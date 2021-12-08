Demokrat Parti’nin serüveni bu kitapta

Renkli gözlü, soğuk bakışlı bir yüz. Şaşırdım.
Sonra sayfanın gerçek birinin Instagram sayfası değil bir tür dijital roman projesi olduğunu fark ettim.
Profilde, “Paralel evrenden gelen kızın maceraları” yazıyor.
Olay örgüsü, belgeselle fantastik öğeleri birleştiren türden. Örneğin, Rabia’ya, Türkiye’de idam edilmiş son kadın olan Kadriye Partici’nin hayaleti musallat oluyor.
Her bir bölümü bir Instagram paylaşımından oluşan macera, amatör insanlar tarafından seslendiriliyor.
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Saatleri Ayarlama Enstitüsü”ne de göndermeler var.
Bir Instagram sayfasının roman biçiminde kullanımı, zamanın ruhuna çok uygun.
“Sen Git Aşk Bana Kalsın” ve hemen arkasından yeni yazılar eklenmiş “Aşk Bize Yakıştı”, Nemesis Kitap’la birlikte yeniden yayımlanıyor. Coşkundeniz bakın nasıl anlatıyor:
“17 yıl sonra bu kitapları yeniden basmaya karar verdiğimizde dayandığımız en önemli nokta yazıların zamana ve mekana bağlı olmamasıydı.
İletişim şekil değiştirmiş olsa da duygular aynı. Yine kavuşamayanlar, acı çekenler, hayal kırıklığı yaşayanlar var.
Yine mutluluğu bulanlar, aşk nedeniyle bulutların üzerinde uçanlar, sevenler, sevilenler, dillere düşmüş sevdalar var. İstiyorum ki, okuyucular bir gün kendini anlatmak istediğinde bu kitapları eline alsın, bir yazı seçip okusun karşısındakine.
İstiyorum ki, ne olursa olsun duygularını dinlemekten, anlatmaktan vazgeçmesinler.”
Festivali düzenleyen Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Başkanı İrfan Demirkol, tüm başarılarına inat mütevazı bir karakter.
Düzenlediği festival Türk sinemasına destek veriyor ve izleyiciyi dünya sinemasının seçkin örnekleriyle buluşturuyor.
Festivalde izleme şansı bulduğum Çağıl Bocut’un yönetmenliğini yaptığı ilk uzun metraj filmi “Sardunya” psikolojik gerilim unsurları taşıyan bir hikayeye sahip.
Babalar ve evlatları arasındaki iletişimi ölüm, adalet ve etik kavramları üzerinden ele alan filmin oyuncu kadrosunda İlayda Elif Elhih, Ali Seçkiner Alıcı, Evren Duyal, Zeyno Eracar, Tansu Biçer ve Ahsen Eroğlu yer alıyor.
Sabırsızlık Zamanı
Festivalde görüşme fırsatı bulduğum, oyuncu ve yönetmen Aydın Orak’ın yazıp yönettiği “Sabırsızlık Zamanı” filmi dünyanın büyük film festivallerinden Varşova Film Festivali Ana Yarışma’ya seçilmiş.
Oyuncu kadrosunda İştar Gökseven, Pelin Batu, Feride Çetin, Ali Seçkiner Alıcı ve Rıza Sönmez’in yer aldığı film Antalya Altın Portakal Film Festivali Film Forum Work in Progress Platformu’nun “En İyi Film” ve “Başka Sinema Dağıtım Ödülü” olmak üzere iki ödülle ayrılmıştı.
13 Kasım’daki çevrim içi buluşmanın kayıtları sürüyor.
Günışığı Kitaplığı’nın düzenlediği, Türkiye Yayıncılar Birliği’nin desteklediği konferansa; kitaplara yaratıcı emek veren yazar, editör, çevirmen ve sanatçılar, yayınevi çalışanları, telif ajansları, kitapçılar, dağıtımcılar, e-ticaret firmaları, dijital çözüm firmaları, tedarikçi firmalar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, kütüphaneler ve medyadan yetkililer katılıyor.
