Dorsay’lardan 2 kitap haberi

Ümit Yaşar Gözüm, uzun yıllar bürokraside yönetici olarak görev yaparken bir düşünce insanı olarak da yayın dünyasında yazar, editör ve yönetici olarak bulunmuş.
Yayınlanmış 4 sanat kitabının yanında 20’yi aşkın dergide eleştirel denemeleri yayınlanmış. Son kitabı “Aşkın Estetik Halleri/Kamruşepa’nın Büyüsü”nde kavramsal anlamda aşk ve sevgi ayrımını ironik felsefi sorgulamalara tabi tutuyor.
Sıra dışı bir polisiye
Suadiye sahilinde yazar dostlarımla buluşmayı bir gelenek haline getirdim.
Geçen hafta da, polisiye edebiyatının izinden giden yazar Çağatay Özkan’la buluştum.
Kiremitçi’ye “Neden polisiye roman?” diye sordum. İşte yanıtı:
“Polisiye yazmak aslında emeklilik projemdi. Bir gün müzik yapmaz olursam tenha bir köye yerleşip yazmayı hayal ediyordum. Aklımda bir suç romanı konusu vardı. Ne var ki pandemi geldi ve hayatlarımızı altüst etti. Her müzisyen gibi ben de kendimi boşlukta hissettim. O zaman sözüne kıymet verdiğim bazı yazar arkadaşlarım ‘Hadi artık, otur şunu yaz!’ dediler. Arkadaş sözü dinledim yani.”
Kiremitçi ilk polisiye romanı “Mezun Cinayetleri”nde yeni bir kadın başkahramanla tanıştırıyor okuru:
Vahşi cinayetleri aklı, tecrübesi, sakinliğiyle çözen Başkomiser Perihan Uygur...
Geçmişten günümüze “Çöküş”
“Çöküş: Finansal Krizlerle Dolu Bir On Yıl Dünyayı Nasıl Değiştirdi?”, Financial Times ve The New York Times gibi uluslararası yayın organlarında görüşlerine yer verilen Columbia Üniversitesi Avrupa Enstitüsü Direktörü Prof. Adam Tooze’un yeni kitabı.
Birkaç gün önce, yeni açılan Suadiye Penguen’e gittim.
7 katlı yeni bir kitabevini caddede görmek keyifli. Bunun yanında kitabevi, yapacağı söyleşi etkinliklerini de planlamaya başlamış.
Kitapçılar bize yaşamak istediğimiz bir hayatı hediye ediyorlar. Kitapları sakince inceleyip keşfettirecek adreslerinden biri olmuş Penguen Suadiye. Okuru bol olsun...
Erkeksiz bir dünya mümkün mü?
İngiliz Angela Chadwick dünya çapında tanınan bir yazar ve şöhretini “XX” adlı romanına borçlu. The Guardian’ın yılın kitabı seçtiği “XX” müthiş bir soru soruyor: “Erkek kromozomları olmadan, yalnızca kadınlardan olan ve yalnızca kız çocukların dünyaya geldiği bir deney başarıya ulaşsa ne olurdu?”
Feminist distopya türündeki roman kurgusunu gerçek tıbbi çalışmalardan alıyor. Soluk soluğa bir macera arayan, başka türlü bir dünyayı hayal etmek isteyen okurlara hararetle tavsiye!
Edebiyattan sahneye
Geçen hafta yazar Fadime Uslu’ya edebiyattan tiyatroya uyarlanmış en sevdiği oyunu sordum.
Eldener romanını, aramızda hayalet gibi dolaşan ve bakmadığımız için fark etmediğimiz tüm evsizlere, aşkı hayalet gibi gizlenerek yaşamak zorunda kalan tüm sevdalılara adamış.
Bu arada Savaş Özbey’in Hürriyet’te çıkan, evsizleri konu edindiği yazı dizisi için sokaklarda üç gün geçirmesinin Eldener’e kitap için ilham olduğunu da belirteyim.
Büyük sorulara bilimsel yanıtlar
Tarihte ilk estetik ameliyat ne zaman yapıldı?
Sıcak hava balonunu ilk kim uçurdu?
“Romanlarımda hep iyi bildiğim ya da gidip gördüğüm gerçek mekanları ve yerleri kullanmayı tercih ediyorum.
