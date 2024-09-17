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İki yazar güçlerini birleştirdi

#Sayım Çınar#Kelebek#Yazar

Tüm dünyada otuzdan fazla dilde milyonlarca okurun kitaplığına giren Jodi Picoult, bu kez gücünü bir diğer çoksatan yazar Jennifer Finney Boylan ile birleştirdi.

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İki yazar, kalbinde aşkın, polisiyenin ve gerilimin olduğu bir romana imza attı: “Deli Bal” bu ay itibarıyla tüm kitapçılarda okurlarıyla buluşuyor.

İki yazar güçlerini birleştirdi

Mehmet Deniz Öcal’ın çevirisiyle yayımlanan kitap sürükleyici bir gerilim romanı, unutulmaz bir aşk hikâyesi ve kendimiz olmak için aldığımız risklerin, sakladığımız sırların etkileyici keşfi.
“Hepimizin yüreğinde karanlıkta kaldığı için açamayan bir çiçek vardır” sözleriyle açılan roman, Boylan ve Picoult’nun en cesur romanları arasında. 

Hayatta kalmayı başaran avcı pilotu

İki yazar güçlerini birleştirdi

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Avcı pilotu Erich Hartmann’ın biyografisi, Ali Kaan Cerit’in çevirisi ve “Göklerin Kara Şeytanı” adıyla dilimize kazandırıldı.
Peki, “Kim bu Hartmann, özelliği ne” derseniz, kendisi 352 uçakla tarihin en çok uçak düşüren pilotu.
İkinci Dünya Savaşı’nda Rusya semalarında görev yapmış ve 30 ay gibi kısa bir sürede bu sayıya ulaşmayı başarmış.
Kara Şeytan lakabı da Rusların ona verdikleri lakapmış ve uçağının burnuna boyadığı siyah lale deseninden dolayı bu lakabı almış.
Bütün bu başarıları elde ettiğinde ise henüz 23 yaşındaymış!
“Göklerin Kara Şeytanı”, İkinci Dünya Savaşı ve havacılık tarihine ilgi duyanları etkileyebilir.
Kitabın yazarları ise Raymond F. Toliver, Trevor J. Constableve.

Doğanın eşsiz müziğini keşfetmek için...

Behiç Ak, çocukların iç dünyalarını ve sorgulayışlarını felsefi bakışı ve mizah dolu diliyle anlatıyor. Okuru bu defa, sanatla doğanın iç içe geçtiği sürprizlerle dolu bir yaylaya davet ediyor. Aşırı hızlı şehir hayatında unutulan kırsal yaşamın dinginliğinin değerini; doğanın ahenginin, insanın kendini bulmasındaki etkilerini anlatıyor. Her yaştan okura, yetenek kavramının doğuştan mı geldiğini yoksa sonradan mı geliştiğini düşündürüyor. Behiç Ak’ın kaleme aldığı son romanı “Bülbüllerin Şarkı Söylediği Yer”, ekim ayında Günışığı Kitaplığı tarafından yayımlanıyor.

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Aklımda Kalanlar

İki yazar güçlerini birleştirdi

Bu hafta Remzi Kitabevi’ne uğradığımda Yonca Eldener yeni kitabı için sözleşme imzalıyordu. Bu arada yayınevinin yeni projelerine de tanık oldum. Yonca’nın roman konusuna yakın bir çeviri roman gündemdeymiş: “Flores Kadınlarının Laneti”. Jesica Lopes’in romanı 100 yıl önce erkek egemen bir toplumda kadınların direnişini ve aralarında el örgülerinde kullandıkları şifrelerle haberleştiklerini anlatıyor yazar. Ve ardından Attila Köksal’dan dört dörtlük bir çalışma: “Dijital Çağda Yatırım”. Güncel bir referans kitabı... Haftaya çıkıyor haberini verelim şimdiden.

Antik Çağın Son Büyük Savaşı

İki yazar güçlerini birleştirdi

VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY), “Antik Çağın Son Büyük Savaşı” isimli kitabı okurlarıyla buluşturdu. Kitap, tarihin en uzun ve en karmaşık savaşlarından biri olarak adlandırılan Roma ve Sasani İmparatorlukları arasında geçen ve insanlık tarihinin seyrini değiştiren destansı bir mücadelenin hikâyesini farklı açılardan ele alıyor. James Howard-Johnston, dönemin siyasi, askerî ve sosyal dinamiklerini titizlikle ele alarak okuyucuyu olayların merkezine çekiyor. “Antik Çağın Son Büyük Savaşı” hem içeriği hem de anlatım tarzıyla tarih okurları için vazgeçilmez bir kaynak ve rehber niteliğinde.

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Baydar’ın yeni romanı geliyor

İki yazar güçlerini birleştirdi

Oya Baydar’ın yeni romanı “Hatırlamanın ve Unutuşun Kitabı”nda, geçmişte aşk yaşamış ve daha sonra yolları bir hastanede yeniden kesişmiş bir kadın ve erkeğin hikâyesini anlatıyor. Cinayet, aşiret gelenekleri, siyaset ve Türkiye’nin geçirdiği tarihsel dönüşümleri bu iki karakter üzerinden aktaran yazar, güncel bir Türkiye trajedisi sunuyor. Bu kitap da ekim ayında Can Yayınları tarafından yayımlanacak.

Kim ne okuyor?

◊ Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tanıl Bora’nın “Hasan Âli Yücel” adlı eserini okuyor.
◊ Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Defternâme” adlı adlı eseri okuyor, kitabın yazarları Süheyl Ünver - Uğur Derman
◊ Yazar Sibel Oral, Edouard Louis’in “Babamı Kim Öldürdü?” adlı eserini okuyor.
◊ Ressam Şeyda Cesur, “Yaratıcı Eylem: Bir Var Olma Biçimi” adlı eseri okuyor, yazarı Rick Rubin...

#Sayım Çınar#Kelebek#Yazar
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