İyi şiir kötü şiiri kovar

Dil ustası Özdemir Asaf, şiiri sevmeyeni bile şiire yaklaştırır. Şiirlerindeki mantık kusursuzdur, okuru tam kalbinden vurur. Özdemir Asaf’ın şiirlerinin yer aldığı “Çiçek Senfonisi” ile “Benden Sonra Mutluluk”, etikalarının, öykülerinin ve otokopi-denemelerinin toplandığı “Kırılmadık Bir Şey Kalmadı”dan oluşan “Bütün Eserleri”, 1336 sayfa.

Toplu bir şekilde yayımlanan bütün eserleri yeniden okunmayı hak ediyor. Çok sevdiğiniz bir dostunuza armağan edin, sizi asla unutmayacaktır. Ne demiş şair: “Beni öyle bir yalana inandır ki; ömrümce sürsün doğruluğu.”

Festival sinemasına salvo

Bir zamanlar toplumsal meseleleri ele alan sinemamız var olmaya çalışmıştı. Vedat Türkali, Ertem Göneç, Halit Refiğ hatırlamamak mümkün mü? Sonra “bağımsız” sinema adı altında bir akım oluştu. Öğretim üyesi Aslı Daldal esas olarak bu iki akımı karşılaştırmalı olarak ele alıyor “Toplumsaldan Bireysele Türk Sinemasından Parçalar-Umut Distopya, Siyaset” adlı kitabında...

Tabii, kitapta pek çok ilginç ve şaşırtıcı iddiaya yer veriliyor. Ama beni en çok düşünmeye sevk eden eleştiri, sinemanın artık “festival” sineması olduğu. Evet, artık “bağımsız” filmler festival ödülü almadan meşhur olamıyor, daha doğrusu sinema olamıyor.

“Suyun İçi Kuru”

Geçenlerde heykeltıraş dostum Kaan Küley’le görüşme fırsatım oldu.

Kendisi yıllar önce rahmetli Ressam Ömer Uluç’un asistanlığını da yapmıştı. Kaan Küley, 1978 Bursa doğumlu.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel bölümü mezunu. 3 kişisel sergi açmış. Çeşitli galerilerde karma sevgilerde yer almış. Son kişisel sergisi “Suyun İçi Kuru” pandemiden hemen önce 2020 başında olmuş.