Her taşı iyi ya da kötü ayrı bir hikayeyi saklayan bu kadim şehirlerde Dilan ve Barış’ın peşinde dolaşırken kimi zaman hüzünlendim, ağladım, kimi zaman gülümsedim, sevindim. Buraya kafamda yarattığım karakterlerimi tanımak için geldim ama sadece onları tanımakla kalmadım, ömür boyu yanımda kalmasını isteyeceğim insanlarla da tanıştım. 2022 başında bu kitap, büyük ihtimalle İnkılap Yayınları’ndan yayımlanacak.”
Hangisi gerçek hangisi doğru?
“Yok Etme Planı”, Tuna Serim’in yeni kitabı... Bize bugünlerde hiç de yabancı olmayan büyük salgını konu alıyor.
Tuna Serim’e kitabı yazma sürecini sordum:
“Pandemiyle tanıştığımız gün bu işin yapay bir virüsle sağlandığını düşündüm. Sonrasında ‘rüyada mıyım yoksa yaşadıklarımız gerçek mi’ düşüncesi takıldı aklıma. Farkında mısınız, zaman eskisinden daha hızlı geçiyor. Ölenler sanki ölmemiş gibi geliyor... Masal dinliyoruz sanki. Hangisi gerçek, hangisi doğru bilen var mı? Bu roman, duygularımın dışa vurumuydu.”
Neşe Karaböcek’e yeniden tutulmanın zamanı
Reha Erdem’in yeni filmini nihayet izleme fırsatı buldum.
“‘İmtihan 2020’de yaşadığımız pandemi sürecini bir gazeteci olarak gerçek olaylarla ama kurgu kahramanlarla dile getirirken, salgının büyük acıların taşıyıcısı olduğunu ve bizi sarsarak bazı gerçekleri yüzümüze tokat gibi çarptığını anlatmak istedim. Romanda, virüs artıp yayıldıkça dar alana sıkışan bireylerin varoluşlarını sorgulamalarına, doğaya, hayata bakışlarının ve önceliklerinin değişmesine tanık oluyoruz. 2020 herkesin hakikat aynasında kendisi ile yüzleştiği, yaptığı seçimlerle hesaplaştığı, yapılan hataların, ıskalanan mutlulukların su yüzüne çıktığı bir şekilde hayatının altüst olduğu bir yıl oluyor.”
Edebiyattan beyazperdeye
Bir süredir yazarlara edebiyattan sinemaya uyarlanmış en sevdiği filmleri soruyorum. Bu haftaki konuk yazarım, Müge İplikçi...
“Ian McEwan ve onun şahane kitabı ‘Atonement-Kefaret’in filmini izlerken, neredeyse bu yetkin kitabı okurken ki keyfi aldığımı söyleyebilirim. Yönetmen Joe Wright ve oyuncularının performansı ‘ödenmesi gereken kefaretler ve affedilebilecekler’ konusunda bir kez daha düşündürür bizleri. Keira Knightley ve özellikle James McAvoy’a ise canlandırdıkları karakterler özelinde sadece hayranlık duymayız; onların kanlı canlı gerçek insanlara dönüşmüş halleriyle, savruldukları o büyük tutkularında da kayboluruz.”
İstanbul’un şiirleri “Şiirlerde İstanbul”
Şair, yazar, edebiyat eleştirmeni Ahmet Bozkurt’un hazırladığı “Şiirlerde İstanbul” kitabı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. yayını olarak okuyucularıyla buluştu. Bugüne kadar yapılmış İstanbul antolojilerinden pek çok yönüyle ayrılıyor “Şiirlerde İstanbul”. Şehrin kültür sanat belleğine bugüne kadar yapılmış en önemli katkılardan biri.
MÖ 300 yılından, İstanbul’un ilk şairi olan Byzantion’lu Moiro ile açılıyor kitap. Bizans, divan, halk ve cumhuriyet dönemi şiirinde İstanbul imgesinin oluşumu ve dönüşümü üzerine gözden kaçmaması gereken bir yazı. “Şiirlerde İstanbul”, 2300 yıllık bir şiir birikimine yaslanıyor. 792 sayfalık bu kapsamlı kitabın önemli özelliklerinden biri de şiirlere eşlik eden resimler. İstanbul’un şiirli yolculuğuna eşlik eden çizimleri illüstratör Selçuk Ören’in fırçasından hayat bulmuş.
Kültürün belediyesi Zeytinburnu
İşte bana anlattıkları:
“Pandemi sürecinde beni büyüten hem anneannemi hem de dedemi koronadan kaybettim. Bu durum, hayatı algılayış biçimimi çok değiştirdi. Sadece benim değil elbette çok insan bir şekilde hasar aldı. Lakin hayat böyle de tuhaf...