Konferansın açılış konuşmasını, edebiyatımızın çok sevilen şairlerinden
Birhan Keskin, kapanışını da Nobel ödüllü dünyaca ünlü yazar Orhan Pamuk yapacak.
Yayıncılığımızın
gelişmesi, standartlarının yükselmesi için bu tür konferanslar önemli.
Ünlü sinema yönetmeni merhum Halit Refiğ’in eşi Gülper Refiğ’le karşılaşmak bana çok iyi geldi.
Gülper Refiğ, “Halit Refiğ Sineması”nı anlattı, eşinin yarım kalan projeleri olduğunu ve bunları tamamlamak istediğini dile getirdi. Festivalde oyuncu Arzu Yanardağ’a da rastladım.
Bakın neler söyledi: “İnönü Üniversitesi Kısa Film Festivali’nde jüri üyesi olmaktan onur duydum. Malatya’da olmaktan büyük keyif aldım. Daha önceki gelişlerimde çok fazla gezme fırsatım olmamıştı. Bu sefer şehri doya doya gezdim. Tarihi, lezzetli yemekleri, sıcakkanlı insanlarıyla Malatya’nın yeri çok başka. Festivalde emeği geçen herkese teşekkür ederim.”
Festivalden eve dönerken güneşin ve sanatın enerjisini beraberimde taşıyordum.
Notaları bilen ağustos böceği
Müziğin dilinden anlayan, notaları bilen ağustos böceği, bildiklerini acemi çobana öğretmeye hazır. Böylece çoban, koyunlarıyla iletişim kurarken müzikten faydalanabilecek.
İşte Esme Aras da bu merakına yenilmiş ve tek tek yazarların kapısını çalmış. Onlarla bu soruların yanıtlarını almak üzere söyleşiye oturmuş. Sohbetin merkezinde edebiyat var ama mekan olarak da Ankara.
Pastaneleri, lokantaları, sinemaları, parkları ve sokaklarıyla birer anı sığınağı Ankara’yı...
“Yaz’Ankara” kitabında genç edebiyatçılarımızdan ustalara kadar pek çok isimle yapılmış röportajlardaki bazı isimler: Pınar Kür, Erendiz Atasü, Necati Tosuner, Nazlı Eray, Feyza Hepçilingirler, Gülten Dayıoğlu, Cemil Kavukçu, Atilla Şenkon, Ayten Kaya Görgün...
Edebiyatçılarla söyleşi yapınca da ortaya yine bir edebiyat eseri çıkıyor haliyle. Yaşar Kemal’in dediği gibi “Röportajı bir edebiyat dalı saymak ne, röportaj bal gibi edebiyattır.” Esme Aras da bu röportaj ustasına yakışır bir iş yapmış.
Türkiye Yayıncılar Birliği’nde yeni dönem
Geçtiğimiz günlerde Türkiye Yayıncılar Birliği’nin genel kurulu yapıldı. 2021-2023 dönemi yönetiminin oylandığı kurulda, editör Nazlı Berivan Ak genel sekreter olarak yönetimde göreve başladı.
Ayşe Nur Mıhçı, bakış açısı yine başrolde. Ege’nin kültürünü, Egeli bir aileden dinlemek ve buradan çıkan yemekleri tatmak şahane bir deneyim olacak. Söz konusu yemeklerin büyük bir kısmı yazarın ailesinden gelen tariflerden oluşuyor.
Ayşe Nur Mıhçı, 15 yıl önce geldiği Alaçatı’da mutfağımızın, evimizde pişirdiğimiz yemeklerin eksikliğini hissetmiş.
Oğlu Kerem Mıhçı ile Asma Yaprağı’nı açmışlar. Ege mutfağının hem bildiğiniz, hem de belki hiç duymadığınız tatlarını derleyen Ayşe Nur Hanım’ın kitabını sabırsızlıkla bekliyorum.
Ayrıca bir zamanlar çoğumuzun evinde yer alan otantik yorganları, şimdi de Asma Yaprağı’nın kütüphanesinde görmek şahane.
Kütüphanede yorgan fikri Ayça Sarc’a ait.
