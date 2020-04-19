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Sayım Çınar

Sayım Çınar

İç dünyanıza döndüren kitaplar

19 Nisan 2020

Eve kapandığımız bu günlerde neler mi okuyalım? İşte Sayım Çınar’dan 5 farklı tavsiye:

İskender Pala’dan Akşam Yıldızı

Çünkü Göbeklitepe’yi merkezine alan ilginç bir roman. İyi ile kötünün mücadelesinde bir aşk yolculuğu, sevginin inanca, inancın tutkuya, tutkunun hayata adım adım karıştığı noktadan Göbeklitepe hakkında bilinen her şeye yeni bir bakış. Pala bir kez daha ustalığını gösteriyor.

İç dünyanıza döndüren kitaplar

Louise Hay’den Düşünce Gücüyle Tedavi

Çünkü kitap önemli bir soru soruyor: “Düşündüğünüz her şeyin, yaşayacağınız her şeyin belirleyicisi olduğunu hiç düşündünüz mü?” Louise Hay kitabında bu düşünceden yola çıkarak yepyeni bir dünyanın kapılarını açıyor. Bu öyle bir dünya ki sevginin ve özgüvenin temelleri üzerine kurulu.

İç dünyanıza döndüren kitaplar

Bertnard Russell’dan Mutlu Olma Sanatı

Çünkü iyi bir yaşam sürmek isteyenlere sunulan bir reçete iddiasında bu kitap. Kişisel gelişim kitaplarının vermeyi vadettiği ama veremediği mutluluk sırlarını açıkladığı ifade ediliyor. Russell’a göre mutluluk bazı insanların bizim elimizden alabileceği temel insan haklarından biri değildir. Kişi mutluluğa başkalarını suçlayarak değil, belirlediği hedeflere erişmek için mücadele ederek ve bu mücadele sırasında eğlenerek ulaşır.

İç dünyanıza döndüren kitaplar

Daniel Kahneman’dan Hızlı ve Yavaş Düşünme

Çünkü rasyonel yargı ve karar alımını sorgulayan ufuk açıcı psikoloji çalışmasıyla 2002 Nobel Ekonomi Ödülü’ne layık görülen Kahneman, çağımızın en önemli düşünürleri arasında yer alıyor. Yazar, sezgimize ne zaman güvenip güvenmeyeceğimizi dair sorular soruyor.

İç dünyanıza döndüren kitaplar

Daniel Chamovitz’ten Bitkilerin Bildikleri

Çünkü ortalıktan çekilip doğayı asıl sahiplerine bıraktığımız bu günler için önemli bir okuma. Bitkilerin nasıl bir dünyası olduğunu hiç düşünüyor muyuz? Biyolog Daniel Chamovitz bitkilerin dünyayı nasıl deneyimlediklerini inceliyor ve anlatıyor.

 İç dünyanıza döndüren kitaplar

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