Yeni kitabım için notlar alıyorum, YouTube kanalımda farklı işlere yer vermeye gayret ediyorum. Tv100’de ‘Karşı Mahalle’ isimli, cumartesi akşamları haftalık tartışma programı sunuyorum.
Kendi yemeklerimi kendim yapıyorum. Şeker ve karbonhidrat dışı besleniyorum.
Bol yürüyüş ve kendim spor yapıyorum. Herkese sağlık diliyorum.”
Yıldız geri dönüyor
Daha önce “Seni Koruyan Kadınlar Var bu Dünyada!” adlı öykü kitabını çıkaran oyuncu senarist ve yazar kimlikleriyle tanınan Gül Gülsün Yıldız, bir romanla 2021’de okurlarıyla buluşuyor.
Müzik temalı tarihi korku öykülerinden oluşan kitaptaki sürpriz isim ise Türk sanat dünyasının en saygın isimlerinden biri olan sinemacı, yazar, ressam, müzisyen Mehmet Güreli. Güreli, bu kitapta korku türüne giren bir öyküsüyle yer alıyor.
Bodrum’da hayalet katilin peşinde
“Heybeliada Cinayetleri”, “Poseidon’un Laneti”, “Ölüm Deltası”, “Günbatımı Cinayetleri”, “Senin de Canın Yanacak”, “Av”, “Seni Hiç Aldatmadım” adlı eserleriyle polisiye edebiyatın nitelikli yazarları arasında gösterilen Önay Yılmaz, yeni romanını tamamladı. Bodrum’da geçen polisiyenin konusu katledilen doğa ve yağmalanan tarihi eserler...
Yılmaz’ın yeni kitabındaki dedektifler, kurbanlarını öldürdükten sonra ardında iz bırakmayan hayalet katili, bu kez Bodrum’un cadde ve sokaklarında kovalayacaklar ve peş peşe işlenen cinayetleri aydınlatmaya çalışacaklar.
Soluk soluğa okunacak yeni eserinde Yılmaz, Bodrum’un pek bilinmeyen yönlerini ve arka bahçelerini de okuyucularına aktaracak.
Adana’da ROFİFE heyecanı
Her yıl farklı şehirde düzenlenen Rotary Uluslararası Kısa Film Festivali ya da bilinen kısa ismi ile ROFİFE’ye bu yıl Adana ev sahipliği yapacak.
13’üncü kez düzenlenecek olan festivale bu yıl; Türkiye ve farklı ülkelerden 376 kısa film katılıyor. “Almanya Goethe Institut” ve Rein Mahn Üniversitesi seçkileri festivale ayrı bir zenginlik katıyor. Pandemi nedeniyle festivalin bu yıl teması “Sağlık Çalışanları”.
Ahmet Ümit
Beyoğlu’ndaki Lades ve Litera! Öğle yemeklerinde Lades’in ev yemekleri, akşamları ise Litera Bar’da muhteşem yarımadayı izlemeyi özledim. Litera, Goethe Enstitüsü binasının terasında yer alan restoran, süper Boğaz ve Sarayburnu manzarasına karşı, oturup güzel müzik eşliğinde yemek yemek mümkün.
Buket Uzuner
Baylan Pastanesi’nin bahçesi! Karantina dönemi kendime dair iyi bildiğim bazı alışkanlık ve ritüellerin aslında nerdeyse ciddi birer takıntı olduğunu da ortaya çıkardı. Bunlardan en önemlisi kafelerde çalışma, yazma alışkanlığım. Benim için bir kafede oturmak hiçbir zaman sadece kahve içmek, dostlarla buluşmak ve keyif çatmak olmadı.
Üstelik üniversite yıllarımda Türkiye’de daha az kafe -o zaman pastane demek daha yaygındı- vardı. Bizden önceki kuşaklar frankofondu yani sanat ve edebiyat dünyası Fransız kültürünün etkisindeydi ve onlar bir Paris sanatçı-yazar geleneği olarak kafelerde yazar, çizermiş.
O kuşakların etkisindeki kentli Türk yazarları da ya Paris’e gittiklerinden ya da uzaktan etkilenerek pastanelerde buluşurlarmış. Bizim öğrenci bütçemizi bildiklerinden onlar ısmarlardı kahvemizi.
1980’lerde burslu öğrenci olarak Avrupa ve Amerika’da yaşadım, oralarda ve buralarda hep kafelerde yazdım romanlarımın ilk el yazmalarını.
