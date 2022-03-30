Heyecan verici kısa film festivali

Heyecanlandığım festivallerden birisidir, İnönü Üniversitesi Uluslararası Kısa Film Festivali.
Malatya’daki festivalin açılış toplantısına oyuncu Meral Çetinkaya ile birlikte katıldım. Çetinkaya ile uzun ve keyifli bir gün geçirdik. Fernando Pessoa’yı sevdiğini öğrendikten sonra da ona “Erteleme” adlı şiirini okudum. Pessoa’nın söylediği gibi “her birimiz, kendi kurduğumuz hayaliz sadece...”
İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Sinema Topluluğu tarafından organize edilen İnönü Üniversitesi Uluslararası Kısa Film Festivali, 16-19 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Bu festival Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Battalgazi Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesi tarafından destekleniyor.
Festival kapsamında düzenlenen yarışmaya 31 Mart tarihine kadar başvuru yapabilecek.
Festivalle ilgili detaylı bilgiye ve başvuru formuna www.inufest.org adresinden ulaşılabilirsiniz...
BODI Coin, yazarla kitapseverler arasında
Yenilikçi kitap, e-kitap ve sesli kitap platformu Boodio tarafından blok zinciri üzerinde geliştirilen BODI Coin, kitapseverleri ve yayıncılık sektörünü ilklerle buluşturuyor.
Türkiye’nin global borsası Bitay, aylık abonelik bedeli ile hizmet veren kitap, e-kitap ve sesli kitap platformu Boodio’nun kendi kripto teknolojisi üzerinde geliştirdiği BODI Coin’i Türkiye’de ve dünyada ilk kez listeliyor.
Yayıncılık ekosistemini blok zincir teknolojisiyle dönüştürmeyi amaçlayan proje, yayıncılık sektörünü dijital varlık ekonomisinin avantajları ile tanıştıracak.
Bitay Teknoloji CEO’su Niyazi Yılmaz konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Blok zinciri teknolojileri, her alanda olduğu gibi yayıncılık sektörü için de devrim niteliğinde fırsatlar getiriyor. Boodio ile birlikte özel avantajlı fiyatlarla yatırımcıların ilgisine sunacağımız BODI Coin, yazarla kitapseverler arasındaki her adımda benzersiz avantajlar sunuyor.”
Ölümden kaçan küçük bir kızın öyküsü
Bir Osmanlı Yazı, Terk Edilmiş Manalar Cenneti, Kudüs’ün Güvercinleri, Marlene’in Yetimi ve Paylaşılamayan Cinayet kitaplarının ardından geçen yıl yayımlanan “Bir Kadın Bir Cinayet” romanıyla dikkat çeken Melih Esen Cengiz’in kaleminden “Tiraje”, Altın Kitaplar etiketiyle okurlarla buluştu.
Tiraje, 1924 yılında çatışmalarla sarsılan Karadağ’da ölümden kaçanların yolculuğuna katılan sağır ve dilsiz küçük bir kızın, Tiraje’nin hikâyesini anlatıyor.
Melih Esen Cengiz, yeni kitabıyla ilgili şöyle diyor:
“Romanımda 1920’li yıllarda Karadağ’dan Türkiye’ye sığınan engelli bir muhacir çocuğun öyküsünü anlatmaya çabaladım. İkinci Dünya Harbi... Bozulan huzurlar ve her daim var olmuş iblisler... Siyah beyaz hayatında herkesin Habil olmadığını, Kabil’lerin de yolunu gözlediklerini öğrenir Kolaşin Vadisi’nin peri kızı Tiraje. Temiz kalpli genç bir kadının bütün içtenliğiyle insanları duymaya çalışırken dünyanın da onu duymasını ümit etmesinin hüzünlü öyküsü.”
Yeni Çıkanlar
İbrahim Yıldırım ile “Alacakaranlıkta Karnaval”
Kırmızı Kedi Yayınevi’ne transfer olan İbrahim Yıldırım geçtiğimiz günlerde yayınladığı “Dünbatımı Defterleri” romanıyla gündemdeydi. Yazar bu kez nehir söyleşi kitabıyla Türkiye edebiyatı ve edebiyat anlayışını okurlara ulaştıracak. Rıza Kıraç’ın iki yıldan fazladır üstüne çalıştığı ve “Alacakaranlıkta Karnaval” adını taşıyan kitap, bildik söyleşilerden daha çok bir İbrahim Yıldırım romanı havasında. Oktay Rıfat’tan Oğuz Atay’a Joyce’tan Beckett’e Türkiye’de dergi yayıncılığından reklam sektörüne birçok konuya değinilen kitap, raflarda yerini aldı. “9. Haşmet” kitabıyla Orhan Kemal Roman Ödülü’ne layık görülen İbrahim Yıldırım’ın söyleşi kitabını okuma listeme aldım bile!