“Ulusal Uzun Metraj Yarışma” filmlerinden “İki Şafak Arasında”yı çok sevdim çünkü yönetmen Selman Nacar filmde, babasının iş yerinde yaşanan kazanın ardından Kadir’in yaşadığı 24 saatlik süreci 'vicdanlı' bir şekilde anlatmayı başarmış.
Geçen hafta Tayfun Pirselimoğlu imzalı “Kerr” filminden bahsetmiştim.
Filmi izledikten sonra bir kez daha yanılmadığımı gördüm çünkü edebi tatta yapılan her film sizi kendi kuyunuzdan çıkarmaya yardımcı oluyor. Filmi izlerken, yazarın romanlarını hatırlıyorsunuz. Sıradan insanların dertleri ilginizi çekiyorsa bu filmi izleyin derim. Yoğun, duygulu ve disiplinli bir oyuncu olan Jale Arıkan’ı filmde görmek heyecan vericiydi.
Doğamız olmazsa olmaz
Hüseyin Çağlar İnce, turizmde doğa farkındalığı yaratmak üzere sektörün önde gelen kuruluşlarıyla birlikte ürettiği projelerle sürdürülebilir turizm adına misyon yüklenen bir yazar. Kendisiyle Antalya’da tanıştım.
Dan Brown kitaplarının en sevilen kurgu karakterlerinden Robert Langdon’ın gençlik yıllarında geçen dram-gerilim türündeki dizide, Langdon karakterini Ashley Zukerman canlandırıyor.
Aksiyon ve maceranın bir an olsun eksik olmadığı “The Lost Symbol”, kaçırılan yakın arkadaşı Peter Solomon’u kurtarmak için saklı kalmış tarihin ve o güne dek görmediği yerlerin gizli dünyasında inanılmaz bir gerçekle yüzleşmesi gereken simge bilim profesörü Robert Langdon’ın hikayesini anlatılıyor.
Antalya’da en çok merak ettiğim film
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde biletler satışa çıktığı ilk gün 7 saat içerisinde tükendi. Antalya halkının yoğun ilgi gösterdiği festivalde, Türkiye’de ilk gösterimleri yapılacak “Ulusal Uzun Metraj Film Yarışma” filmleri için AKM Aspendos Salonu’nda yeni gösterim seansları açıldı. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde en çok merak ettiğim filmlerden birisi “Kerr”. Geçenlerde filmin yönetmeni Tayfun Pirselimoğlu’nu aradım, kendisi Atina’daydı. Edebiyat uyarlaması çekmek hiç kolay değil. Filmdeki Can karakteri, babasının cenazesine giden, orayı da bir türlü terk edemeyen bir karakter. Film, büyük ölçüde romana yaslanıyor. Can, bir suçla itham edildiğini öğrendiğinde dehşete kapılır ve kasabadan kaçmaya karar verir. Bu arada Pirselimoğlu’nun “Malihülya” romanı yakında Yunanca yayımlanıyor, yolu açık olsun.
Kurtuluş Savaşı külliyatına önemli bir katkı
Kurtuluş Savaşı’yla ilgili roman sayımız yeterli değil ne yazık ki. Turgut Özakman’ın “Şu Çılgın Türkler”i başta olmak üzere çok değerli eserler ancak bir elin parmakları kadar. İstiklal mücadelemize odaklanan gazeteci Mehmet Uluğtürkan’ın yazdığı Doğan Kitap’tan çıkan “Madalyasız” ve İnkılap Kitabevi’nden çıkan “Kayıp Sancak” bu yönde Türk edebiyatına kazandırılmış iki güzide eser oldu. Çıkmasının üzerinden henüz iki ay geçmeden “Kayıp Sancak”ın beşinci baskıya ulaşması okurun bu alana olan ilgisini gösteriyor.
Ünlü ressam, eğitimci Prof. Dr. Zahit Büyükişliyen’in zorluklar ve başarılarla dolu yaşamı, kızı Burçak Büyükişliyen Gönül tarafından kaleme alındı.
Okurken Türk resim sanatının gelişimine de tanıklık edeceğiniz “Yel Değirmenlerine Karşı”, nitelikli bir eser.