“Kendinde Değil Gibisin, bir hoca öğrenci ilişkisiyle başlıyor. Anlatıcı orta yaş bunalımı emareleri veren bir edebiyat profesörü. Arkadaşının romanının yayınlanmasıyla kendi hayatını ve karısıyla ilişkisini sorgulamaya başlıyor. Biraz da hastalık hastası. Bir sivrisinek ısırığından parazit kaptığına ve çok yakında öleceğine inanıyor. Psikolojisi gittikçe bozulan karakter, arkadaşının romanında anlatılanlara benzer deneyimleri yaşamaya başlıyor. Fakat romanın sayfalarında ilerledikçe okuru bir sürprizin beklediğini görüyoruz.” Edebiyatla psikolojinin iç içe olduğu bu ilginç romanı tavsiye ederim.
Aydınlığa ve umuda çağrı
Akademisyen, ressam Hülya Küpçüoğlu ile bir süredir görüşüyoruz, aynı yakada oturmanın avantajı işte. Onun resimlerindeki renklerle konuşmak bana iyi geldi. Hülya’ya resimle olan ilişkisini sordum, o da samimi bir şekilde yanıtladı:
“Siyah rengi severim ve resimlerimde de sık sık kullanırım. Siyahın kimi zaman resimlerime karanlık bir atmosfer verdiği ifade edilir. Salgın döneminde yaptığım resimlerde siyahtan uzaklaştığımı fark ettim. Renkler canlanmıştı. Gökyüzü aydınlanmış, deniz canlanmıştı. Resimlerimde kimileri tarafından karanlık, karamsar olarak adlandırılan his, yerini umuda, aydınlığa bırakmıştı. Sanırım bu, salgın sürecinde yaşanılan şok, korku, bilinmezlik sürecinde ruhumun bir çıkış noktası arayışının sonucuydu.”
Pandemi döneminde sanatçılara destek
Geçen hafta, işini severek yapan Film-San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu’nu ziyaret ettim. Pandemi günlerinde sanatçı dostlarımızın neler yaptığını sordum... Terzioğlu, yaptıklarını şöyle anlattı:
“Film-San Vakfı pandemi döneminde normal zamanda çok sık görüp konuşamadığı tüm üyelerin sorunlarını teker teker dinledi. Genellikle yardıma ihtiyaç duyan müzisyen dostların sorunlarını Ankara’ya T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirdik. Sonrasında çıkan yasa doğrultusunda Ankara’nın belirlediği sekiz meslek birliğine müzisyen dostları yönlendirdik. Muziksusmasin.com’a başvurularını yaparak gerekli yardımları almaya başladılar. Ayrıca Film-San Vakfı olarak pandemi döneminde bolca proje ürettik. İntercast ajans ile işbirliği protokolü imzalanarak sinema ve müzik atölyelerinin çalışmalarına da başlandı.”
Kim ne okuyor?
19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında basılan edebiyat dergilerinde yayınlanmış anonim kedi yazıları ilgi çekici. Metinlerin sıradan kedi güzellemeleri olmadığını söylemem gerek. Şahane kedi
illüstrasyonlarıyla bezeli kitabı okurken insan ve kedi ilişkisinin her haline tanık oluyorsunuz. Kedilerle dostluk, yoldaşlık da var, kedi düşmanlığının kökenlerinde yatan dürtüler de... Fondaki eski İstanbul ışıltısı da cabası. Bir kedi sever olarak tavsiye ederim.
Kadim şehrin balıkları
İstanbul’da doğan ve çocukluk yıllarını Boğaz’ın eşsiz manzarasını görerek geçiren Meltem Ulu’nun son kitabı “İstanbul’un Balıkları” eğlenceli bir Boğaz macerası.
Kitap, altı yılı aşkın süredir devam ettiği serbest çizerlik mesleğinde uluslararası işlere imza atan Venezuellalı çizer Marynel Camacho’nun rengarenk çizimleri ile hayat buluyor.
Camacho’nun daha önce hiç görmediği İstanbul’un balıklarını resmetmekteki başarısı hayal gücünün yetkinliğini gözler önüne seriyor.
Hikayede Boğaz’da yaşayan çeşit çeşit balıkların, başlarına gelen bir felaketle nasıl mücadele ettiklerine tanıklık ediyoruz. Palamuttan uskumruya, kırlangıçtan lipsoza ve pisi balığından yunusa kadar sayısız balık, “İstanbul’un Balıkları”nda çocuklara eşlik ediyor. Üstelik balıklar bu mücadelede yalnız değil, insanlar da onların macerasının bir parçası.
