Dünyayı güzellik kurtaracak!

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Kendine özgü yalın ve akıcı öykülerinde okuru şaşırtan, insanı ve doğayı içtenliğiyle anlatmaktan geri durmayan, her şeyin merkezine insan sevgisini koyan usta yazarın, bu ay okurla buluşacak eserleri şunlar: “Son Kuşlar”, “Semaver”, “Seçme Hikâyeler” ve “Alemdağ’da Var Bir Yılan”.

Osmanlı’nın ilk fotoğrafçılarından

Fabrizio Casaretto’nun kaleme aldığı ve Osmanlı’nın ilk fotoğrafçılarından Sébah&Joaillier’nin hikâyesini anlatan “Sarayın Gözleri” Mundi etiketiyle okurla buluşuyor.

Okuru 19. yüzyıldan 21. yüzyıla uzanan renkli bir dünyaya davet eden roman; İstanbul, Bursa ve İzmir gibi birçok şehrimizin ilk panaromik fotoğraflarını çeken ve kültürümüze paha biçilemez bir kültür hazinesi miras bırakan Sébah&Joaillier Fotoğrafhanesi ile 200 yıldır varlığını sürdüren Casaretto ailesinin yer yer duygusal, yer yer şaşırtıcı anılarıyla bezeli hikâyesini konu alıyor.

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Aklımda kalanlar

ABD Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr.’ın yıllardır süregelen sağlık skandallarını mercek altına aldığı, “Anthony Fauci’nin Gerçek Yüzü” Altın Kitaplar etiketiyle yayımlandı.

ABD Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr.’ın yıllardır süregelen sağlık skandallarını mercek altına aldığı, “Anthony Fauci’nin Gerçek Yüzü” Altın Kitaplar etiketiyle yayımlandı. Bu kitap, Petek Demir İncek tarafından da Türkçeleştirildi. Tüm dünyada çoksatan Anthony Fauci’nin “Gerçek Yüzü”, “Amerika’nın Doktoru” ismiyle anılan ve özellikle pandemi döneminde kahramanlaştırılan Anthony Fauci’nin ve ilaç şirketlerinin gerçek yüzünü anlatıyor.

Yazanların Okuma Kültürü

VBKY’nin edebiyat kitaplığı Mehlika Karagözoğlu Aslıyüksek’in editörlüğünde edebiyata gönül vermiş saygın akademisyenlerin, Türk Edebiyatı’nın usta kalemlerinin kişisel okuma kültürlerini titizlikle araştırarak keyifli bir dille kaleme aldıkları “Yazanların Okuma Kültürü” kitabıyla genişlemeye devam ediyor.

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“Yazanların Okuma Kültürü” Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın önde gelen isimlerinin okuma tercihlerini, okuyuş biçimlerini ve rutinlerini kapsamlı bir şekilde inceliyor.Ahmet Hamdi Tanpınar’dan Peyami Safa’ya, Yaşar Kemal’den Tarık Buğra’ya, Oğuz Atay’dan Adalet Ağaoğlu’na pek çok ismin neler okuduklarını ve kendilerine has dünyalarında kitapların nasıl bir yere sahip olduğunu gözler önüne seriyor.

Kalemimle Kırk Sene

Sevgili Ayşe Kulin’in yazarlığının hikâyesi Everest tarafından yayımlandı.

Kulin’in kırkıncı sanat yılı için hazırlanan bu özel çalışmada, yalnızca haber metinleri, yazılar, röportajlar değil, aynı zamanda Kulin’in yayımlanmamış şiirleri ve hikâyeleri, aldığı davetler, katıldığı paneller ve ödüller, okurlarından gelen bazı mektuplar da yer alıyor.

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Kim Ne Okuyor?

∆ Aren Şenorkyan, Pelin Çakıcı’nın “Rachel Schnabel’in Yarım Kalmış Öyküsü” adlı kitabını okuyor.

∆ Şahnaz Çakıralp, Jordan B. Peterson’ın “Düzenin Ötesinde - Hayat İçin 12 Kural Daha” adlı kitabı okuyor.

∆ Senem Hakkı, Özer Uçar Çiller’in “Yaşam Düşüncedir-Anlamlı Sözler” adlı kitabını okuyor.

∆ Hande Harmandalı, Boris Groys’un “Sanat Eserine Dönüşmek” adlı eserini okuyor.

Paco de Lucía’ya bir saygı duruşu

Barcelona Guitar Trio & Dance ile flamenko ve İspanyol gitarının büyüleyici bir birleşimiyle unutulmaz anlar yaşadık.

Efsanevi Paco de Lucía’ya bir saygı duruşu niteliğindeki bu performans, virtüöz gitaristler Xavier Coll, Luis Robisco ve Ali Arango’yu sahnede bir araya getirdi. Geçen ay bu ekibi Barcelona’da da izleme fırsatı bulmuştum. AKM’deki etkinlikte seyirci daha coşkuluydu. José Manuel Álvarez, kendi adını taşıyan dans topluluğunun yöneticisi, İstanbul onun danslarıyla ışıldadı. İspanyol ve flamenko dansı konusunda uzmanlaşmış olan Carol Morgado’yı da İstanbul unutmayacak.

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Kadınların attığı sessiz çığlıklar...

Tarihte derin izler bırakan, pek çok olayı canlı yayınlarla aktaran Lütfiye Pekcan’ın yeni kitabı “Vurgun” Alfa kitap tarafından yayımlandı. Vurgun, çocukları için kendisini feda etmiş, hayallerini gerçekleştirememiş tüm kadınlara ithaf edilmiş. Kitapta neler mi anlatılıyor? Kadın olmanın hüsranları... Anne olunca tükenen hayaller... Terk edilen bir kadının yüreğindeki kırgınlıklar...