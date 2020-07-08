İstanbul’u bu kitaplarla gezin

İstanbul’un her bir köşesinde saklanan hikâyeleri, yüzlerce yıllık tarihiyle eski İstanbul’u ve şehrin kültür hayatında iz bırakan özel tatları, İnkılâp Kitabevi’nin gezi kitaplarıyla tekrar keşfetmeye başladım.
Listem şöyle, İstanbul sevdalılarına da her birini tavsiye ediyorum:
◊ Mustafa Seven’den “İnstanbul-Instagram’da İstanbul Fotoğrafları”
◊ Ayşegül Kaya’dan “İstanbul Bitmeden-Tarihi Yarımada Gezi Rehberi”
◊ Meri Çevik Simyonidis’den “İstanbul’um Tadım, Tuzum, Hayatım”
Kitaplar kapaklarıyla konuşur
Galip Aksular, tiyatro afişleri, albüm ve kitap kapakları ile reklam ve kurumsal firma tasarımları konusunda karşımıza çıkan isimlerden. Geçtiğimiz günlerde tasarım ipuçlarını sordum ona. Aksular, kitap kapaklarını bakın nasıl hazırlıyor: “İlk olarak kitabın konusu ve içeriğiyle ilgili yazıyı okuyorum. Daha sonrasında yazarla konuşarak bir dünya yaratıyorum. Böylece hem kitabın konusunu iyi yansıtabiliyorsunuz hem de o kitaba hayat veriyorsunuz. Kitap sınırı olmayan bir dünya ve bu dünyada ne kadar iyi anlatırsanız rafta dururken kişinin ilgisini çekip incelemek ister. A7 Kitap’ın tüm yazarlarının kitap tasarımlarını, birkaç farklı yayınevlerinden yazarın kitap kapaklarını yapmışımdır. Bu da benim için ayrı bir mutluluk.”
Kim ne okuyor?
Gazeteci Cengiz Er, Mustafa Şahin’in “Gömleği Yalnız” adlı öykü kitabını okuyor.
Televizyoncu Serkan Oral, John Bolton’un “The Room Where It Happened: A White House Memoir” adlı kitabı okuyor.
Senarist yazar Özlem Aybek, John Fowles’un “Fransız Teğmenin Kadını” adlı romanını okuyor.
Gazeteci, kurumsal iletişim uzmanı Neslihan Akdaş, İhsan Oktay Anar’ın “Suskunlar” adlı romanını okuyor.
Tanıklık etti, ediyor: Varlık
Çok sevdiğim bir dergidir. Mehmet Erte Varlık’ın yeni sayısını anlattı geçtiğimiz günlerde: “Varlık, Temmuz 2020 sayımızla 87. yılını dolduruyor. Bugün bir edebiyat/sanat tarihçisi için de sosyolog için de önemli bir kaynak. Temmuz sayımızın dosya konusunu belirlemeye çalışırken ortaya attığımız ilk başlık ‘Vasatın Yükselişi’ydi ama aklımızdaki geçmiş yıllara göre vasatın seviyesinin düşmesiydi. Peki nedir vasat? Yazarlarımız ‘Yükselen Bir Değer Olarak Vasat’ başlığı altında toplanıyorlar, konuyu enine boyuna inceliyorlar.”
Bodrum’dan bir selam: Demet Altınyeleklioğlu
Sevdiğim bir yazar Demet Altınyeleklioğlu bakın nasıl anlatıyor Bodrum’u: “Yazarlıkta en can alıcı nokta okurun duygularını harekete geçirecek yaratıcılığa sahip olabilme yetisini geliştirmek ya da var olanı canlı tutabilmektir. Halikarnas Balıkçısı’nı yaratmış, küçük, köhne, sürgün yatağı halinden günümüze ulaşan Bodrum, pul pul elinize geliveren deniziyle, daracık, gölgeyi özleyen sokaklarıyla yazarlığa gönül verenlere çok cömert davranır. Bodrum’a altı buçuk sene önce yerleştim. O günden bu tarafa tuğla kıvamında yedi roman yazmışım. Sekizincisi de fırında. Ha pişti ha pişecek. Yanlış hatırlamıyorsam sekiz de çevirim var bu süre içinde. Bodrum onu seven, ondan huzur almasını bileni ödüllendirir.”
Karantina günlerinde kim ne yapıyor?
Batu Bozkurt (Altın Kitaplar)
Yeni eserler yola çıktı
Altın Kitaplar olarak pandemi dönemini sakin geçirdikten sonra yeniden yeni eserler yayınlamaya başladık. Yayınlamayı planladığımız kitaplar arasında alt markamız Libros’dan çok satan Pınar Gogulan’ın yazdığı “Lacivert ve Mor”un devamı olan “Siyah” yayınlanacak. Altın Kitaplar tarafında ise Stephen King’den “Enstitü”, Mario Levi’den “Dahice Hatalar”, Mary S. Kurchinka’dan “Rising Your Spirited Child” ve “Köpek Adam” serisinin üçüncü kitabı da var.
