Festivale hızlı bir başlangıç

İstanbul Film Festivali’nin açılış filmi içimdeki Almanya özlemini biraz giderdi. Festival, “Rabiye Kurnaz George W. Bush’a Karşı” filmiyle açıldı.
Andreas Dresen’in yönettiği “Rabiye Kurnaz George W. Bush’a Karşı”, dünya prömiyerini Şubat 2022’de Berlin Film Festivali’nde yapmış ve “en iyi senaryo” ile “Sanat Sinemaları Birliği Ödülü”nü kazanmıştı.
Ayrıca Rabiye rolüyle başrolündeki Meltem Kaptan’a “en iyi performans ödülü”nü getirmişti.
Film, 2002-2006 yılları arasında ABD’nin Küba’daki Guantanamo Üssü’nde hakkında iddianame olmaksızın tutulan Murat Kurnaz’ın hikâyesini annesi Rabiye Kurnaz’ın gözünden anlatıyor.
Filmden sonra Meltem Kaptan’la tanışmak da günün sürprizi oldu!
Festivalde mutlaka izleyin
Peter von Kant-Yönetmen: François Ozon
Çizgi (La Ligne) Yönetmen: Ursula Meier
Sonne/Yönetmen: Ulrich Seidl
Yarına Kadar (Ta Farda) Yönetmen: Ali Asgari
Kerr/Yönetmen: Tayfun Pirselimoğlu
20 yıl sonra yeniden
Geçenlerde avukat, yazar dostum Mebuse Tekay’dan güzel bir haber geldi. Daha önce yayımlanmış ve şu an baskısı olmayan kitaplarına bir yayıncı talip olmuş, Epsilon Yayınevi.
“Annem Gibi Olmadım”, edebiyatın vazgeçilmez konularından anne kız ilişkisi, aşk, dostluk, hayal kırıklığı, yaşama sevincini anlatan öykülerden oluşuyor. Kitap 2002’de yayımlanmıştı ve 20 yıl sonra tekrar basılıyor.
“Batı Doğu’dan Başlar” ise İstanbul’dan Katmandu’ya otobüsle yapılan yolculuğun durakları olan İran, Pakistan, Hindistan, Nepal’i anlatırken yazar Doğu ve Batı hakkında düşündüklerini de paylaşıyor bizimle.
2008’de ilk basımı yapılmıştı. İki kitabı da heyecanla bekliyorum...
“Oblomov”dan öğreneceğimiz çok şey var
Klasik Rus edebiyatının parlak temsilcilerinden biri olan Ivan Gonçarov’un en bilinen eseri “Oblomov”, Turkuvaz Kitap etiketiyle yeniden raflarda.
Lev Tolstoy’un “Anna Karenina”, Fyodor Dostoyevski’nin “Karamazov Kardeşler” ve Nikolay Gogol’un “Ölü Canlar” gibi başyapıtlarıyla karşılaştırılan bu şaşırtıcı romanı deneyimli bir isim Varol Tümer’in harikulade çevirisinden okuyoruz.
Arzularıyla hayatın gerçekleri arasında bir denge kurmakta zorlanan ve tembelliği bir yaşam biçimi haline getiren esas karakteriyle “Oblomov”dan modern insanı anlamak konusunda öğreneceğimiz çok şey var.
Yeni dünyanın gerçekleri geliyor
18. yüzyılda filizlenen, asıl olarak insanın düşün dünyasında aklı öncelleyen anlayışı bize kazandıran Aydınlanma Çağı, hayatı o zamana kadar insanın yaşadığı hiçbir şeyle kıyaslanamayacak biçimde değiştirdi. Bu değişim ne insanın Afrika’dan çıkışı ile ne de avcı-toplayıcı dönem sonrası yerleşik topluma geçişi ile karşılaştırılabilir. Öte yandan 300 yıl öncesinin insanına göre birbirimize çok daha yakınız. Bu büyük değişimle beraber gelen dünyanın yeni halini “Aydınlanmanın Getirdikleri”, “Aydınlanmanın Bilgisi” ve “Aydınlanmanın Dönüştürdükleri” başlıkları altında yazılan 27 makalede çözümlemeye çalışılıyor.