Bugüne kadar 17 ödüle layık görülen, açtığı sayısız kişisel serginin yanı sıra, pek çok uluslararası sergide yer alan Zahit Büyükişliyen’in kamuoyunun tanıdığı ve tanımadığı pek çok kişiyle kesişen yaşam hikayesi, zengin bir biyografik roman olarak sunuluyor.
Kitap, Medine’de başlayıp Mersin, İskenderun, İvriz, Brilon, Iserlohn, Weilersbach, Kassel ve Ankara’da geçen, İstanbul’da devam eden bir serüven aynı zamanda.
1980 döneminde, özgür bir sanat eğitimi vermeye çalışan Zahit Büyükişliyen’in öğretim üyesi olarak yaşadığı zorluklar, kaynayan kazan durumuna gelen üniversitelerdeki iç çekişmeler, haksızlıklar bu kitapta gözler önüne seriliyor.
Kamu diplomasisine dair her şey
Doç. Dr. Emrah Aydemir, günümüzün en üretken yazarlarından biri.
Beyazperdede çok iyi filmler izledim. Ebru Özyurt’un doktora tezi kapsamında çektiği “Emeğin Sineması: Karanlıkta Uyananlar Belgeseli” festivalde izlediğim en özgün belgesellerden oldu.
Vedat Türkali ve Ertem Göreç işbirliğinin ürünü olan “Karanlıkta Uyananlar” yapım ve üretim süreçleri ile geleneklerin tamamen dışında bir örnek.
Ertem Göreç, genç yaşta sinema endüstrisi içinde çalışmaya başlamış bir emekçi olarak aynı zamanda Türk sinemasındaki ilk sendikalaşma girişimlerine de öncülük etmiş. Filmin çekimleri devam ederken ekibin dayanışmasını, sendikalar arası dayanışmayı, sinema emekçilerinin hem filmde hem de gerçek hayatta sendikalaşmasını izliyoruz.
Sine -İş sendikasının kuruluş hikayesi, filmin yapım süreci ile sonrasında yaşananlar, film ekibinin kolektif çalışma tarzı irdelenmiş ve 1960’lı yıllarda yaşanan toplumsal değişimin Türk sinemasındaki yansımalarının izi sürülmüş. Belgeselin seslendirmesini Ebru Özyurt’un televizyoncu kardeşi Ahu Özyurt yapmış. Umarım bu özgün belgesel televizyonda da gösterilir.
Adana’da beni kalbimden vuran filmler
Sen Ben Lenin, Yönetmen: Tufan Taştan
“Hemşehrilerimiz tiyatrodan şiire, romandan resme kadar sanata çok düşkünler. Dolayısıyla onlar için böyle bir çalışmayı hayata geçirmeyi de uygun gördük. Şimdi herkes kendi tuvalini ve boyalarını getirerek resimlerini yapıyor. ‘Düşünen, üreten, yarışan Ordu’ diyorduk. Şimdi resimde de yarışacağız. Bunları düşündük, ürettik şimdi yarışarak Ordu’nun güzelliklerini tüm dünyaya tanıtacağız. Böylece bir sektör de oluşsun istiyoruz. Burada resimlerini yapanlar aynı zamanda satabilecekler.
Başta tiyatro olmak üzere kültür sanat faaliyetleri bizim olmazsa olmazımızdır.
Ben de sanatçı ruhu taşıyan bir babanın evladıyım.
Bu sebeple kültür sanat faaliyetlerine ayrı bir önem veriyorum. Görev yaptığım süre içerisinde pek çok tiyatro oyunu sahneye koyduk.
Vurgun, bu sefer Ankara Devlet Tiyatrosu’nun önemli ismi; “Hanife Hala”, “Ah Ana”, “Ferhunde Hanımlar”, “Bizim Evin Halleri” gibi TV dizilerindeki unutulmaz rolleriyle tanınan, usta oyuncu Beyhan Saran’ın biyografisini kaleme alıyor.
Kitap, Vurgun’un ilk kitabı gibi yine nehir söyleşi formatında olacak. Sanat yaşamında pek çok ödül salan, ülkemizi Avrupa’da temsil etmiş Beyhan Saran’ın yaşam öyküsünün yanı sıra oyuncunun tüm tiyatro oyunları, televizyon yapımları, seslendirme ve radyo tiyatrosu çalışmaları hakkında detaylı bilgiler de kitapta yer alacak.
