminim sizin de sosyal çevreniz gözünüzün önüne gelecek.
Bakan danışmanından dava tehdidi
Fransa’da toplumsal cinsiyetten sorumlu bakanlığa danışmanlık yapan Ralph Zurmély, kitabın toplatılmasını istedi. Zurmély, kitabı yayınlayan Monstrograph Yayınevi’ne bir mektup yolladı ve “toplumsal cinsiyet temelinde nefreti teşvik etmenin suç teşkil ettiğini” belirterek yayınevini dava açmakla tehdit etti.
Bakanlık ise bu durumun danışmanın kişisel girişimi olduğunu, tamamen bağımsız bir şekilde yapıldığını açıkladı. Yayınevi de Fransız medyasına yaptığı açıklamada kitabın nefreti teşvik etmediğini savundu.
Roman, Türkiye ve İngiltere’den iki ayrı çocuk öyküsünü anlatıyor. Biri Doğu’dan bir kardelenin, diğeri Batı’dan ihmal edilmiş bir oğlanın öyküsü... Roman, aile içi sevgisizliğin sonuçlarına dikkat çekiyor. İki öykünün satır aralarında Türkiye’den ve dünyadan haberler gizli... Türkan Saylan, Fazıl Say, Deniz Gezmiş, Bedri Baykam roman boyunca karşımıza çıkıyor.
Vurucu dizeler
Geçenlerde Redd solisti Doğan Duru’yla tanışma fırsatı buldum. Yıllardır şarkı sözleri yazdığını biliyordum...
Bir şiir kitabından bahsetti. Daha sonra yayımlanmamış şiirlerini okuyunca kendimden geçtim. Sonra düşündüm iyi bir şiir müzikle ruh bulur zaten.
Şiir yaşamak için güzeldir. Müziktir. Okuyanı başka yerlere götürür, farklı duygular yaşattırır, herkes için farklı anlamlara sahiptir. Doğan’ın şiir kitabını merakla bekliyorum. İşte kitaptan tadımlık dizeler...
Ölmüyor öldürmüyor bu aşk niye
Bütün aşkların ortak kaderidir ayrılık. Âşık olduğu adamdan ayrılmış bir kadının ruh halini okumak bizi hayata daha çok yaklaştırıyor.
Aslı Perker’in yeni romanı “Ayrılığın İlk Günü”, aşka ve ilişkilere dair büyük bir hesaplaşmayı konu ediniyor.
Sevgisizlikten şikayet eden onlarca insanlar var çevremizde. Onların şikayetlerinin temelinde yatan durumu hakiki bir şekilde sorgulamak yürek ister. Her ayrılık, kısa süre içinde şaşırtıcı şekilde özüne dönme gerçekliğini yaşatıyor. Aslı Perker’in kahramanlarını hepimiz çok yakından tanıyoruz.
“Ayrılığın İlk Günü”, popüler kültür göndermeleriyle de gülümsetiyor. Soluk soluğa okunabilecek kaç roman var ki? “Ayrılığın İlk Günü”, zamana karşı yarışan ama zamana yenik düşmeyecek bir roman.
Okuyun çünkü iyi kitap okumak, akıllı insanlarla konuşmak gibidir.
Sinema yazarından...
Sinema yazarı Suat Köçer’in “Münferit Bir Olay” isimli romanı, Ketebe Yayınları etiketiyle okurla buluştu.
Bir grup kartonpiyer işçisinin yaşam kavgasına odaklanan kitap, üniversiteli bir gencin Bursa’dan İstanbul’a kaçarak bu işçilerle yolunun kesilmesi ve sonrasında yaşadıklarını konu ediyor.
SAHNENİN DİVALARI:
Yıldız Kenter
Gülriz Sururi
Gencay Gürün
Dilek Türker
Dikmen Gürün
Geçenlerde oynadığı bir filmini tekrar izleme fırsatı buldum. Yaşar Kemal’in romanlarından sinemaya uyarlanan filmler arasında en çok “Yılanı Öldürseler”i beğendiğimi söylemek isterim.
Bu film, Yaşar Kemal’in doğup büyüdüğü Osmaniye’nin Hemite Köyü’ndeki Esme’nin hikâyesini anlatıyor.
Esme’yi Türkan Şoray görkemli bir şekilde oynuyordu.
Filmdeki Abbas karakterini de Mahmut Cevher canlandırıyordu. Filmi bitiminde hemen Mahmut Cevher’i aradım, sohbet ettik. Filmi de bu vesileyle tekrar hatırlatmak istedim. Yeni sakallı hali Cevher’e ayrı bir hava katmış ve ciddi de kilo vermiş.
Soluk soluğa bir polisiye
Melih Esen Cengiz, edebiyatımızın özel kalemlerinden biri.
“Bir Osmanlı Yazı”, “Terk Edilmiş Manalar Cenneti”, “Kudüs’ün Güvercinleri”, “Marlene’in Yetimi” ve “Paylaşılamayan Cinayet” kitaplarının yazarı Cengiz’den bu kez “Bir Kadın Bir Cinayet” geldi.