İkinci baskısı raflarda
Aslıhan Yıldırım’ın çarpıcı bir dürüstlükle anlattığı, hüzünlü ama eğlenceli romanı “Hayat Oyunu”nun ikinci baskısı raflarda yerini aldı. Hayatı her cephede savaşarak yaşayan Aslıhan Yıldırım, şansıyla kıskanılan kadınlardandı. Kafasına koyduğu her şeyi şaşırtıcı bir kararlılık ve çabuklukla başarıyor, yaşamını âdeta elinde sihirli bir değnek varmışçasına ustalıkla yönetiyordu. Bunu nasıl yapacağını gençlik yıllarından itibaren keşfetmişti. Nasıl mı? Hayal ederek!
“Hayat Oyunu” soluk soluğa okuyacağınız müthiş bir roman. Mona Kitap etiketiyle çıkan romanın yarı otobiyografik olması onu ayrıca ilgi çekici kılıyor. Okurlar, İstanbul’dan İspanya’ya ve Amazonlara uzanan geniş bir coğrafyada yol alan ve fırtınalı aşklarını şaşırtıcı bir dürüstlükle paylaşan kahramanı çok sevecek.
Diğer canlıların dilleri
Kendisi de bir Amerikan yerlisi olan Robin Wall Kimmerer, Mundi Kitap’tan yayınlanan “Bitkilerin Ruhu” kitabında bitkileri ve hayvanları en eski öğretmenlerimiz olarak görüyor. Yerli öğretilerini benimsemiş bir bilim insanı kimliğiyle de doğanın sunduğu hediyeleri ve verdiği dersleri okurlara da gösteriyor. Dünyanın ekolojik dengesine daha saygılı olmamız gerektiğini vurgulamanın yanı sıra canlıların dünyasıyla kurduğumuz ilişkiye de eğiliyor.
Kim Ne Okuyor?
* Sanatçı Betül Arım, Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Ara Toplam-Yolumu Ararken Öğrendiklerim” adlı kitabı okuyor.
* Gazeteci Erkan Aktuğ, Bernhard Schlink’in “Olga” adlı romanını okuyor.
* İletişimci Gonca Karakuş, Joe Dispenza’nin “Doğaüstü Olmak” adlı kitabını okuyor.
* Doktor Fevzi Özgönül, Dr. Ahmet Atalık ve Dr. Ufuk Alatekin birlikte hazırladığı “Resimli Estetik Mezoterapi Atlası” adlı kitabı okuyor.
Heyecan verici kısa film festivali
Heyecanlandığım festivallerden birisidir, İnönü Üniversitesi Uluslararası Kısa Film Festivali.
Malatya’daki festivalin açılış toplantısına oyuncu Meral Çetinkaya ile birlikte katıldım. Çetinkaya ile uzun ve keyifli bir gün geçirdik. Fernando Pessoa’yı sevdiğini öğrendikten sonra da ona “Erteleme” adlı şiirini okudum. Pessoa’nın söylediği gibi “her birimiz, kendi kurduğumuz hayaliz sadece...”
İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Sinema Topluluğu tarafından organize edilen İnönü Üniversitesi Uluslararası Kısa Film Festivali, 16-19 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Bu festival Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Battalgazi Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesi tarafından destekleniyor.
Festival kapsamında düzenlenen yarışmaya 31 Mart tarihine kadar başvuru yapabilecek.
Festivalle ilgili detaylı bilgiye ve başvuru formuna www.inufest.org adresinden ulaşılabilirsiniz...
BODI Coin, yazarla kitapseverler arasında
Yenilikçi kitap, e-kitap ve sesli kitap platformu Boodio tarafından blok zinciri üzerinde geliştirilen BODI Coin, kitapseverleri ve yayıncılık sektörünü ilklerle buluşturuyor.
Türkiye’nin global borsası Bitay, aylık abonelik bedeli ile hizmet veren kitap, e-kitap ve sesli kitap platformu Boodio’nun kendi kripto teknolojisi üzerinde geliştirdiği BODI Coin’i Türkiye’de ve dünyada ilk kez listeliyor.
Yayıncılık ekosistemini blok zincir teknolojisiyle dönüştürmeyi amaçlayan proje, yayıncılık sektörünü dijital varlık ekonomisinin avantajları ile tanıştıracak.
Bitay Teknoloji CEO’su Niyazi Yılmaz konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Blok zinciri teknolojileri, her alanda olduğu gibi yayıncılık sektörü için de devrim niteliğinde fırsatlar getiriyor. Boodio ile birlikte özel avantajlı fiyatlarla yatırımcıların ilgisine sunacağımız BODI Coin, yazarla kitapseverler arasındaki her adımda benzersiz avantajlar sunuyor.”