Çalışmalara başlanan kitabın kısa zamanda okuyucular ve sanat severler ile buluşması planlanıyor.
“Nathalie’nin Mutfak Hikayeleri”
Bugüne kadar işkadını kimliği ile tanıdığımız Nathalie Stoyanof Suda, ailesinin 5 nesildir yönettiği Beyaz Fırın’ı sonraki kuşaklara teslim etmek üzere çalışırken, bir tarafıyla da her zaman mutfak insanıydı.
Açılış filmi olan Grigori Çukray’ın yazıp yönettiği 1959 yapımı “Askerin Türküsü (Bir Asker Destanı)” beni derinden etkiledi. Film izlerken “iyi bir savaş filmi, insanı kendine âşık eder” duygusuyla baş başa kaldım. Bir savaş filmi olsa da gerçek bir aşk filmi izlemenin gururunu yaşadık.
Bu yüzyılda unutulan bir duyguyu yeniden hatırlamak iyi geldi.
Filmde geçen cadde isimleri yapıma sizi daha çok yaklaştırıyor. Örneğin, Çehov Caddesi. Bu arada belediye başkanlarına küçük bir öneride bulunmak istiyorum. Türk edebiyatının saygın yazarlarını, cadde ve sokak isimlerinde daha çok görmek istiyoruz.
Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov’la filmden sonra tanıştık. Kendisi gayet iyi bir şekilde dilimizi konuşuyor, büyük mutluluk yaşadım. Umarım her yıl tekrarlanır bu festival...
Türk bilimkurgu edebiyatı İtalya’da
“Türkler bilimkurgu yazabilir mi?” Bir zamanlar çokça tartışılan bir konuydu. Ama köprünün altından çok sular aktı. Bu soru geçmişin tozlu sayfalarında yerini aldı. 6 Türk yazarın kaleme aldığı bilimkurgu öyküleri, İtalya’da Future Fiction Yayınevi tarafından kitaplaştırıldı ve ortaya “Futurchia” çıktı. Böylece, Türk bilimkurgu edebiyatı yurtdışında boy göstermiş oldu.
Francesco Verso, yazar ve editör Ünver Alibey’le birlikte “Futurchia”nın editörlüğünü yaparken; öyküleri İtalyancaya Ebru Sarıkaya çevirdi. Kitabın önsözünü de ünlü çevirmen Berna Kılınçer yazdı. Ayrıca kitabın sonunda Seran Demiral’ın kaleme aldığı, Türk bilimkurgusuna dair bir makale de yer alıyor. Antolojide yer alan yazarlar ise şöyle: Tevfik Uyar, Seran Demiral, Özgür Hünel, Selin Arapkirli (iki öyküyle), Funda Özlem Şeran, Ruhşen Doğan Nar. “Futurchia: Fantascienza contemporanea turca” kitabına Amazon’dan ulaşabilirsiniz.
Jüri başkanı Osman Sınav
“Ben ‘yargılayan’ durumunda olmak, şiirimizin yakın tarihi üstüne fikir beyan etmek istemiyorum. Behçet Necatigil’in dediği gibi, ‘biz işimize bakalım’, mızmız ya da hırçın, iyi şiir yazmaya çalışalım. Yargıyı zaman verir nasılsa ve iyi şiir eninde sonunda kötü şiiri kovar.”
İşte şimdi nihayet İzzet Yasar’ın bütün şiirleri tek ciltte toplandı.
YKY’den çıkan “Kuş Bakışı” adlı kitabı bütün edebiyat severlere öneriyorum. Umarım Yasar’ın soluk kesen güzellikteki öyküleri de yeniden yayımlanır.
İyi bir kitap seslendirmesi nasıl olmalı
Seslendirme sanatçısı Nisan Kumru’yu bir süredir yakından takip ediyorum. Sesli kitap, şiir, diksiyon dersleri alanındaki çalışmalarını YouTube kanallarında yayımlıyor.
