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Sayım Çınar

Sayım Çınar

İyi hissettiren kitaplar

1 Mayıs 2020

Eve kapandığımız bu günlerde ne okuyalım? İşte Sayım Çınar’dan 5 tavsiye...

Ian Fleming’den James Bond-Casino Royale

Çünkü bu roman James Bond’u dünyaya tanıştırdı. Müthiş bir serüven, bir an için düşmeyen tempo ile James Bond efsanesini bu kez okumayı deneyimleyin.

İyi hissettiren kitaplar

John Steinbeck’ten Gazap Üzümleri

Çünkü yazara Pulitzer ödülünü getiren kitap, 1929 Sanayi İnkılabı sonrası Amerika’nın yaşadığı ekonomik buhranları gerçekçi bir dille okuyucuya aktarıyor. Açlık, sefalet, büyük umutlar çerçevesinde işlenen hikaye, yalın bir dile sahip.

İyi hissettiren kitaplar

Kemal Sayar’dan Kaygı Çağı-Salgın Zamanında Ruh Sağlığı

Çünkü bu dönemde içimize dönmeye, ruhumuza kulak vermeye çok ihtiyacımız var. Kitapta korona günlerini en az ruhsal hasarla atlatmamız için önemli konular var. Kitap kalplerimiz arasındaki mesafeyi kısaltmak, umudu ve dayanışmayı çoğaltmak, yaşadıklarımızdan öğrenmek için samimi bir çağrı.

İyi hissettiren kitaplar

Ebru Omurcalı’dan Çorbanın Kitabı

Çünkü bugünlerde midemize ve ruhumuza iyi gelecek hafif, lezzetli, yeni tarifler peşindeyiz. Bu kitapta birbirinden keyifli tarifler bulacaksınız.

İyi hissettiren kitaplar

Alain De Botton’dan Statü Endişesi

Çünkü bu kitap yalnızca eğlendirmiyor, düşüncelerimizi de kışkırtıyor. Felsefenin yardımıyla toplumsal kaygılarımızdan kurtulmamızı sağlarken yürekleri hafifletiyor. Kitabı okuyanlar, belki yıllardır ruhlarını kemiren statü endişesinden arınmış olacaklar.

İyi hissettiren kitaplar

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