Şubatta iki büyük kayıp
Fatma Berber ve Sümeyra Teltik tarafından kaleme alınan kitapta Pink Floyd’un müzik yolculuğu 10 bölümde anlatılmış. Bölümlerin başında ve sonunda grubun şarkı sözleri ve grup üyelerinin cümlelerine yer verilmiş.
Sümeyra Teltik’e kitabın hikayesini sordum o da heyecanla şöyle anlattı:
“İkimiz hayatımızın pek çok evresinde mücadele verdik. Hâlâ da veriyoruz. Pink Floyd’da pek çok duygumuzu ifade etmemize yardımcı olan cümleler var. Hatta çoğu şarkı sözlere dahi ihtiyaç bırakmıyor.
O notaların gücü mücadeleye devam etmemizi sağlıyor. Filmlerde yere düşen kahramanlar ayağa kalkarken fon müziği girer ya, tam da öyle.
Her duygumuz için bir parça bulabiliyoruz. Pişmanlık, kırgınlık, isyan, tehdit, özlem, bazen yalvarma, dostane bir uyarı... Bu kitap sayesinde umarız onları yeni tanıyan birilerinin hayatında da fon müziği olurlar.
Fotoğraftakiler; bıyıklı pilot gözlükleriyle müthiş havalı Nick Mason.
Onun hemen arkasındaki gözlerini adeta gökyüzüne dikmiş olan toprağı bol olsun Syd Barrett. Çömelmiş olan hâlâ aynı yakışıklılığı ile David Gilmour. Adamım David’in arkasında yüzünü bambaşka yere dönmüş olan Roger Waters ve püsküllü ceketiyle klavyeci Rick Wright.
O da 2008’de vefat etti.”
Yeni baskının en büyük sürprizlerinden biri kapak resmi! Çek ressam Alfons Mucha, Halide Edib Adıvar’ın yakın dostu Charles Crane’in desteklediği bir sanatçıydı. Halide ile Dr. Adnan 1925 yılı mart ayında tedavi amacıyla Avrupa’ya gittiklerinde Crane, Halide’den ünlü ressam Mucha’ya poz vermesini istedi. Halide de Mucha’ya kapaktaki bu pozu verdi. Mucha yaptığı portrenin bir trajedi kahramanını andırmasını istiyordu. Halide, tuvalde beliren suretini tatlı ve dingin buldu, bu süreçten olağanüstü hoşlandı.
Nadide Altuğ’un sıkı takibi ile elde edilen bu çok özel portrenin hikâyesini daha bir keyifle okuyacaksınız.
Kitabın içindeki Halide Edib’in falcı kıyafetiyle babasıyla çektirdiği fotoğrafı da çok hoş.
Robert Kolej arşivinden çıkan bu fotoğraf Halide Edib’in babası Edib Bey’in Sultan Tepesi’nde, Özbekler Tekkesi yakınındaki Boğaz’a nazır evinde çekilmiş.
Halide, bu fotoğrafta babasının el falına bakıyor. Baba-kız eğlenceli vakit geçiriyorlar.
Fotoğrafı çekenin imzası olarak da, Osmanlı İmparatorluğu’nda fotoğrafçılık sanatının kurucuları arasında sayılan “Abdullah Biraderler” yazıyor.
Özgürlüğe Kaçış!
Bizans tarihi uzmanlığıyla bu alandaki birkaç romanın ardından sahnelerin ünlüleri Müzeyyen Senar’ı ve Zeki Müren’i okuyucularla da buluşturmuştu. Bizans tarihine ilişkin bilinmeyenleri araştıran ve gün ışığına çıkaran romanlarından en ünlüsü “Dört İstanbul” üst üste baskılar yaptı.
Yıllar önce kendisiyle yaptığım röportajda da “Müzeyyen Senar” kitabının özel anlarını anlatmıştı:
“Müzeyyen Senar özellikle bugün hayatta olmayan sanatçılarla ilgili bazı konuları anlatmak istemiyordu.
Kabul etmedim. Biyografi, biyografi olacaksa hepsini anlatmalıydı. Ayrıca özel hayatıyla ilgili bazı detayları da vermek istemediğinde bu sefer ben, ‘Vazgeçelim’ dedim.
Sonunda pes edip hepsini kabul etti.”
