Heyecanlı bir polisiye geliyor…

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Yazar Ayhan Kudat da bunun iyi örneklerinden birisi. Kendisi Kanal D kanalının haber müdürü. Yazarın yeni kitabı “Korku” da önümüzdeki günlerde yayımlanacak.

Kitabın konusu da ilgi çekecek gibi. Hukuk fakültesini bitiren Yalçın geçirdiği trafik kazasında albay babasını kaybedip, hafızasını yitirir. 27 gün suni komada kaldıktan sonra uyandırıldığında sadece annesini hatırlar. Anne emekli öğretmen, abi terörle mücadelede komiser, dede de emekli tuğgeneraldir. Yalçın normale döndüğünde babasının terör örgütüyle aşiretler arasındaki bağı ele alan bir kitap yazmaya başladığını hatırlar. İşte kitabımızın kısa bir özeti, polisiye sevenlere duyurulur.

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İstanbul figürlerini nakşedecekler

Panorama 1453 Tarih Müzesi’nde, sanatın ince detaylarına doğru yolculuğa çıkacağımız yepyeni bir atölye başladı; İstanbul Betimlemeleri Minyatür Atölyesi.

İsmihan Züleyha Dedeler eğitmenliğindeki atölyede katılımcılar minyatür sanatının İstanbul betimlemelerini beraber inceleyip, minyatür sanatına ait olan araç ve gereçleri tanıyarak İstanbul figürlerini nakşedecekler. Başlangıç düzeyindeki kişilere hitap edecek olan atölye takip edilmeyi hak ediyor. Bu atölye 1, 8 ve 15 Aralık tarihinde olacak.

Keşanlı Ali Destanı 60 Yaşında

Haldun Taner’in “Keşanlı Ali Destanı” adlı eseri, yeni özel baskısıyla YKY tarafından yeniden yayımlandı. Dilden dile çevrilerek dünyanın pek çok ülkesinde sahnelenmiş, geniş kitlelerle bütünleşmiş ve Türk Tiyatrosu’na yön vermiş evrensel bir başyapıt...





Yaratılan tipler öylesine gerçek, öylesine canlı ki, hemen her toplumun sosyal ve ekonomik açıdan benzerlik gösteren kesimlerinde karşımıza çıkıveriyorlar. Bu nedenle, Sineklidağ efsaneleri Keşanlı Ali ve Zilha ister İstanbul’da, ister Berlin’de, ister Londra, Beyrut ve Budapeşte’de, isterse Hamburg’da, nerede olursa olsun hep aynı ilgi ve sevgiyle karşılaştı.

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Karanlık bir aile sırrı

Uluslararası çok satan, katmanlı ve gerilim dolu romanlarıyla tanınan İngiliz romancı Eve Chase’in karanlık bir aile sırrının kapılarını aralayan yeni kitabı “Sırça Köşk”, Altın Kitaplar etiketiyle Türkçeleştirildi. Üç karakterin gözünden anlatılan Sırça Köşk, son ana kadar saklı kalan sırları ve gizemli anlatımıyla gerilim dolu bir roman. Çevirmen:Nurbike Bengisu Yılmaz

Aklımda kaldı

Rus edebiyatının öncü isimlerinden kabul edilen Gogol’ün “Bir Delinin Güncesi” ve “Fayton” adlı iki eseri tek kitapta buluşuyor. “Bir Delinin Güncesi”, I. Nikolay’ın baskıcı rejiminde küçük bir memurun hayatını anlatan kısa bir öykü.

“Fayton” ise eski bir süvari subayı ve küçük bir Rus kasabası yakınlarındaki toprak sahibinin hayatına odaklanıyor.

Bu kitap, aralık ayında Can Yayınları tarafından yeniden yayımlanacak.

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Kitaplar ve kediler

Yayıncı, kitapçı ofislerinin ve kitap okurlarının vazgeçilmez dostları arasında en başta kediler gelir.

Remzi Kitabevi de 2025 yaklaşırken kedili bir masa takvimi ile okurlara ‘merhaba’ diyor. Hem de usta sanatçı Halim Yalçın’ın çizgileriyle… Her ayın sayfasını bir başka sevimli kedi süslüyor. Masanıza yılbaşında yerleşecek masum bir armağan...

Sanat dünyasına farklı bir bakış

Ayşe Betil’in ilk kitabı “Senden Sonra”da sanatçının eserleri ve öyküleri yer alıyor. Sanatçı sadece Türkiye’de değil, aynı zamanda uluslararası arenada da etkileyici bir kariyer inşa etmiş.

Paris, Venedik, Londra gibi dünya şehirlerinde düzenlenen sergilerde eserleriyle yer almış.

Betil, “Senden Sonra” kitabıyla kültür hayatımıza katkıda bulunmayı başarmış

bir sanatçı.

Yolu açık olsun.

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Kim ne okuyor?

◊ Nazan Öncel, Susan Sontag’ın “Amerikada” adlı eserini okuyor.

◊ Remzi Buharalı, Dikmen Gürün’ün “Ateş Kuşu-Semiha Berksoy” adlı eseri okuyor.

◊ Nilgün Karataş, Han Kang’ın “Vejetaryan” adlı eserini okuyor.

◊ Serap Ak, Yaşar Kemal’in “Binboğalar Efsanesi” adlı eserini okuyor.