Eve kapandığımız bu günlerde ne okuyalım? İşte Sayım Çınar’dan 5 tavsiye...
Birol İnan’dan Kalbim Pera
Çünkü evlerde olduğumuz bu günlerde içimizi açacak bir roman. Aşkın, sorgulamaların, gerçek sevginin peşindeki karakterlerin izinde heyecanlı ve tutkulu bir okuma. İnan inandırıcı karakterleriyle duyguların hükmettiği bir hikaye anlatıyor.
Rıza Kıraç’tan Ucuz Ölüm
Çünkü “ölümün ucuz olduğu çağda yaşamı kutsayan kahramanlara ihtiyacımız var” diyor yazar. Emniyette üst düzey görevlerde bulunmuş, kumpaslardan beraat etmiş Fırat Azad ve arkadaşlarının olağanüstü mücadelesini soluk soluğa anlatan bir roman. Okurken temposuna kapılacağınız bir hikaye.
Saygın Ersin’den Pir-i Lezzet
Çünkü dünya çapında büyük başarı gösteren, Türkçe yazılıp 14 dile çevrilen, son yılların en önemli romanlarından. İçinden lezzetin, tarihin, entrikanın, aşkın geçtiği müthiş bir macera. Yıldızlar ve fısıltılarla çevrili, Topkapı Sarayı’nda başlayıp İskenderiye’ye uzanan bu serüvende yeryüzüne ender gelen bir yeteneğin, tatlara ve kokulara hükmederek zihinleri ve duyguları etkisi altına aldığı, aşk dolu bir destanı okuyoruz.
Aleksandra Mizielinska ve Daniel Mizielinski’den Atlas: Kıtalar, Denizler, Kültürler Arası Yolculuk Rehberi
Çünkü yalnızca coğrafi bilgiler değil ülkelerin karakteristik özellikleri de bu kitapta. Her yaştan okura hitap eden, evde keyifle vakit geçirmek isteyenler için birebir.
Armağan Tunaboylu’dan Konsey Cinayetleri
Çünkü son dönemde Türkçe polisiyede harika gelişmeler oluyor, polisiye edebiyat hiç okunmadığı kadar çok okunuyor. Tunaboylu’nun hikayesi de sürükleyici ve güçlü bir hikaye. Hercule Poirot kadar zeki, Sherlock Holmes kadar dikkatli, Mike Hammer kadar çapkın, James Bond kadar yakışıklı, Philip Marlowe kadar pervasız bir karakter var başrolde: Metin Çakır!
Eğlenceli kitapların dünyası
Eve kapandığımız bu günlerde ne okuyalım? İşte Sayım Çınar’dan 5 tavsiye...
Birol İnan’dan Kalbim Pera
Çünkü evlerde olduğumuz bu günlerde içimizi açacak bir roman. Aşkın, sorgulamaların, gerçek sevginin peşindeki karakterlerin izinde heyecanlı ve tutkulu bir okuma. İnan inandırıcı karakterleriyle duyguların hükmettiği bir hikaye anlatıyor.
Rıza Kıraç’tan Ucuz Ölüm
Çünkü “ölümün ucuz olduğu çağda yaşamı kutsayan kahramanlara ihtiyacımız var” diyor yazar. Emniyette üst düzey görevlerde bulunmuş, kumpaslardan beraat etmiş Fırat Azad ve arkadaşlarının olağanüstü mücadelesini soluk soluğa anlatan bir roman. Okurken temposuna kapılacağınız bir hikaye.
Saygın Ersin’den Pir-i Lezzet
Çünkü dünya çapında büyük başarı gösteren, Türkçe yazılıp 14 dile çevrilen, son yılların en önemli romanlarından. İçinden lezzetin, tarihin, entrikanın, aşkın geçtiği müthiş bir macera. Yıldızlar ve fısıltılarla çevrili, Topkapı Sarayı’nda başlayıp İskenderiye’ye uzanan bu serüvende yeryüzüne ender gelen bir yeteneğin, tatlara ve kokulara hükmederek zihinleri ve duyguları etkisi altına aldığı, aşk dolu bir destanı okuyoruz.
Aleksandra Mizielinska ve Daniel Mizielinski’den Atlas: Kıtalar, Denizler, Kültürler Arası Yolculuk Rehberi
Çünkü yalnızca coğrafi bilgiler değil ülkelerin karakteristik özellikleri de bu kitapta. Her yaştan okura hitap eden, evde keyifle vakit geçirmek isteyenler için birebir.
Armağan Tunaboylu’dan Konsey Cinayetleri
Çünkü son dönemde Türkçe polisiyede harika gelişmeler oluyor, polisiye edebiyat hiç okunmadığı kadar çok okunuyor. Tunaboylu’nun hikayesi de sürükleyici ve güçlü bir hikaye. Hercule Poirot kadar zeki, Sherlock Holmes kadar dikkatli, Mike Hammer kadar çapkın, James Bond kadar yakışıklı, Philip Marlowe kadar pervasız bir karakter var başrolde: Metin Çakır!