Buradan bu değerli insanları rahmetle anıyorum. Hoşça kal Radi Dikici, seni çok özleyeceğiz.
Heyecan verici buluşmalar
Geçen hafta Fransız Kültür Merkezi’nin yeni görsel-işitsel işbirliği ataşesi Ghislain Vidal-Giraud ile tanıştım. Kendisi beni nazik bir şekilde Taksim’deki Fransız Kültür Merkezi’ne davet etti.
TRT 1’de yayınlanan “Masumlar Apartmanı” dizisinde oyuncular tarafından okunan Turgut Uyar şiirleri büyük ilgi görüyor. Dizide baba karakterini oynayan Metin Coşkun’un aralık ayı başında yayınlanan bölümde okuduğu Turgut Uyar’a ait “Göğe Bakma Durağı” şiiri, şairin “Büyük Saat” kitabında yer alıyor.
Dizide ayrıca yine “Büyük Saat” kitabından “Ölüme Dair Konuşmalar 2” ve “Bir Gün Sabah Sabah” şiirlerini de Naci karakterini oynayan Tansel Öngel okudu. Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan “Büyük Saat” kitabı, dizide Uyar’ın şiirlerinin okunmaya başladığı aralık ayından bu yana 3 baskı daha yaptı.
Booker finalisti “Beyaz Kitap” Türkçede!
Koreli yazar Han Kang önce “Vejetaryen” adlı romanıyla dikkatimi çekmişti, devamında Gwangju Ayaklanması’nı konu alan “Çocuk Geliyor” adlı romanıyla favori yazarlarım arasına girdi. Tüm dünyada Kore rüzgarı eserken, edebiyatta da heyecan verici isimler çıkarıyor Kore... Han Kang da kazandığı Booker ödülüyle farklı dillerde çok satan bir yazar olarak karşımızda. Son romanı “Beyaz Kitap” geçtiğimiz günlerde yayımlandı, yazar bu kez beyaz objeler üzerinden bir anlatı kuruyor ve evrensel duyguları prizmadan geçiriyor. Çeviri ülkemizde Kore edebiyatının yaygınlaşması için önemli çalışmalar yapan akademisyen Göksel Türközü imzalı. Sarsıcı duygular kitabı “Beyaz Kitap”, heyecan verici bir roman, tavsiyemdir.
Alain de Botton’un tüm eserleri Everest’te
Birkaç hafta önce Everest Yayınları’ndan yayımlanan Türk yazarlarından bahsetmiştim. Bu hafta da yayınevinin editörü Eyüp Tosun çeviri kitaplardan bahsetti. Zadie Smith’dan “Yazarlar İçin Dans Dersleri”, Geoff Dyer’dan “Beyaz Kumlar”, yakın zamanda kaybettiğimiz David Graeber’dan “Tırışkadan İşler”, Marina Warner’dan “Yabancı Büyü”, Cafer Modarres Sadiqi’dan “At Kafası”, Julio Cortázar’dan “Manuel’in Kitabı” yakın zamanda yayınlanacaklar arasında...
Bunların dışında Alain de Botton’un tüm eserleri artık Everest’te... Yazarın editörlüğünü üstlendiği “Hayat Okulu” dizisini de yayınlayacaklar. Susan Sontag’ın günlükleri ve Adolfo Bioy Casares’in kitaplarını da hazırlıyorlar. Bir de “Savaş ve Terebentin” romanıyla tanıtacakları Stefen Hartmans gibi Türkçeye ilk kez çevrilen yazarlar var.
“Galata: Bölgenin Karakutusu”
Geçinebilmek için kimisi mezar bekçiliği yaptı, kimisi kapı kapı dolaşıp sabun sattı.
Aralarında başka hanedanların mensuplarıyla evlenip yeniden asalet unvanı alanlar da oldu.
Gazeteci ve tarihçi Murat Bardakçı’nın bugün artık bir klasik kabul edilen ama baskısı bulunamayan unutulmaz eseri “Son Osmanlılar”, ilk basımının 30. yılında yeniden kitapçılarda.
Bardakçı’nın hayatta olan hanedan mensuplarıyla görüşerek hazırladığı ve Turkuvaz Kitap etiketiyle çıkan kitap, geçmişimizin önemli bir sayfasını gün ışığına çıkarıyor.
“Seyir” 1 numara
Mona Kitap’tan çıkan “Seyir”, listelerde üst sıralarda, başarı gösteren bir roman oldu.
