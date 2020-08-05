“Heybeliada Cinayetleri” yeniden okurlarıyla buluşuyor

Önay Yılmaz’ın 2011 yılında yayınlanan “Heybeliada Cinayetleri” adlı romanı, 9 yıl aradan sonra yeni baskısıyla tekrar okuyucularla buluşuyor.
A7 Kitap tarafından yeni kapak tasarımıyla yakında piyasaya çıkacak olan kitap, baskısı bulunamadığı için henüz okuma fırsatı bulamayan polisiye tutkunları tarafından büyük bir merakla bekleniyor.
Kapağını genç tasarımcı Galip Aksular’ın yaptığı “Heybeliada Cinayetleri”, polisiye türünde bir eser.
Kitap, Heybeliada’da mehtaplı gecelerde cinayetler işleyen bir seri katili konu alıyor.
Kitap, Heybeliada’nın gergin, korku dolu ve kan kokan sokaklarında okuyucuları yeniden gerilim dolu bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.
Yeni tasarımı ve mizanpajıyla A7 Kitap ekibi tarafından yayına hazırlanan “Heybeliada Cinayetleri”, raflara tekrar kavuşabilmek için gün sayıyor.
Kapak resmi babası imzalı
Bilenler bilir...
Zamanında birçok ünlü resim sanatçısına, klasik edebiyat eserlerinin kapak tasarımları için siparişler verilmiş, böylece sanatçılar kendi tarzlarıyla okurlara yeni bir bakış açısı sunmuştu.
Günümüz edebiyatında da Türk ressamların kapak resimleriyle değer kattığı kitaplar mevcut.
Bunlardan biri de ilk kez okuyucuyla buluşan Burçak Büyükişliyen Gönül’ün “Aysel-Falezlere Götür Beni” adıyla çıkan yeni romanı.
Kitabın kapak resmi, yazarın babası, çağdaş Türk resminde önemli yere sahip Zahit Büyükişliyen’e ait. Kitap yayınlandı ve de yakında raflarda yerini alacak.
Kim Ne Okuyor?
Editör ve yazar Nazlı Berivan Ak, prestijli edebiyat ödülü Booker’ın 2020 uzun listesine de giren Avni Doshi’nin “Burnt Sugar” adlı romanını okuyor.
Gastronom Mehmet Yaşın, Olga Tokarczuk’tan “Sür Pulluğunu Ölülerin Kemikleri Üzerinde” adlı romanı okuyor.
İletişimci Ali Saydam, Irvin Yalom’un “Nietzsche Ağladığında” kitabını okuyor.
Yazar Sırma Köksal, Georges Lefebvre’nin “Fransız Devrimi” adlı kitabını okuyor.
Yazar Ahmet Azcanlı, İskender Pala’nın “Akşam Yıldızı” adlı kitabını okuyor.
İçinden şarkılar geçen roman
Şarkılar ve müzik olmadan yaşamanın ne tadı olur ne tuzu... Hele de edebiyat müzikle birleşirse en büyük lezzet!
Starbul romanı, içinden şarkılar, türküler, ezgiler geçen bir kitap. Yazarı Süleyman Sönmez.
Kitabın okurken dinlenebilen şarkı çalma listesi de var. Yağmurlarla yıkanan şehre bakarken Şebnem Ferah, il il gezerken Sezen Aksu, Kadıköy sokaklarında Mabel Matiz, umut için Leonard Cohen, içi yakan Haluk Levent’ten “Elfida”, devasa gökdeleninin asansörüyle çıkarken Zeki Müren’den “Bahçevan”, sırların peşinde In the Death Car...
“Starbul” romanı geleceğin İstanbul’unda müthiş insanların öyküsünü anlatan bilimkurgu ve polisiye bir macera. Kitabın web sitesi www.starbul.com, kitap sadece online satışta!
İnkılap Yayınları’nda neler oluyor?
Bu yıl 93. yılını kutlayan, Türkiye’nin en eski yayınevlerinden İnkilap Kitabevi’nin Genel Müdürü Aren Şenorkyan, anlatıyor:
20 bini aşkın çeşidimizle öncü ve yenilikçi çalışmalar içindeyiz. Bu yıl Zülfü Livaneli’nin kitaplarını yayınlamaya başladık.
Salgın öncesi mayıs ayında çıkarmayı planladığımız “Kaplanın Sırtında” romanını sonbahara erteledik.
Bu dönemde dağıtım sıkıntısı yaşandığı için bastığımız ama dağıtımını yapmadığımız kitaplar da oldu. Örneğin; Buğra Gülsoy’un ilk kitabı “1. Kıymet”in devamı olan “2. Kıyamet” basılmasına rağmen dağıtılmadı.
Yakında raflarda olacak.
Osman Pamukoğlu’nun “Göç”, Yüksel Sarı’nın “Arafta Aşk”, Prof. Dr. Ali Tekin’den iki kitap birden “Kısır Döngü” ve “Üretken Döngüye Geçiş”, Deniz Ülke Arıboğan’dan “Travmaların Gölgesinde” ve Kaan Sekban’dan “Tebrikler Kovuldunuz!” kitaplarını yayınladık.
Türk edebiyatının önemli isimlerinden Yusuf Ziya Ortaç, Halid Ziya Uşaklıgil ve Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın kitaplarını hazırladık, kısa süre sonra raflarda olacak.
Ve yakın zamanda Metin Uca’dan korona ile ilgili eğlenceli ve bilgilendirici bir kitap geliyor.
Bu kitapları herkesin çok seveceğini düşünüyoruz.
