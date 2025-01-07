Eskişehir’de bağımsız bir kitabevi

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Eskişehir’de yeni bir kitapçıyla tanıştım. Toprak Kitap Kafe, kitapseverlerin kitap satın alırken çay ve kahvelerini yudumlayabilecekleri nezih bir alan.

Sıcak ve samimi atmosferi ile misafirlerine huzurlu bir ortam sağlıyor. Toprak Kitap Kafe, toplamda 30 yılı bulan kitapçılık deneyimine sahip iki kardeş tarafından kurulmuş, Tayfun Demirel ile Tolga Demirel tarafından. Eskişehir’e giderseniz Toprak Kitap Kafe’ye bir uğrayın derim.

Dakikalar İçinde Güneş Sistemi

Kronik Kitap’ın çok sevdiğimiz “Dakikalar İçinde” serisi her geçen ay büyümeye devam ediyor. Bu kez alıştığımız konuların dışına çıkarak bizlere Güneş Sistemi’ni sundular. Bu büyüleyici rehber, gezegenlerin, uyduların, asteroitlerin ve daha fazlasının gizemlerini keşfetmemizi sağlıyor ve hem dünyamız hem de komşu gezegenlerimize dair çok sayıda bilgiyse ufkumuzu açıyor.

“Dakikalar İçinde Güneş Sistemi”; 200 temel kavramı açıklarken, kara deliklerden cüce gezegenlere, uydulardan asteroitlere, Merkür’den Plüton’a uzanan geniş yelpazesi ve görselleriyle Güneş Sistemimizin karanlıkta kalan kısımlarını aydınlatıyor.

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Gezginler için yeni bir kitap

Günümüzün gezgin yazarlarından Işıl Özgentürk’ün yeni gezi kitabı çıktı. 2025’in bu ilk günlerinde gezi programı yapacaklar için muhteşem bir rehber.

Yazar bizi Bolivya, Şili, Peru, Afrika başta olmak üzere İran’a, Hırvatistan’a Moğolistan’a ve Küba’ya ve de New York’a götürüyor.

Latin Amerika’nın gizemi, Uzak Doğu’nun renkleri, Küba’daki heyecan fırtınası gazeteci Işıl Özgentürk’ün tatlı anlatımıyla canlanıyor.

“Sırt çantanı hazırla, yola çıkıyoruz!” sloganıyla başlayan kitap “Adios amigos”la son buluyor. Gezginlere duyurulur.

Okumak istediklerim!

◊ 19. yüzyılın en önemli düşünürlerinden, Amerikan transandantalizminin önde gelen ismi Ralph Waldo Emerson’ın “Denemeler”i, okuru gündelik sıkıntıların ötesine geçmeye ve hayatın anlamını keşfedip onu çözümlemeye davet eden bir başyapıt.

◊ Yeni Zelanda’nın sömürge döneminde, Wellington kırsalındaki bir kasabada geçen Katherine Mansfield’in uzun öyküsü “Koyda”, bir ailenin yazlık evlerinde sıradan bir günü anlatıyor. Bu kitaplar bu ay içinde Can Yayınları tarafından yayımlanıyor.

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Akıl Hastanesinde 5 Yıl

İkinci kitabı “Akıl Hastane-sinde 5 Yıl” ile Tuncer Kelleci, Türkiye’nin dört bir yanından gelen akıl hastalarının yer aldığı Elâzığ Akıl Hastanesi’nde yönetici olarak geçirdiği beş yılı kaleme almış.

“Akıl Hastanesinde 5 Yıl” kitabının yazarı Tuncer Kelleci “Aklın ne kadar değerli bir mücevher olduğunu, aklın olmadığı bir yerde, binlerce akıl hastasının ve bunlara akıl vermeye çalışan kişilerin içinde, yönetici olarak beş yıl çalışarak daha iyi anladım” diyor. Anlaşılır, sade dili ve akıcı anlatımıyla “Akıl Hastanesinde 5 Yıl” geniş bir okuyucu kitlesine hitap ediyor.

Çevre duyarlılığı üstüne masallar

Çamaşırlara bayılan bir tırtılla karşılaştınız mı hiç?

Peki ya astronot olmak isteyen bir cırcırböceğiyle konuştunuz mu?

Bisikletini kaybeden tilkiye yardım etmeye ne dersiniz?

Dünyamızı dönüştüren çok önemli değerler üzerine Filiz Özdem’in kaleme aldığı bu neşeli masallara Cem Kızıltuğ harika resimleriyle eşlik ediyor.

“Masal Masal Üstüne 1 – Bir Varmış Bir Yokmuş, İki İp Atlamış”.

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Bugün Yeniden Başlıyorsun!

Uzman Klinik Psikolog Lucy Maddox’un yeni yılda yenilenmek isteyenler için tasarladığı “Bugün Yeniden Başlıyorsun: Terapi Odasından Tavsiyeler”, Düşbaz Kitaplar’dan çıktı!

Yazar, bir yıl döngüsünü çerçeve olarak kullanıyor.

Kitabı 12 bölüme ayıran Maddox, her aya özel psikolojik terapi fikirleriyle farklı konularda yenilenme reçeteleri sunuyor.

Kim Ne Okuyor?

◊ Ünal Küpeli, Fyodor Dostoyevski’nin “Suç ve Ceza” adlı eserini okuyor.

◊ Gazeteci Emre Oral, Amin Maalouf’un “Labirent - Batı ve Hasımları” adlı eserini okuyor.

◊ Prof. Dr. Semir Aslanyürek, Mihayl Afanasyeviç Bulgakov’un “Usta ile Margarita” adlı eserini Rusça aslından okuyor.

◊ Prof. Dr. Mustafa Özyurt, Cahit Ülkü’nün “Son Osmanlı” adlı eserini okuyor.