İhanete dair bir roman

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Deniz Öcal çevirisiyle April Yayıncılık tarafından yayımlanan kitap, enteresan bir olguyu işliyor: wakaresaseya’lık. Japonya’da pek dile getirilmeyen, dünyanın kalanında ise hiç bilinmeyen bu iş kolunun amacı yuva yıkmak, ayrılmak isteyen eşe çıkar sağlamak ve boşanmayı kolaylaştırmak. Yani karşımızda bu sefer çöpçatan değil çöpbozan var!





Romanda ilginç bir aşk hikâyesi, cinayeti aydınlatmak için mücadele veren genç bir kadın ve oyun içinde oyun var. Zevkle okuduğum, Japonya’nın gizemli arka sokaklarını tanıdığım, aşkın ve tutkunun sınırlarını zorlayan bir roman oldu “Benden Kalan Senindir”, tavsiye ediyorum.

Vedat Sakman’ın hayatı

Müzik yazarı Deniz Durukan, 50 yılı aşkın süredir müzikal tavrından ödün vermeden, popüler müzik ortamında olduğu halde popülist anlayışlara sapmadan sahnelerdeki yerini koruyan gerçek bir müzisyeni anlatıyor; müziği hayat, hayatı müzik olarak kabul etmiş̧ Vedat Sakman’ı.

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O nedenle bu kitap herhangi bir monografi değil, bir adanmışlık hikâyesi. Konyalı saz ve söz ustası Mazhar Sakman’la Girit kökenli Tomris Hanım’ın oğlu olan Vedat Sakman’ın hayatı, Doğu ve Batı kültürlerinin kaynaşmasıyla ve çelişkileriyle geçmiş. Yani; onun hikâyesi aslında bizim de hikâyemiz sayılır.

İtalya’nın prestijli şiir ödülü Türkiye’ye

İtalya’da her yıl düzenlenen Lucius Annaeus Seneca Uluslararası Çağdaş Edebiyat Akademik Birincilik Ödülü’nü Türkiye’den şair Nisa Leyla aldı.

1400 dosya arasından Nisa Leyla’nın “Nakibim” isimli dosyası akademinin senato kararıyla birinciliğe layık görüldü.

Nisa Leyla’nın “Nakibim” adlı dosyasını titizlikle İtalyancaya çeviren dünyaca ünlü soprano Burcu Büken Kuru ile Seneca Akademisi’nin senato üyesi ve Türkiye elçisi yazar-şair Serpil Devrim, bu çok önemli çağdaş akademik ödülün Nisa Leyla’ya verilmesinden, Türkiye ve Türk edebiyatının uluslararası platformda hak ettiği değeri bulmasından dolayı gurur duyduklarını dile getirdiler.

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Gerilim dolu bir hikâye

Colleen Hoover’ın dünya çapında çok satan kitabından uyarlanan “Bizimle Başladı Bizimle Bitti” filmini izleme fırsatı buldum.

Tüm dünyada edebiyatseverleri derinden etkileyen duygu yüklü hikâyenin beyazperde uyarlamasında, başrollerde Blake Lively ve Justin Baldoni yer alıyor. İyi bir film rahatsız etmekten korkmaz. Adalet duygusunu tatmin eder. İyi bir filmi bitirdikten sonra kendinizi daha iyi hissedersiniz. İşte bu duygularla çıktım filmden. Romantik gerilim türündeki eserleriyle tanınan Hoover’ın kitapları, sinema dünyasında da kendine yer bulmaya başladı. Fırsat bulursanız mutlaka izleyin.

‘Altmış Öykü’yle Buzzati

İtalyan edebiyatının büyük ustalarından Dino Buzzati’nin yeni kitabı “Altmış Öykü”, Timaş Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

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Adı Borges, Kafka ve Poe gibi dünya edebiyatının büyük isimleriyle anılan Buzzati’nin 1958’de derlediği bu öykü seçkisi, onun masalsı ve gizemli dünyasına giriş için güzel bir başlangıç imkânı sunuyor. Yaşama verilen incelikli cevaplar için “Altmış Öykü”yü okumakta fayda var.

Dikkatimi çekti

1968’de Nobel Edebiyat Ödülü’nü alan ilk Japon yazar Yasunari Kawabata’nın en ünlü eserlerinden olan “Uyuyan Güzeller” romanı, İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaşlı erkekler tarafından ziyaret edilen bir randevuevinde geçiyor. İnsan ruhunun derinliklerine inen Kawabata’nın bu eseri, García Márquez’in “Benim Hüzünlü Orospularım” romanıyla karşılaştırılıyor. Bu kitap, eylül ayında Can Yayınları tarafından yayımlanacak.

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Kim ne okuyor?

· Ali Poyrazoğlu, Atilla Atalay’ın “Kişi Başına Bir Yalnız” adlı eserini okuyor.

· Yalvaç Ural, Rolf Dobelli’nin “Hatasız Düşünme Sanatı” adlı eserini okuyor.

· Soner Olgun, Stefan Zweig’in “Kendileriyle Savaşanlar” adlı eserini okuyor.

· Nazlı Berivan Ak, Hulusi Turgut imzalı “Atatürk’ün Ziraat Mühendisi: Ali Numan Kıraç” adlı kitabı okuyor.

· Genç müzisyen Ceren Kaan, New York Times’ın ‘21. yüzyılın en iyi 100 kitabı listesi’ne giren Gabrielle Zevin imzalı “Yarın ve Yarın ve Yarın”ı okuyor.