“Heybeliada Cinayetleri” yeniden okurlarıyla buluşuyor
Önay Yılmaz’ın 2011 yılında yayınlanan “Heybeliada Cinayetleri” adlı romanı, 9 yıl aradan sonra yeni baskısıyla tekrar okuyucularla buluşuyor.
A7 Kitap tarafından yeni kapak tasarımıyla yakında piyasaya çıkacak olan kitap, baskısı bulunamadığı için henüz okuma fırsatı bulamayan polisiye tutkunları tarafından büyük bir merakla bekleniyor.
Kapağını genç tasarımcı Galip Aksular’ın yaptığı “Heybeliada Cinayetleri”, polisiye türünde bir eser.
Kitap, Heybeliada’da mehtaplı gecelerde cinayetler işleyen bir seri katili konu alıyor.
Kitap, Heybeliada’nın gergin, korku dolu ve kan kokan sokaklarında okuyucuları yeniden gerilim dolu bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.
Yeni tasarımı ve mizanpajıyla A7 Kitap ekibi tarafından yayına hazırlanan “Heybeliada Cinayetleri”, raflara tekrar kavuşabilmek için gün sayıyor.
Kapak resmi babası imzalı
Bilenler bilir...
Zamanında birçok ünlü resim sanatçısına, klasik edebiyat eserlerinin kapak tasarımları için siparişler verilmiş, böylece sanatçılar kendi tarzlarıyla okurlara yeni bir bakış açısı sunmuştu.
Günümüz edebiyatında da Türk ressamların kapak resimleriyle değer kattığı kitaplar mevcut.
Bunlardan biri de ilk kez okuyucuyla buluşan Burçak Büyükişliyen Gönül’ün “Aysel-Falezlere Götür Beni” adıyla çıkan yeni romanı.
Kitabın kapak resmi, yazarın babası, çağdaş Türk resminde önemli yere sahip Zahit Büyükişliyen’e ait. Kitap yayınlandı ve de yakında raflarda yerini alacak.
Kim Ne Okuyor?
Editör ve yazar Nazlı Berivan Ak, prestijli edebiyat ödülü Booker’ın 2020 uzun listesine de giren Avni Doshi’nin “Burnt Sugar” adlı romanını okuyor.
Gastronom Mehmet Yaşın, Olga Tokarczuk’tan “Sür Pulluğunu Ölülerin Kemikleri Üzerinde” adlı romanı okuyor.
İletişimci Ali Saydam, Irvin Yalom’un “Nietzsche Ağladığında” kitabını okuyor.
Yazar Sırma Köksal, Georges Lefebvre’nin “Fransız Devrimi” adlı kitabını okuyor.
Yazar Ahmet Azcanlı, İskender Pala’nın “Akşam Yıldızı” adlı kitabını okuyor.
İçinden şarkılar geçen roman
Şarkılar ve müzik olmadan yaşamanın ne tadı olur ne tuzu... Hele de edebiyat müzikle birleşirse en büyük lezzet!
Starbul romanı, içinden şarkılar, türküler, ezgiler geçen bir kitap. Yazarı Süleyman Sönmez.
Kitabın okurken dinlenebilen şarkı çalma listesi de var. Yağmurlarla yıkanan şehre bakarken Şebnem Ferah, il il gezerken Sezen Aksu, Kadıköy sokaklarında Mabel Matiz, umut için Leonard Cohen, içi yakan Haluk Levent’ten “Elfida”, devasa gökdeleninin asansörüyle çıkarken Zeki Müren’den “Bahçevan”, sırların peşinde In the Death Car...
“Starbul” romanı geleceğin İstanbul’unda müthiş insanların öyküsünü anlatan bilimkurgu ve polisiye bir macera. Kitabın web sitesi www.starbul.com, kitap sadece online satışta!
İnkılap Yayınları’nda neler oluyor?
Bu yıl 93. yılını kutlayan, Türkiye’nin en eski yayınevlerinden İnkilap Kitabevi’nin Genel Müdürü Aren Şenorkyan, anlatıyor:
20 bini aşkın çeşidimizle öncü ve yenilikçi çalışmalar içindeyiz. Bu yıl Zülfü Livaneli’nin kitaplarını yayınlamaya başladık.
Salgın öncesi mayıs ayında çıkarmayı planladığımız “Kaplanın Sırtında” romanını sonbahara erteledik.
Bu dönemde dağıtım sıkıntısı yaşandığı için bastığımız ama dağıtımını yapmadığımız kitaplar da oldu. Örneğin; Buğra Gülsoy’un ilk kitabı “1. Kıymet”in devamı olan “2. Kıyamet” basılmasına rağmen dağıtılmadı.
Yakında raflarda olacak.
Osman Pamukoğlu’nun “Göç”, Yüksel Sarı’nın “Arafta Aşk”, Prof. Dr. Ali Tekin’den iki kitap birden “Kısır Döngü” ve “Üretken Döngüye Geçiş”, Deniz Ülke Arıboğan’dan “Travmaların Gölgesinde” ve Kaan Sekban’dan “Tebrikler Kovuldunuz!” kitaplarını yayınladık.
Türk edebiyatının önemli isimlerinden Yusuf Ziya Ortaç, Halid Ziya Uşaklıgil ve Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın kitaplarını hazırladık, kısa süre sonra raflarda olacak.
Ve yakın zamanda Metin Uca’dan korona ile ilgili eğlenceli ve bilgilendirici bir kitap geliyor.
Bu kitapları herkesin çok seveceğini düşünüyoruz.