İstanbul’u bu kitaplarla gezin
İstanbul’un her bir köşesinde saklanan hikâyeleri, yüzlerce yıllık tarihiyle eski İstanbul’u ve şehrin kültür hayatında iz bırakan özel tatları, İnkılâp Kitabevi’nin gezi kitaplarıyla tekrar keşfetmeye başladım.
Listem şöyle, İstanbul sevdalılarına da her birini tavsiye ediyorum:
◊ Mustafa Seven’den “İnstanbul-Instagram’da İstanbul Fotoğrafları”
◊ Ayşegül Kaya’dan “İstanbul Bitmeden-Tarihi Yarımada Gezi Rehberi”
◊ Meri Çevik Simyonidis’den “İstanbul’um Tadım, Tuzum, Hayatım”
Kitaplar kapaklarıyla konuşur
Galip Aksular, tiyatro afişleri, albüm ve kitap kapakları ile reklam ve kurumsal firma tasarımları konusunda karşımıza çıkan isimlerden. Geçtiğimiz günlerde tasarım ipuçlarını sordum ona. Aksular, kitap kapaklarını bakın nasıl hazırlıyor: “İlk olarak kitabın konusu ve içeriğiyle ilgili yazıyı okuyorum. Daha sonrasında yazarla konuşarak bir dünya yaratıyorum. Böylece hem kitabın konusunu iyi yansıtabiliyorsunuz hem de o kitaba hayat veriyorsunuz. Kitap sınırı olmayan bir dünya ve bu dünyada ne kadar iyi anlatırsanız rafta dururken kişinin ilgisini çekip incelemek ister. A7 Kitap’ın tüm yazarlarının kitap tasarımlarını, birkaç farklı yayınevlerinden yazarın kitap kapaklarını yapmışımdır. Bu da benim için ayrı bir mutluluk.”
Kim ne okuyor?
Gazeteci Cengiz Er, Mustafa Şahin’in “Gömleği Yalnız” adlı öykü kitabını okuyor.
Televizyoncu Serkan Oral, John Bolton’un “The Room Where It Happened: A White House Memoir” adlı kitabı okuyor.
Senarist yazar Özlem Aybek, John Fowles’un “Fransız Teğmenin Kadını” adlı romanını okuyor.
Gazeteci, kurumsal iletişim uzmanı Neslihan Akdaş, İhsan Oktay Anar’ın “Suskunlar” adlı romanını okuyor.
Tanıklık etti, ediyor: Varlık
Çok sevdiğim bir dergidir. Mehmet Erte Varlık’ın yeni sayısını anlattı geçtiğimiz günlerde: “Varlık, Temmuz 2020 sayımızla 87. yılını dolduruyor. Bugün bir edebiyat/sanat tarihçisi için de sosyolog için de önemli bir kaynak. Temmuz sayımızın dosya konusunu belirlemeye çalışırken ortaya attığımız ilk başlık ‘Vasatın Yükselişi’ydi ama aklımızdaki geçmiş yıllara göre vasatın seviyesinin düşmesiydi. Peki nedir vasat? Yazarlarımız ‘Yükselen Bir Değer Olarak Vasat’ başlığı altında toplanıyorlar, konuyu enine boyuna inceliyorlar.”
Bodrum’dan bir selam: Demet Altınyeleklioğlu
Sevdiğim bir yazar Demet Altınyeleklioğlu bakın nasıl anlatıyor Bodrum’u: “Yazarlıkta en can alıcı nokta okurun duygularını harekete geçirecek yaratıcılığa sahip olabilme yetisini geliştirmek ya da var olanı canlı tutabilmektir. Halikarnas Balıkçısı’nı yaratmış, küçük, köhne, sürgün yatağı halinden günümüze ulaşan Bodrum, pul pul elinize geliveren deniziyle, daracık, gölgeyi özleyen sokaklarıyla yazarlığa gönül verenlere çok cömert davranır. Bodrum’a altı buçuk sene önce yerleştim. O günden bu tarafa tuğla kıvamında yedi roman yazmışım. Sekizincisi de fırında. Ha pişti ha pişecek. Yanlış hatırlamıyorsam sekiz de çevirim var bu süre içinde. Bodrum onu seven, ondan huzur almasını bileni ödüllendirir.”
Karantina günlerinde kim ne yapıyor?
Batu Bozkurt (Altın Kitaplar)
Yeni eserler yola çıktı
Altın Kitaplar olarak pandemi dönemini sakin geçirdikten sonra yeniden yeni eserler yayınlamaya başladık. Yayınlamayı planladığımız kitaplar arasında alt markamız Libros’dan çok satan Pınar Gogulan’ın yazdığı “Lacivert ve Mor”un devamı olan “Siyah” yayınlanacak. Altın Kitaplar tarafında ise Stephen King’den “Enstitü”, Mario Levi’den “Dahice Hatalar”, Mary S. Kurchinka’dan “Rising Your Spirited Child” ve “Köpek Adam” serisinin üçüncü kitabı da var.