Ümit Yaşar Gözüm, uzun yıllar bürokraside yönetici olarak görev yaparken bir düşünce insanı olarak da yayın dünyasında yazar, editör ve yönetici olarak bulunmuş.
Yayınlanmış 4 sanat kitabının yanında 20’yi aşkın dergide eleştirel denemeleri yayınlanmış. Son kitabı “Aşkın Estetik Halleri/Kamruşepa’nın Büyüsü”nde kavramsal anlamda aşk ve sevgi ayrımını ironik felsefi sorgulamalara tabi tutuyor.
Sıra dışı bir polisiye
Suadiye sahilinde yazar dostlarımla buluşmayı bir gelenek haline getirdim.
Geçen hafta da, polisiye edebiyatının izinden giden yazar Çağatay Özkan’la buluştum.
Kiremitçi’ye “Neden polisiye roman?” diye sordum. İşte yanıtı:
“Polisiye yazmak aslında emeklilik projemdi. Bir gün müzik yapmaz olursam tenha bir köye yerleşip yazmayı hayal ediyordum. Aklımda bir suç romanı konusu vardı. Ne var ki pandemi geldi ve hayatlarımızı altüst etti. Her müzisyen gibi ben de kendimi boşlukta hissettim. O zaman sözüne kıymet verdiğim bazı yazar arkadaşlarım ‘Hadi artık, otur şunu yaz!’ dediler. Arkadaş sözü dinledim yani.”
Kiremitçi ilk polisiye romanı “Mezun Cinayetleri”nde yeni bir kadın başkahramanla tanıştırıyor okuru:
Vahşi cinayetleri aklı, tecrübesi, sakinliğiyle çözen Başkomiser Perihan Uygur...
Geçmişten günümüze “Çöküş”
“Çöküş: Finansal Krizlerle Dolu Bir On Yıl Dünyayı Nasıl Değiştirdi?”, Financial Times ve The New York Times gibi uluslararası yayın organlarında görüşlerine yer verilen Columbia Üniversitesi Avrupa Enstitüsü Direktörü Prof. Adam Tooze’un yeni kitabı.
Birkaç gün önce, yeni açılan Suadiye Penguen’e gittim.
7 katlı yeni bir kitabevini caddede görmek keyifli. Bunun yanında kitabevi, yapacağı söyleşi etkinliklerini de planlamaya başlamış.
Kitapçılar bize yaşamak istediğimiz bir hayatı hediye ediyorlar. Kitapları sakince inceleyip keşfettirecek adreslerinden biri olmuş Penguen Suadiye. Okuru bol olsun...
Erkeksiz bir dünya mümkün mü?
İngiliz Angela Chadwick dünya çapında tanınan bir yazar ve şöhretini “XX” adlı romanına borçlu. The Guardian’ın yılın kitabı seçtiği “XX” müthiş bir soru soruyor: “Erkek kromozomları olmadan, yalnızca kadınlardan olan ve yalnızca kız çocukların dünyaya geldiği bir deney başarıya ulaşsa ne olurdu?”
Feminist distopya türündeki roman kurgusunu gerçek tıbbi çalışmalardan alıyor. Soluk soluğa bir macera arayan, başka türlü bir dünyayı hayal etmek isteyen okurlara hararetle tavsiye!
Edebiyattan sahneye
Geçen hafta yazar Fadime Uslu’ya edebiyattan tiyatroya uyarlanmış en sevdiği oyunu sordum.
İyi şiir kötü şiiri kovar
Çağdaş şiirimizin son 50 yılında özel bir yeri olan ve 2018’de aramızdan ayrılan İzzet Yasar şiirle olan ilişkisini görkemli bir sadelikle anlatmıştı:
“Ben ‘yargılayan’ durumunda olmak, şiirimizin yakın tarihi üstüne fikir beyan etmek istemiyorum. Behçet Necatigil’in dediği gibi, ‘biz işimize bakalım’, mızmız ya da hırçın, iyi şiir yazmaya çalışalım. Yargıyı zaman verir nasılsa ve iyi şiir eninde sonunda kötü şiiri kovar.”
İşte şimdi nihayet İzzet Yasar’ın bütün şiirleri tek ciltte toplandı.
YKY’den çıkan “Kuş Bakışı” adlı kitabı bütün edebiyat severlere öneriyorum. Umarım Yasar’ın soluk kesen güzellikteki öyküleri de yeniden yayımlanır.
İyi bir kitap seslendirmesi nasıl olmalı
Seslendirme sanatçısı Nisan Kumru’yu bir süredir yakından takip ediyorum. Sesli kitap, şiir, diksiyon dersleri alanındaki çalışmalarını YouTube kanallarında yayımlıyor.
Kendisine iyi bir seslendirmecinin neler yapması gerektiğini sordum, o da işte böyle anlattı:
“Sesli edebiyat eserleri diyebileceğimiz ‘sesli kitap’larda dinleyicinin duymak istediği, bir sesin ona kitap okuyuvermesi değil bir sanatçının, oyuncunun o kitabı sesle yorumudur. Dinleyen okuduğuzu değil âdeta kitabı sizin yazdığınızı düşünmeli.