Ölümden kaçan küçük bir kızın öyküsü
Bir Osmanlı Yazı, Terk Edilmiş Manalar Cenneti, Kudüs’ün Güvercinleri, Marlene’in Yetimi ve Paylaşılamayan Cinayet kitaplarının ardından geçen yıl yayımlanan “Bir Kadın Bir Cinayet” romanıyla dikkat çeken Melih Esen Cengiz’in kaleminden “Tiraje”, Altın Kitaplar etiketiyle okurlarla buluştu.
Tiraje, 1924 yılında çatışmalarla sarsılan Karadağ’da ölümden kaçanların yolculuğuna katılan sağır ve dilsiz küçük bir kızın, Tiraje’nin hikâyesini anlatıyor.
Melih Esen Cengiz, yeni kitabıyla ilgili şöyle diyor:
“Romanımda 1920’li yıllarda Karadağ’dan Türkiye’ye sığınan engelli bir muhacir çocuğun öyküsünü anlatmaya çabaladım. İkinci Dünya Harbi... Bozulan huzurlar ve her daim var olmuş iblisler... Siyah beyaz hayatında herkesin Habil olmadığını, Kabil’lerin de yolunu gözlediklerini öğrenir Kolaşin Vadisi’nin peri kızı Tiraje. Temiz kalpli genç bir kadının bütün içtenliğiyle insanları duymaya çalışırken dünyanın da onu duymasını ümit etmesinin hüzünlü öyküsü.”
Yeni Çıkanlar
İbrahim Yıldırım ile “Alacakaranlıkta Karnaval”
Kırmızı Kedi Yayınevi’ne transfer olan İbrahim Yıldırım geçtiğimiz günlerde yayınladığı “Dünbatımı Defterleri” romanıyla gündemdeydi. Yazar bu kez nehir söyleşi kitabıyla Türkiye edebiyatı ve edebiyat anlayışını okurlara ulaştıracak. Rıza Kıraç’ın iki yıldan fazladır üstüne çalıştığı ve “Alacakaranlıkta Karnaval” adını taşıyan kitap, bildik söyleşilerden daha çok bir İbrahim Yıldırım romanı havasında. Oktay Rıfat’tan Oğuz Atay’a Joyce’tan Beckett’e Türkiye’de dergi yayıncılığından reklam sektörüne birçok konuya değinilen kitap, raflarda yerini aldı. “9. Haşmet” kitabıyla Orhan Kemal Roman Ödülü’ne layık görülen İbrahim Yıldırım’ın söyleşi kitabını okuma listeme aldım bile!
İkinci baskısı raflarda
Aslıhan Yıldırım’ın çarpıcı bir dürüstlükle anlattığı, hüzünlü ama eğlenceli romanı “Hayat Oyunu”nun ikinci baskısı raflarda yerini aldı. Hayatı her cephede savaşarak yaşayan Aslıhan Yıldırım, şansıyla kıskanılan kadınlardandı. Kafasına koyduğu her şeyi şaşırtıcı bir kararlılık ve çabuklukla başarıyor, yaşamını âdeta elinde sihirli bir değnek varmışçasına ustalıkla yönetiyordu. Bunu nasıl yapacağını gençlik yıllarından itibaren keşfetmişti. Nasıl mı? Hayal ederek!
“Hayat Oyunu” soluk soluğa okuyacağınız müthiş bir roman. Mona Kitap etiketiyle çıkan romanın yarı otobiyografik olması onu ayrıca ilgi çekici kılıyor. Okurlar, İstanbul’dan İspanya’ya ve Amazonlara uzanan geniş bir coğrafyada yol alan ve fırtınalı aşklarını şaşırtıcı bir dürüstlükle paylaşan kahramanı çok sevecek.
Diğer canlıların dilleri
Kendisi de bir Amerikan yerlisi olan Robin Wall Kimmerer, Mundi Kitap’tan yayınlanan “Bitkilerin Ruhu” kitabında bitkileri ve hayvanları en eski öğretmenlerimiz olarak görüyor. Yerli öğretilerini benimsemiş bir bilim insanı kimliğiyle de doğanın sunduğu hediyeleri ve verdiği dersleri okurlara da gösteriyor. Dünyanın ekolojik dengesine daha saygılı olmamız gerektiğini vurgulamanın yanı sıra canlıların dünyasıyla kurduğumuz ilişkiye de eğiliyor.
Kim Ne Okuyor?
* Sanatçı Betül Arım, Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Ara Toplam-Yolumu Ararken Öğrendiklerim” adlı kitabı okuyor.
* Gazeteci Erkan Aktuğ, Bernhard Schlink’in “Olga” adlı romanını okuyor.
* İletişimci Gonca Karakuş, Joe Dispenza’nin “Doğaüstü Olmak” adlı kitabını okuyor.
* Doktor Fevzi Özgönül, Dr. Ahmet Atalık ve Dr. Ufuk Alatekin birlikte hazırladığı “Resimli Estetik Mezoterapi Atlası” adlı kitabı okuyor.