Goodreads Awards 2019 “En İyi Korku Kitabı” ödülünü alan “Enstitü”, üzerlerinde deneyler yapılıp sonrasında acımasızca ortadan kaldırılmak üzere ailelerinden koparılarak gizli bir yere hapsedilen, telekinezi, telepati gibi özel yeteneklere sahip bir grup çocuğun hikayesini anlatıyor.
“Korkuyu yaratma, onu yok et!” temasını son yıllarda daha fazla vurgulayan Stephen King, “Enstitü” romanıyla ilgili, “Zayıf insanların güçlü olabildiklerini yazmak istedim” yorumunda bulunuyor.
Koronaya inat
Berlin’deki kültür sanat iklimini, orada yaşayan dostum Merhaba Dergisi Yayın Yönetmeni Murat Tosun’a sordum. Berlin’de önemli bir kültür ve sanat kurumu, korona nedeniyle sessiz sedasız dijital ortamda düzenlenen törenle açılmış, bu haberi paylaştı benimle. Humboldt Forum, Prusya döneminde inşa edilen Berlin Şehir Sarayı’nın içinde yer alıyor.
Berliner Stadtschloss, 2. Dünya Savaşı’nda hasar gördükten sonra restore edilmek yerine Doğu Almanya tarafından 1950 yılında havaya uçurularak yıkıldı. Uzun tartışmaların ardından 2013 yılında dış cephesi orijinal mimarisine uygun olarak birebir inşa edilmeye başlandı. Saray, 2019 Aralık ayında dijital ortamda düzenlenen törenle açıldı. Humboldt Forum, korona nedeniyle 2021 yaz aylarından itibaren sanatsal çalışmalara başlayacak. Berlin Etnoloji Müzesi, Asya Sanatları Müzesi ve Berlin Şehir Müzesi ile Humboldt Üniversitesi koleksiyonları ve sanat eserleri burada sergilenecek.
Fotoğraf, Christoph Musiol’a ait.
Everest’te yerli yazar rüzgarı
Everest Yayınları editörü
Nezaketin sembolü Ferdi Özbeğen’i ölümünün sekizinci yılında bir kitapla yeniden anmak şahane. Kitaptan biraz tadımlık vereyim...
“Evden her fırsatta kaçan küçük bir çocuğun annesi hiç de endişeli değildir çünkü onu hemen karşıdaki müzik aletleri satan dükkanda piyanoların ayaklarının dibinde bulacağını bilir. Hariciye görevlisi olmak isteyen bu İzmirli genç babasının ölümü üzerine kendini pavyonlarda müzik yaparken bulur.”
Muazzam hevesi, müthiş bir gayret ve mücadeleye dönüşür ve bugün hasretle andığımız Ferdi Özbeğen yıldızlaşır. Şimdilerde bir diziyle yeniden hatırladığımız Özbeğen’in plakları çok satıyor, sıra geldi kitaplarında...
“Yazarın Dönüşü”
Orkun Uçar’ı, Burak Turna ile birlikte yazdığı “Metal Fırtına” kitabından hatırlamayanınız yoktur.
“Metal Fırtına” yayınlandığı dönemde ortalığı kasıp kavurmuştu. Uçar bu kez kahramanı yazar olan farklı bir kitapla karşımızda. Kitabın içinde bir yazar ajansına da yer veriyor yazar. “Absentium-Yazarın Dönüşü” ilgi çekici bir roman.
Bir cinayet nedeniyle uzun yıllar hapiste yatmış ve kariyeri bitmiş bir yazarın dönüş mücadelesi anlatılıyor.
Dorsay’lardan 2 kitap haberi
Atilla Dorsay’ın yeni kitabı “Hayatımızı Aydınlatan Muhteşem Kadın Dostlarım” hafta başı kitapçılarda yerini aldı. Tiyatrodan sinemaya, yazarlıktan gazeteciliğe, müzikten müzeciliğe çağımıza damgasını vurmuş, Dorsay’ın yakından tanıma şansı bulduğu ve birlikte anılar edindiği 30 kadının ayrıntılı portreleri. Kimler yok ki...
