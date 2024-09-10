Erdoğan’ın sergisi Müstesna Bi Mekan’da

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Kısa bir süre önce işletmeci değişikliği yaşayan Müstesna Bi Mekan, ilk sanat sergisiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Cibali’de bulunan dört katlı mekân S. Serra Erdoğan’ın eserlerine ev sahipliği yapıyor.

Balat’ın tarihi dokusu eşliğinde lezzetli kahve deneyimi sunan mekânda gastronomi ve sanat iç içe hizmet veriyor.

Kasım ayına kadar açık kalacak serginin yanı sıra Müstesna Bi Mekan’da, edebiyat söyleşileri, fotoğrafçılık ve kahve atölyeleri de eşzamanlı olarak düzenlenecek. Mekânın etkinliklerine sosyal medya hesaplarından erişmek mümkün.

Ezber bozan bir kitap





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Kronik Kitap bu ay modern dünyanın diken üstünde oturmasına, sürekli korku içerisinde yaşamasına sebep olan büyük felaket silahı atom bombasının geliştirilme sürecine dair önemli bir kitap yayımladı: “Atom Bombasının Gizli Tarihi.”

Meşhur tarihçi Peter Watson’ın kaleminden çıkan kitap bu kıyamet silahının neden yapıldığına dair geleneksel hikâyeyi yerle bir ediyor.

Watson’ın keşfettiği yeni belgeler atom bombasının aslında İkinci Dünya Savaşı’nı bitirmek için değil ABD ve Britanya’nın Sovyetlere gözdağı vermek için, bilim adamlarını kandırmak, devlet başkanlarını kukla gibi kullanmak pahasına siyasi mekanizmalarca üretildiğini bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyor...

Udu cazla buluşturan Tunuslu müzisyen





“Duru Derin Çıplak” sadece Türkiye’de değil tüm dünyada Anouar Brahem hakkında yazılmış ilk ve tek kitap.

Kitabı ülkemizin önemli müzik yazarlarından / eleştirmenlerinden olan Orhan Kahyaoğlu kaleme aldı.

Brahem’in müziğini şaşırtıcı kılan, Orta Doğu’nun temel çalgısı olan udu, müzikal/kültürel özünü zedelemeden solo enstrümana dönüştürmeyi başarmış olması.

Zaten albümlerinin çoğunda da dünyaca ünlü caz müzisyenleri ona eşlik etmiş.

Bu kitap, yakında SRC Kitap etiketiyle raflardaki yerini alacak.

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Gürsel Korat’la 30 Yıl





Yapı Kredi Yayınları’nın edebiyat dergisi kitap-lık’ın yeni sayısı çıktı. 235. sayının dosya konusu “Gürsel Korat’la 30 Yıl”.

Korat’ın kitapları ve edebiyatının ana temaları çevresinde farklı bakış açılarının bir araya geldiği dosyada Şehriban Özcan, Asuman Susam, Haydar Ergülen, Metin Akyüz, Yeşim Tükel, Mercan Ateş yazılarıyla yer aldı, Ulaş Bager Aldemir ise yazarla söyleşi yaptı.

Derginin yeni sayısında bu yaz yitirdiğimiz Can Alkor’u İshak Reyna, Ferit Edgü’yü Sezer Duru andı. Ahmet Güntan’ın Ada Pancar, Abdullah Ezik’in Alex Schulman söyleşisi ve Mehmet Ergüven’in “Deneme Semizotu mu” yazısı bu sayının dikkat çeken sayfaları.

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Rıza Kıraç Yazdı: Nerede Kalmıştık?





40 yıl önce Adana Devlet Tiyatroları’na stajyer oyuncu olarak giden Uğur Polat bu yıl 31. Adana Altın Koza Film Festivali’nde Onur Ödülü alıyor.

Rıza Kıraç’ın “Nerede Kalmıştık?” adını verdiği biyografik kitabında Uğur Polat’ın hayatının bilinmeyen yönlerini anlatırken, sanatçının yeni bir başlangıcın eşiğinde olduğunu işaret ediyor.

Gençlik yılları, tiyatro tutkusu, televizyon dizileri ve sinema hayatına dair daha önce hiçbir yerde anlatılmamış anekdotların yer aldığı “Uğur Polat: Nerede Kalmıştık?” kitabı festivalde okurlarla buluşacak.

Aklımda kalanlar...





- Küçük İskender’in iki önemli eseri, Can Yayınları etiketiyle okurla buluştu. Şiirin yanı sıra yazın alanın hemen her türünde yapıtlar veren İskender’in, ilk baskısı 1998’de yapılan sekizinci şiir kitabı “Papağana Silah Çekme!” ve yazarın aşkları, rüyaları, ayrılıkları, dünya görüşü, duyarlılık ve hassasiyetleriyle kaleme aldığı romanı “Flu’es” yeniden raflarda!

- 2010 Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülen Mario Vargas Llosa, “Zor Zamanlar”da küçük

Orta Amerika ülkesi Guatemala’nın tarihindeki en acılı döneminin öyküsünü anlatıyor.

Tarihsel gerçekleri kurgu kahramanlarla harmanlayan Llosa, bir ülkenin siyasetini ve ekonomisini Güney Amerika tarihiyle birleştirerek büyük bir anlatıya kapı aralıyor.

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Kim Ne Okuyor?

◊ Tamer Karadağlı, Reşat Ekrem Koçu’nun “Yeniçeriler” adlı eserini okuyor.

◊ Birol Güven, Serdar Öztürk’ün “Sinema Felsefesine Giriş” adlı eserini okuyor.

◊ Engin Evin, Nazım Hikmet’in “Benerci Kendini Niçin Öldürdü?” adlı eserini okuyor.

◊ Yonca Eldener, Reşat Ekrem Koçu’nun “İstanbul Hikayeleri” adlı eserini okuyor.

◊ Erhan Olcay, Hüseyin Hakkı Kahveci’nin “Sır Muhafızı-Barış Manço” adlı eserini okuyor.