Serol Aksel’in “Yeni Dünyanın Gerçekleri” adlı kitabı okunmayı hak ediyor.
Önümüzdeki ay kitapçılarda yer alacak kitabı heyecanla bekliyorum.
Edebiyat dizisinden 2 yeni kitap
Asya ve Mavi Gökyüzü, VakıfBank Kültür Yayınları’ndan çıktı. Eyüp Karakuş’un çevirisiyle Ivan Sergeyeviç Turgenyev’in “Asya”sı, Orhan Düz’ün çevirisiyle de Galsan Tschinag’ın “Mavi Gökyüzü” eserleri yayımlandı. Turgenyev’in 1858’de kaleme aldığı Asya, Almanya’da karşılaşan iki Rus gencin birbirine âşık olmasıyla başlar. Otobiyografik bir üçlemenin ilki olan “Mavi Gökyüzü” eserinde Galsan (Tschinag) Çınak, okurlara okul öncesi dönemde yaşadıklarını aktarıyor. Eser, Moğol Altay Dağları’nın yüksek platolarında yaşayan Tuva halkının geleneğine ve zorlu iklim şartlarındaki hayat mücadelesine yer veriyor.
KİM NE OKUYOR?
· Şair Haydar Ergülen, Danilo Kis’in “Boris Davidoviç için Bir Mezar” adlı eserini okuyor.
· Tenisçi Nejat Müldür Paşa, Ömer Aras’ın “Deneyimler” adlı kitabını okuyor.
· Oyuncu ve küratör Denizhan Özer, Bedri Baykam’ın “Kemik” adlı romanını okuyor.
· Gazeteci yazar Olkan Özyurt, Erman Toroğlu’nun “Oynadım, Oynattım, Oynatalım” adlı kitabını okuyor.
Festivale hızlı bir başlangıç
İstanbul Film Festivali’nin açılış filmi içimdeki Almanya özlemini biraz giderdi. Festival, “Rabiye Kurnaz George W. Bush’a Karşı” filmiyle açıldı.
Andreas Dresen’in yönettiği “Rabiye Kurnaz George W. Bush’a Karşı”, dünya prömiyerini Şubat 2022’de Berlin Film Festivali’nde yapmış ve “en iyi senaryo” ile “Sanat Sinemaları Birliği Ödülü”nü kazanmıştı.
Ayrıca Rabiye rolüyle başrolündeki Meltem Kaptan’a “en iyi performans ödülü”nü getirmişti.
Film, 2002-2006 yılları arasında ABD’nin Küba’daki Guantanamo Üssü’nde hakkında iddianame olmaksızın tutulan Murat Kurnaz’ın hikâyesini annesi Rabiye Kurnaz’ın gözünden anlatıyor.
Filmden sonra Meltem Kaptan’la tanışmak da günün sürprizi oldu!
Festivalde mutlaka izleyin
Peter von Kant-Yönetmen: François Ozon
Çizgi (La Ligne) Yönetmen: Ursula Meier
Sonne/Yönetmen: Ulrich Seidl
Yarına Kadar (Ta Farda) Yönetmen: Ali Asgari
Kerr/Yönetmen: Tayfun Pirselimoğlu
20 yıl sonra yeniden
Geçenlerde avukat, yazar dostum Mebuse Tekay’dan güzel bir haber geldi. Daha önce yayımlanmış ve şu an baskısı olmayan kitaplarına bir yayıncı talip olmuş, Epsilon Yayınevi.
“Annem Gibi Olmadım”, edebiyatın vazgeçilmez konularından anne kız ilişkisi, aşk, dostluk, hayal kırıklığı, yaşama sevincini anlatan öykülerden oluşuyor. Kitap 2002’de yayımlanmıştı ve 20 yıl sonra tekrar basılıyor.
