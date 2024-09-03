Edebiyata sığınmanın zamanı

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Geçenlerde yine çok sevdiğim Burgazada’ya gittim.

Türk hikâyeciliğinin en önemli yazarlarından Sait Faik Abasıyanık’ın izini, Ada’da sürmek çok keyifliydi

Şair, kitapçı dostum Muzaffer Özdemir’in derlediği “Sait Faik Abasıyanık” kitabını görünce de heyecanlandım.

Bu kitap çok sayıda Sait Faik okurlarının beğenisiyle oluşturulmuş bir seçki. Burgazada’ya yolunuz düşerse Muzaffer Abi’nin kitap standına da bir göz atın, belki bu derleme kitap sizi adalara daha çok yaklaştırır.

Ahraz çocuk İsrafil’in hikâyesi

Deniz Gezgin, Ahraz’da rüzgârın dövdüğü bir kıyı kasabasında, toplum dışı kalmış Adile kadın ile suya doğan, doğanın dilini konuşan ahraz çocuk İsrafil’in hikâyesini anlatıyor. Söylenceler, mitoslar kadar yakın tarihin izlerini de taşıyan bu benzersiz romanda, İsrafil sokak ile deniz arasında, sınırlarda yetişip kendi gibi ayrıksılarla, diğer canlılarla dostluk kurarak, dayanışarak büyür.

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Aklımda Kalanlar

∆ Tüm dünyada çok satan “Normal İnsanlar” kitabıyla büyük bir ün kazanan İrlandalı yazar Sally Rooney, bu kez

“İntermezzo” romanıyla okurla buluşuyor. Keder, aşk ve aile temalı eserinde Rooney, yas tutan iki kardeşin hikâyesini dokunaklı bir şekilde anlatıyor. Eylül ayında raflarda olacak bu eseri Can Yayınları yayımlıyor.



∆ Gıda mühendisi ve gıda güvenliği eğitmeni Tuğba Parıltı, Mundi etiketiyle eylül ayında raflarda olacak kitabı “Gıda Mühendisi Anlatıyor: Sağlıklı Beslenmek İçin Neyi, Nasıl Pişirelim?”de gıdalarla daha ilk temas anından başlayarak adım adım mutfağımızı güvenli hale getirmenin yollarını anlatıyor.



Sosyal medyada çok takip edilen “Parıltı”, kitabında yemeklerimizi lezzetli ve sağlıklı bir biçimde hazırlayabilmemiz için bilimsel bilgiyi pratik önerilerle birleştiriyor.

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Dikkatimi çektiler!

Feylesof Rıza’nın Makaleler’i

VBKY’nin insan ve toplum kitaplığı, Rıza Tevfik Bölükbaşı’nın kaleme aldığı “Hukuk Üzerine Makaleler” kitabıyla genişlemeye devam ediyor. Derin bilgi birikimi, entelektüel kişiliği, felsefe ve edebiyat alanındaki eserleriyle dikkat çeken, felsefeye merakı nedeniyle “Feylesof Rıza” olarak da anılan Rıza Tevfik Bölükbaşı’nın bu kitabı onun hukuk üzerine kaleme aldığı metinleri kapsıyor. Yasin Yılmaz ve Mehmet Kiremitci’nin hazırladığı kitap “Feylesof”un pek bilinmeyen hukuk metinlerini gün yüzüne çıkarıyor.

Şimdi Benim Psikolojimi Kim Düzeltecek?

İnkılâp Kitabevi çatısı altında modern eserler yayınlayan Sayfa6, sürükleyici ve bir o kadar da eğlenceli yeni bir romanı okurlarıyla buluşturdu.

Kitapta, orijinal karakterler dikkat çekiyor. Özlem Köse, ilk kitabında, Türk toplumunun değer yargılarını sorgularken; yüzleşme, kabullenme, özeleştiri gibi özümsemenin değerini de vurguluyor.

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Tutkular Keder Oldu

Nurullah Genç’in ödüllü ilk romanı “Tutkular Keder Oldu” 1980’li yıllarda okumak için köyden şehre gelmiş bir gencin hikâyesine bizleri ortak ediyor.

Ortaklığımız, hikâyeyi tanıyor oluşumuzdan.

Kaos, anarşi ve cinayet kara bulutlarının üzerimizden eksilmediği bir dönemde, yokluk içinde üniversite okumaya gayret eden, bu uğurda elde etmek istedikleri için mücadele eden, yazık olan gencecik bir hayat.

Bu kitap, eylül başında Timaş Yayınları’ndan yeniden yayımlanıyor.

Kim ne okuyor?

∆ Mahmut Fazıl Coşkun, Armağan Tunaboylu’nun “Konsey Cinayetleri” adlı eserini okuyor.

∆ Tarık Tufan, Mohamed Mbougar’ın “İnsanların En Gizli Hatırası” adlı eserini okuyor.

∆ Arzu Cihangir, Pierre Loti’nin “Kudüs” adlı eserini okuyor.

∆ Önay Yılmaz, Stefan Klein’ın “Dünyayı Nasıl Değiştirdik?” adlı eserini okuyor.