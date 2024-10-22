Frankfurt Kitap Fuarı’ndan notlar...

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◊16-20 Ekim tarihleri arasında 100 ülkeden binlerce yayıncı, yazar, kitapçı, sanatçı, edebiyatçı, yazılım ve multimedya sağlayıcı Almanya’nın Frankfurt kentine, 76. Kitap Fuarı için konuk oldu.

Orada olmak önemliydi çünkü Frankfurt Kitap Fuarı dünyanın önemli kitap pazar yeri olmaya devam ediyor.

◊ Çocuk ve Gençlik Edebiyatı salonları hareketliydi. 2024 Onur Konuğu: İtalya’ydı.

◊ 205 İtalyan yayıncı, temsilci ve endüstri hizmet sağlayıcısı, yaklaşık bin 600 metrekarelik sergi alanında fuarda kendilerini tanıtma fırsatı buldular.





Bu yılki ana temalar arasında ‘demokrasi mücadelesi’ ve ‘yapay zekâ’ yer aldı.

◊ Frankfurt’a her geldiğimde, aklıma gelen şeylerden birisi de Heidi olur. Frankfurt Dom Katedrali, kiremit rengiyle dikkat çekicidir. Katedral kulesinin 66’ncı metresinde bulunan seyir terası görülmeye değer.

Yalnız buraya çıkmak için içinizde bir Heidi sevgisi de olması gerekiyor.

Bu bölüme sarmal bir merdivenden, 328 basamakla çıkılıyor. Buraya çıkınca Heidi ve Clara’yı düşündüm. Kendimi daha iyi hissettim.

◊ Frankfurt Kitap Fuarı’nın bu yılki açılışını Elif Şafak üstlendi.

Fuarın açılışında duygu yüklü bir konuşma yapmış Şafak, dünya yayıncılık sektörünün önde gelen isimleri tarafından da dakikalarca alkışlanmış.

◊ Çok sayıda müze ve kültürel kurum da Frankfurt şehrinde sergiler ve etkinlikler düzenledi.

14-20 Ekim tarihleri arasında şehrin Paulsplatz’ı, “The Great Escape Room” etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Ziyaretçiler Frankfurt’un en ünlü edebi figürü Johann Wolfgang von Goethe’ye İtalyan yolculuğunda eşlik etme fırsatı buldu.

◊ Frankfurt Türk Film Festivali’nin kurucusu Hüseyin Sıtkı’yla dostane bir buluşma gerçekleştirdik.

Adana Altın Koza Film Festivali ve Antalya Film Festivali’nin arka penceresini de konuştuk.

Frankfurt Türk Film Festivali önümüzdeki yıl ise 13-18 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecekmiş.

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◊ Alman edebiyatının önemli yazarı johann Wolfgang Von Goethe’nin evi Goethe House da Frankfut’ta. Mutlaka burayı da görmeye çalışın, size de iyi gelecek.

◊ 2025’teki onur konuğu açıklandı: Filipinler. 109 milyondan fazla nüfusuyla Filipinler dünyanın en büyük 13’üncü ülkesiymiş.

◊ Türkiye, 20 yayınevi ile Türkiye Ulusal Standı bünyesinde yer aldı, stantlarda telif görüşmeleri yapılıyordu.

Bir de yazar dostlarım Metin Celal ve Haydar Ergülen’e de rastladım. Her iki yazar da Frankfurt’a ciddi şekilde hakimlerdi. Edebiyat dünyasındaki yenilikleri, yeni çıkan kitapları konuştuk.

İyi vakit geçirdik.

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Yola çıkmaya dair bir roman

“Son Senfoni”, “Bütün Bir Ömür” ve “Toprak” romanlarıyla Türk okurunun büyük beğenisini toplayan, eserleri 40’tan fazla dile çevrilen Avusturyalı yazar Robert Seethaler, Timaş Yayınları’ndan çıkan yeni romanı “İsimsiz Kafe” ile yeniden raflarda.





Seethaler bu romanında okurları sezonluk işçi Robert Simon’un İkinci Dünya Savaşı’ndan 20 yıl sonra Viyana’da açtığı İsimsiz Kafe’sini götürüyor. Sıradan bir kafenin ötesine geçen bu işletme, müşterileri ve onların hikâyeleriyle dönemin Viyana’sına ve değişen Avrupa’ya dair izler sunuyor. Unutulmaz karakterlerin gözünden ‘yeni dünya’nın hikâyesini anlamak isteyenler için “İsimsiz Kafe” keyifli bir okuma vadediyor.

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Aslında Ne Yiyoruz, Nasıl Yiyoruz?

Ayrıntı Yayınları, Peter Singer ve Jim Mason’ın birlikte kaleme aldığı “Aslında Ne Yiyoruz, Nasıl Yiyoruz? Gıda Tercihlerimiz Neden Önemli?” adlı kitabı okurlarla buluşturdu.

Yediklerimizin tüm canlıları nasıl derinden etkilediğine ve nasıl daha etik gıda seçimleri yapabileceğimize düşündürücü bir bakış sunan kitap okurlara bilinçli, sağlıklı ve daha insani gıda seçimleri yapabilmek için yol gösterecek beş ilke sunuyor. Organik çiftçilik, adil ticaret, ticari balıkçılık gibi meseleleri tüm ayrıntılarıyla ele alan çalışma, sürdürülebilirlik kavramının karmaşık dinamiğini de gözler önüne seriyor.

Halide Edib Adıvar’ın ilk ve son romanları

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Türk edebiyatının önemli kadın yazarlarından Halide Edib Adıvar’ın ilk ve son romanları tek bir ciltte buluşuyor. Yazarın ilk ve son eseri; “Çingene Kızı-Kızıl Hançerler” adıyla yıllar sonra yayımlanarak, yeniden gün yüzüne çıkıyor. Can Yayınları bu kitabı kasım ayında yayımlayacak.

Kim ne okuyor?

◊ Mehmet Eryılmaz, İmam Gazali’nin “Dil Belası” adlı eserini okuyor.

◊ Emre Kavuk, Ian McEwan’ın “Benim Gibi Makineler” adlı eserini okuyor.

◊ Elif Dağdeviren, İclal Aydın’ın “Salkım Sokak No: 3” adlı eserini okuyor.

◊ Bilgehan Aras, Franz Kafka’nın “Amerika” adlı eserini okuyor.

◊ Cansu Canan Özgen, Malcolm Gladwell’in “Davut ve Golyat” adlı eserin okuyor.