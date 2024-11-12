İnci Demirkol’u kaybettik...

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Ankara Film Festivali Başkanı, sinemacı ve yapımcı İnci Demirkol için Büyülü Fener Kızılay Sineması’nda bir tören de düzenlendi. İnci Hanım ve eşi İrfan Bey’le festivallerde hep karşılaşırdık.

İnci Hanım hem gerçek bir sinemasever hem de iyi bir gastronomdu. Sanatla soruşturma, aynı şekilde bir başka hayat seçme, iyiye yaklaşmaya benzer.

İnci Hanım iyi olmayı seçmiş bir insandı. Geride kalanlara sabırlar diliyorum.

Diplomasi kitapları

Remzi Kitabevi diplomasi konusunda ilginç kitaplar yayımlıyor. Onur Öymen’in “Zor Rota” adlı kitabından sonra Ömer Önhon’dan “Büyükelçinin Gözünden Suriye”, Tunç Üğdül’den “Diplomasi Cephesi”, Selim Yenel’den “Avrupa Birliği’nin Türkiye Sınavı”, Cem Duna’dan “Sıra Dışı” adlı çalışmalarını İlter Türkmen kitabı takip etti. Kitabı İlter Türkmen’in eşi Füsun Türkmen ile deneyimli diplomat Selim Kuneralp hazırladı. “Diplomasi ustalığından kanaat önderliğine” vurgusuyla açılan kitap, İlter Türkmen’in başarılı vizyonunu özetliyor. Ayrıca Avrupa ve demokrasi, Kıbrıs, Ortadoğu ve Ermeni Sorunu ayrıntılı bir biçimde ele alınıyor.

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Seray Şahiner, Doğan Kitap’ta

Kadınlara ve İstanbul’a adanmış öykülerin ve romanların özel kalemlerinden Seray Şahiner, Doğan Kitap’ta. Yazarın yeni romanı yakında yayımlanacak. Eserlerinde genellikle mizahı düşündürücü bir savunma sanatı olarak kullanan ve kendine has diliyle pek çok ödüle layık görülen Şahiner’in 15 yıldır üzerinde çalıştığı yeni romanı, 2025 yılının ilk aylarında yayımlanacak. Bu arada Seray Şahiner’i, Seray Şahinler’le karıştırmayalım.

Tesadüfün de bu kadarı olur. İki yazar da Doğan Kitap’ın yazarı oldu. Seray Şahinler, aynı zamanda Milliyet Gazetesi Kültür Sanat editörü.

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Dikkatimi çektiler...

Zekice kurgulanmış karakterler

D. H. Lawrence’ın ustaca kaleme aldığı “Tilki”, hayvanların vahşi özgürlüğünden ilham alarak bireysel arzuların, içgüdülerin ve insan doğasının derinliklerine iniyor. Zekice kurgulanmış karakterler ve doğayla iç içe bir atmosferde, özgürlük arayışının sınırlarını zorlayan bu etkileyici hikâye, tutkuların, güç mücadelesinin ve insan kalbinin kırılganlığının bir portresini sunuyor.

V. S. Naipaul’un unutulmaz romanı

Özgürlük, Afrika’da geçiyor ve ana karakterleri bir zamanlar özgürlüğü Afrika’da bulmuş olan iki İngiliz. Ama toprakları artık güvenli değildir. Kabile çatışmalarının yaşandığı bir zamanda güvenli bir yere gitmek için uzun bir yolculuk yapmak zorundadırlar. 1971 yılında Booker Ödülü’nü kazanan V. S. Naipaul’un en iyi romanlarından biri. Sert ama acıma dolu da.

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Alper Bilgili-Darwin ve Osmanlılar

Darwin’i okuyan ilk Osmanlı entelektüelleri nasıl yanıt verdi? Darwin’in Türklerle ilgili fikirleri nelerdi? Evrim tartışmaları Osmanlı’da nasıl karşılandı? Nazım Hikmet şiirinde neden bilim ve teknolojiyi işledi? Bu ve daha birçok soru akademisyen Alper Bilgili’nin bu incelikli bilim tarihi çalışmasında yanıt buluyor.

Clarissa Dalloway’in bir günü

Hayatı boyunca ruhsal ve bedensel hastalıklarla mücadele eden İngiliz yazar Virginia Woolf, deliliği ve intiharı incelediği, toplumsal düzeni eleştirdiği, bu düzenin en yoğun biçimiyle nasıl işlediğini göstermeye çalıştığı romanı “Mrs Dalloway”, Birinci Dünya Savaşı sonrası İngiltere’sinde üst sınıftan bir kadın olan Clarissa Dalloway’in hayatından bir günü anlatıyor.

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Kim Ne Okuyor?

◊ Gülper Refiğ, Nüket Aşkın’ın “Makbule Hanım: Sırlarıyla Atatürk’ün Kız Kardeşi” adlı eserini okuyor.

◊ Seray Şahinler, Robert Seethaler “Bütün Bir Ömür” adlı eserini okuyor.

◊ Ceren Kumbasar, Figen Şakacı’nın “Hınçahınç” adlı eserini okuyor.

◊ İbrahim Altun, Stephen ve Ethel Longstreet’in “Buhranlı Geceler” adlı eserini okuyor.