“Batı Doğu’dan Başlar” ise İstanbul’dan Katmandu’ya otobüsle yapılan yolculuğun durakları olan İran, Pakistan, Hindistan, Nepal’i anlatırken yazar Doğu ve Batı hakkında düşündüklerini de paylaşıyor bizimle.
2008’de ilk basımı yapılmıştı. İki kitabı da heyecanla bekliyorum...
“Oblomov”dan öğreneceğimiz çok şey var
Klasik Rus edebiyatının parlak temsilcilerinden biri olan Ivan Gonçarov’un en bilinen eseri “Oblomov”, Turkuvaz Kitap etiketiyle yeniden raflarda.
Lev Tolstoy’un “Anna Karenina”, Fyodor Dostoyevski’nin “Karamazov Kardeşler” ve Nikolay Gogol’un “Ölü Canlar” gibi başyapıtlarıyla karşılaştırılan bu şaşırtıcı romanı deneyimli bir isim Varol Tümer’in harikulade çevirisinden okuyoruz.
Arzularıyla hayatın gerçekleri arasında bir denge kurmakta zorlanan ve tembelliği bir yaşam biçimi haline getiren esas karakteriyle “Oblomov”dan modern insanı anlamak konusunda öğreneceğimiz çok şey var.
Yeni dünyanın gerçekleri geliyor
18. yüzyılda filizlenen, asıl olarak insanın düşün dünyasında aklı öncelleyen anlayışı bize kazandıran Aydınlanma Çağı, hayatı o zamana kadar insanın yaşadığı hiçbir şeyle kıyaslanamayacak biçimde değiştirdi. Bu değişim ne insanın Afrika’dan çıkışı ile ne de avcı-toplayıcı dönem sonrası yerleşik topluma geçişi ile karşılaştırılabilir. Öte yandan 300 yıl öncesinin insanına göre birbirimize çok daha yakınız. Bu büyük değişimle beraber gelen dünyanın yeni halini “Aydınlanmanın Getirdikleri”, “Aydınlanmanın Bilgisi” ve “Aydınlanmanın Dönüştürdükleri” başlıkları altında yazılan 27 makalede çözümlemeye çalışılıyor.
Serol Aksel’in “Yeni Dünyanın Gerçekleri” adlı kitabı okunmayı hak ediyor.
Önümüzdeki ay kitapçılarda yer alacak kitabı heyecanla bekliyorum.
Edebiyat dizisinden 2 yeni kitap
Asya ve Mavi Gökyüzü, VakıfBank Kültür Yayınları’ndan çıktı. Eyüp Karakuş’un çevirisiyle Ivan Sergeyeviç Turgenyev’in “Asya”sı, Orhan Düz’ün çevirisiyle de Galsan Tschinag’ın “Mavi Gökyüzü” eserleri yayımlandı. Turgenyev’in 1858’de kaleme aldığı Asya, Almanya’da karşılaşan iki Rus gencin birbirine âşık olmasıyla başlar. Otobiyografik bir üçlemenin ilki olan “Mavi Gökyüzü” eserinde Galsan (Tschinag) Çınak, okurlara okul öncesi dönemde yaşadıklarını aktarıyor. Eser, Moğol Altay Dağları’nın yüksek platolarında yaşayan Tuva halkının geleneğine ve zorlu iklim şartlarındaki hayat mücadelesine yer veriyor.
KİM NE OKUYOR?
· Şair Haydar Ergülen, Danilo Kis’in “Boris Davidoviç için Bir Mezar” adlı eserini okuyor.
· Tenisçi Nejat Müldür Paşa, Ömer Aras’ın “Deneyimler” adlı kitabını okuyor.
· Oyuncu ve küratör Denizhan Özer, Bedri Baykam’ın “Kemik” adlı romanını okuyor.
· Gazeteci yazar Olkan Özyurt, Erman Toroğlu’nun “Oynadım, Oynattım, Oynatalım” adlı kitabını okuyor.