SAHNENİN DİVALARI:
Yıldız Kenter
Gülriz Sururi
Gencay Gürün
Dilek Türker
Dikmen Gürün
Serpil Tezcan
SİNEMANIN İDOLLERİ:
Fatma Girik
Filiz Akın
Müjde Ar
Hülya Avşar
Lale Belkıs
Fatoş Güney
Gülsen Tuncer
Deniz Türkali
Serra Yılmaz
KALEMİNDEN KAN DAMLAYANLAR:
Adalet Ağaoğlu
Füruzan
Zeynep Oral
Sevin Okyay
Alin Taşçıyan
DEĞİŞİK ALANLARIN ÖNCÜLERİ:
Deniz Adanalı
Nazan Ölçer
Hülya Uçansu
KULAKLARIMIZIN PASINI SİLENLER:
Ayten Alpman
Ajda Pekkan
Sezen Aksu
Selda
Yekta Kara
Hümeyra
Işıl Yücesoy
KİTAPTAN BÖLÜMLER
Sezen Aksu, 1978’de Atıf Yılmaz’la “Minik Serçe” filmini çekmiş ve o sırada Yılmaz’ın ona tutulduğu haberleri çıkmıştı. Dorsay şöyle yazmıştı: “Sezen, Türk sineması için yeni ve değişik bir oyuncu. İleride başarılı bir güldürü oyuncusu olabilir”. Yıllar sonra Okan Bayülgen’in Zaga programında Sezen’le bu filmden bir bölüm izlemişlerdi, kahkahalar atarak!
Yıldız Kenter, Dorsay’ın yıllar boyu izlediği bir tiyatro dehasıydı. Ona kendisi için bir oyun yazmayı çok istediğini söylemişti. Ve Yıldız, bir galada ona bu sözünü hatırlatmıştı. Dorsay da köşesinde şöyle yazmıştı: “Sevgili Yıldız Hanım, vakit ayırıp o oyunu yazamadım. Ama şu küçük yazıyı yazıyorum. Ve çok özür diliyorum.”
Gülriz Sururi... Bu tiyatro Diva’sı eşi Engin Cezzar’la sahneyi ve hayatı paylaşmış, onun hastalığı ve sonra ölümüyle büyük şok yaşamıştı.
Ve Dorsay şöyle yazmıştı: “İşte bu gerçek aşktı. O uyduruk, üç günlük ilişkilerden değil. Ömür boyu sürecek bir bağlılığın, hep sadık kalınacak tek bir insanın, hep tutulacak bir yeminin aşkı.”
“Mel Gibson, Gürün’ün galasında sahneye çıktı!”
Evet, kitabın bir bölümü bu başlığı taşıyor. Aslında olay şu: “Gönül Hırsızı” oyununun galasında, hayvanseverliğiyle bilinen ünlü tiyatrocu Gencay Gürün, gazeteci Güngör Denizaşan’ın Mel Gibson adını verdiği köpeğini sahneye çıkarmış.
Böylece ülkemizdeki hayvanlara kötü davranma huyuna dikkat çekmişlerdi.
Fatma Girik... Bilinenin ötesinde feminist bir kadın. Memduh Ün’le evlenseydi soyadını değiştirir miydi sorusuna şöyle yanıt vermişti: “Evliliği önemsemiyorum, sanırım soyadımı korurdum.” Dorsay, şu anısını da anlatmıştı: “Ben Memduh’un ilk filminde oynarken aynı yerde Yılmaz Güney de film çekiyordu. Arada rastlaşıyorduk, kesiyorduk birbirimizi. Ama ben asıl Memduh’la flörtleşiyordum!”
Her daim hınzır Serra Yılmaz’dan bir set anısı: “Atıf Yılmaz’ın ‘Seni Seviyorum’ filminin platosu. O sıralar Türkan Şoray-Cihan Ünal aşkının başlangıcı. Rüçhan Adlı, sürekli adam yolluyor, kontrol için... Biz de havayı koklayarak dolaşıyoruz. Atıf, sette hastalandı, iğnelerini de ben yaptım.”
Atilla-Leman Dorsay çiftinin kızı Ece’yi Rüçhan Adlı, Türkan Şoray, Deniz Türkali ve Atıf Yılmaz ziyaret ederken.
Leman Hanım’ın anıları
Bu haber de köşemizin edebiyat magazini olsun. Atilla Dorsay’ın eşi Leman Dorsay, anılarını yazmış adı -şimdilik- “Bu da Benim Hayatım”. Leman Hanım anılarında, eşi Atilla Dorsay’la birlikte yaşanmış 48 yıllık bir hayatı, açık yürekli, yalın bir şekilde aktarıyor. Bu anı kitabı, Dorsay’ların aynı olaylara nasıl farklı bir şekilde baktıklarının da kanıtı. Bu yılın sonuna kadar da yayımlanacakmış. Anı kitapları sevenlere duyurulur.