Duyguları sesle verebilmek, metinle empati kurabilmeyi gerektirir. (Anlatıdaki duygunun ne üzerinde olmalı ne altında kalmalı.)
Metindeki manzarayı gözünüzde canlandırabilmeli sesinizle tasvir edebilmelisiniz. Anlatıdaki hareketi okuma biçiminizle verebilmelisiniz.
Sesli kitap ne tam bir canlandırma olmalı ne de nötr duygusuz bir okuma. Diyaloglarda kimin konuştuğunu ton farkıyla anlatabilmelisiniz.
Telaffuzunu iyi bilmediğiniz kelimeleri sözlüklerden kontrol etmelisiniz. Dinleyici çok basit telaffuz hatalarınızdan samimi okumadığınızı anlayabilir.”
Eğlenceli yazılar
Mahmut Yesari’nin uzun yıllar gazetelerde yayımlanmış eğlenceli yazıları “Hanife Hanım’ın İstanbul Maceraları” kitabında toplandı. Kitap, 1930’ların İstanbul’unun toplum hayatına ve ünlü simalarına dair önemli ayrıntılar taşıyor. Yeni Gün gazetesinde yayımlanan bu yazılarda İstanbul’un ve sosyal hayatının geçirdiği hızlı dönüşüm, Fatih Çarşambalı Hanife Hanım’ın şahitliğiyle anlatılıyor. İstanbul’u semt semt, mekân mekân gezen insancıl Hanife Hanım, karşılaştığı tiplerle son derece eğlenceli sohbetler yapıyor.
Devrin zenginlerinden matbuat emekçilerine, İbrahim Çallı, Neyzen Tevfik, Şükûfe Nihal, Osman Cemal gibi ünlülerine kadar sanatçı, gazeteci, siyasetçi birçok ismin dahil olduğu bu karşılaşmalar, bize zengin bir modern Türkiye haritası sunuyor.
Unutkanlık hastalık değildir
Prof. Dr. Kaynak Selekler’in yeni kitabı “Çok Unutkn Oldum”, önümüzdeki günlerde kitapçılarda olacak. Unutkanlık toplumda yaygın. Bazı unutkan kişilerde bunama endişesi var. Aslında her unutkanlık hastalık değildir.
Diğer taraftan unutkanlığı olanlar Alzheimer hastalığının erken evrelerinde olabilir. Hastalığı geciktirmek, ilerlemesini yavaşlatmak olası. Demans durdurulamayabilir ama beynin işlevleri uzatılabilir. Hastalığın risk faktörlerini erkenden teşhis edip tedavi etmek mümkün. Bu kitapta hastalığı önleyici yöntemler ve etkili gıdalar ayrıntılarıyla paylaşıldı.
YENİ ÇIKANLAR
Bitkilerin Gizli Dünyası/ Michael Largo/ Beyaz Baykuş Yayınları
Evimizdeki bitkilerle belki de en çok zaman geçirdiğimiz bir dönemdeyiz. Bitkileri ne kadar iyi tanıyoruz? Bitkilerin hayranlık uyandıran birbirinden ilginç özelliklerini biliyor muyuz? “Bitkilerin Gizli Dünyası”, doğanın bu mucizevi ve eşsiz canlılarını daha yakından öğrenmek isteyen herkes için bir başucu kitabı.
Yürümek/ Henry David Thoreau/Kapı Yayınları
19. yüzyılın Amerikalı ünlü düşünürlerinden Henry David Thoreau, yürümeyi bu kısa ama çarpıcı eserinde harikulade bir şekilde tanımlıyor. Sınırlarını çiziyor, tasvir ediyor, tecrübelerini anlatıyor. Her okur bu kitapla birlikte yürümeyi keşfedecek. “Yürümek” artık sıradan, fiziksel bir zorunluluk olmaktan çıkıp bir hayat felsefesine dönüşecek.
Büyü Dükkanı-Üçüncü Bahar / Yeşim Türköz/Epsilon Yayınevi
Klinik psikolog Yeşim Türköz’ün psikodrama tekniğiyle kurguladığı “Büyü Dükkânı-Üçüncü Bahar” adlı kitabı, okurlarla buluştu! Geçmiş yıllarına dönmek isteyenlerin, unutulmaz bir aşk yaşamayı arzulayanların adresi olan “Büyü Dükkânı”, içinde her şeyin bulunduğu mucizevi bir yer olarak anılıyor.
Kim ne okuyor?
◊ YKY’nın satış ve pazarlama direktörü Özgür Kalyoncu, Nancy Mcwilliams’ın “Psikanalitik Tanı” adlı kitabını okuyor.
◊ Yazar Stella Acıman, Yuval Noah Harari’nin “21. Yüzyıl İçin 21 Ders” adlı kitabını okuyor.
◊ Gezgin yazar Günsel Ülkü, Ahmet Ümit’in “Kayıp Tanrılar Ülkesi” adlı kitabını okuyor.
◊ TV programcısı Kübra Par,
Wendy Brown’ın “Neoliberalizmin Harabelerinde” adlı kitabı okuyor...