Kendisine iyi bir seslendirmecinin neler yapması gerektiğini sordum, o da işte böyle anlattı:
“Sesli edebiyat eserleri diyebileceğimiz ‘sesli kitap’larda dinleyicinin duymak istediği, bir sesin ona kitap okuyuvermesi değil bir sanatçının, oyuncunun o kitabı sesle yorumudur. Dinleyen okuduğuzu değil âdeta kitabı sizin yazdığınızı düşünmeli.
Duyguları sesle verebilmek, metinle empati kurabilmeyi gerektirir. (Anlatıdaki duygunun ne üzerinde olmalı ne altında kalmalı.)
Toplu bir şekilde yayımlanan bütün eserleri yeniden okunmayı hak ediyor. Çok sevdiğiniz bir dostunuza armağan edin, sizi asla unutmayacaktır. Ne demiş şair: “Beni öyle bir yalana inandır ki; ömrümce sürsün doğruluğu.”
Festival sinemasına salvo
Bir zamanlar toplumsal meseleleri ele alan sinemamız var olmaya çalışmıştı. Vedat Türkali, Ertem Göneç, Halit Refiğ hatırlamamak mümkün mü? Sonra “bağımsız” sinema adı altında bir akım oluştu. Öğretim üyesi Aslı Daldal esas olarak bu iki akımı karşılaştırmalı olarak ele alıyor “Toplumsaldan Bireysele Türk Sinemasından Parçalar-Umut Distopya, Siyaset” adlı kitabında...
Tabii, kitapta pek çok ilginç ve şaşırtıcı iddiaya yer veriliyor. Ama beni en çok düşünmeye sevk eden eleştiri, sinemanın artık “festival” sineması olduğu. Evet, artık “bağımsız” filmler festival ödülü almadan meşhur olamıyor, daha doğrusu sinema olamıyor.
“Suyun İçi Kuru”
Geçenlerde heykeltıraş dostum Kaan Küley’le görüşme fırsatım oldu.
Kendisi yıllar önce rahmetli Ressam Ömer Uluç’un asistanlığını da yapmıştı. Kaan Küley, 1978 Bursa doğumlu.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel bölümü mezunu. 3 kişisel sergi açmış. Çeşitli galerilerde karma sevgilerde yer almış. Son kişisel sergisi “Suyun İçi Kuru” pandemiden hemen önce 2020 başında olmuş.
Eski devrimci, yeni müteahhit Eşref ve İtalya’da yetişen assolist Asu’nun yaşadıkları; pek çok efsaneye değip geçerken şarkılardan ve filmlerden beslenip bir varoluş hikâyesine dönüşüyor.
Mülteci dramı
“Sularının dibinde Afganlı cesedi bulunmayan bir deniz var mıdır?”
Afganistan’dan ülkemize yoğun bir göç sorunu yaşadığımız bu günlerde karşıma çıktı “Fatima”.
Yeşim Demir’in uzun soluklu bir araştırma sonucunda, aktivist kaptan Carola Rackete’nin kahramanlık mücadelesinden esinlenerek mülteci dramını ele aldığı araştırma romanı “Fatima” okunmaya değer.
Geçtiğimiz günlerde Cihangir’in tadını birlikte çıkardık, ona en sevdiği kitapları sordum: “Yeşilçam dedikleri Türkiye, Vedat Türkali çünkü zaten Yeşilçam sosyolojisi çalışıyorum uzun zamandır ve bu kitap beni çok doyuran bir kitaptır. Gurbet Kuşları, Orhan Kemal çünkü siyasetin sokağa inmiş halini gösterir, yalınlığı müthiştir. Gecekondu, 6-7 Eylül olayları, ‘göç nedir?’ toplumsal sorununu parmak sallamadan anlatır. Tatlı Betüş, Aziz Nesin çünkü bakış açısı ve üslubu hayranlık uyandırıcıdır, dışarıya espri yapar Betüş ama bunu çevresindekiler anlasın diye değil, içinden kendini güldürmek için yapar. Hayatta kalmak için bu gerekiyor belki de, kendini içeriden eylemek!
Deniz mahsullerinin hikâyesi
Sofralarda balığın yerini yeniden tanımlayacak “Denizden”, bir yandan da balık tüketimindeki kişisel farkındalık, doğaya saygı üzerine sosyal sorumluluk içeriyor.
“Bundan 50 yıl sonra sofralarınızda hamsi olmayacak, uyarıyorum doğa sinyal veriyor” diyen MasterChef yarışmasında da jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya; doğaya ve nesillerin devamına saygı duymamız gerektiğinin altını çiziyor.
Kitap kapağında kullanılan ve denize atıfta bulunmak için sulu boya tekniğiyle illüstrasyonu yapılan şefin özel portresi de şef kitapları için ilk kez uygulanan bir ‘art effect’ olarak tanımlanıyor.
Mehmet Yalçınkaya, ‘Balığın iade-i itibarı’ motto’suyla hazırladığı ve 35 yıllık kariyerinin birikimiyle oluşturduğu 84 çok özel tarif içeren ilk kitabı “Denizden” ile ülkemizin deniz ürünlerini dünyaya tanıtacak.
Dijital detoks yapmaya ne dersiniz?
Pandemi nedeniyle ekranla fazla haşır neşir olduk.
Teo’nun kitabının adı “Devinek”tir.
A Dergisi Yayınları, dosyayı dizgiye verir ve kitap tertiplenir. Mürettipler (yayınevi ve matbaalarda kurşundan güzelim harfleri dizen kişilere denirdi) biraz kitaptaki şiirlere bakarlar.
Kitapta, dilde özleşme akımının uç örnekleri vardır. Zaten kitabın adı ‘Devinek’ de buna örnektir.
Baskı görevlilerinin aklına bir şaka gelir.
Kitabın 3. sayfasına kocaman bir yazı oturturlar: ‘DEV İNEK!’
Basımevindeki çalışanların bu azizliği bir hayli tebessüme yol açar.
İlk kahkahayı Kemal Özer ile Teo atar.
Not:
Demokrat Parti’nin serüveni bu kitapta
Araştırmacı yazar Turan Akıncı’nın Remzi Kitabevi’nden yayınlanan yeni kitabı ilginç bir dönemi anlatıyor: Demokrat Parti’nin 1945-1960 arasındaki dönemi. Partinin öncülerinin o dönemde tek parti olan CHP’den kopuşu, seçimlerde ezici bir çoğunlukla iktidar oluşu ve 1960 askeri darbesi...
Ayrıca dönem içinde halkevlerinin kapatılması, Vatan Cephesi’nin kuruluşu, 6-7 Eylül olayları, kimi tarihsel yapıların yol açmak kaygısıyla yıkılışı da belgeleriyle günışığına çıkarılıyor.
Araştırmacı yazar Turan Akıncı, 27 Mayıs darbesiyle sonuçlanan 10 yıllık Demokrat Parti dönemini ilginç siyasal ve sosyal gelişmeleriyle birlikte kaleme almış, okunmaya değer...
Sabrın, cesaretin, umudun hikâyesi
VakıfBank Kültür Yayınları’nın (VBKY) edebiyat kitaplığı yeni eserlerle genişlemeye devam ediyor. Eğitimci ve yazar William Howard Armstrong, ilk kez 1969 yılında yayımlanan “Sounder” eseriyle okura “merhaba” diyor.
Yayınlanmasından kısa bir süre sonra “Sounder”, Birleşik Devletler’de çocuk edebiyatı için verilen en prestijli ödüllerden John Newbery Madalyası ve Lewis Carroll Edebiyat Ödülü’nü kazanıyor.
1930’lu yıllarda Amerika’da köleciliğin ardından gelen “ortakçılık” isimli bir tarım sisteminde varoluş mücadelesi veren bir ailenin hikâyesini konu alıyor.
Doğu Rüzgâr Özer’in çevirmenliğini yaptığı ve Ahmet Can Palüza’nın resimlediği eser, 19. yüzyılda yoksul bir Afrikalı-Amerikalı çocuğun okuma ve öğrenme merakının izini sürüyor.
Zamansız bir kitap: “Pinokyo’nun Maceraları”
Carlo Collodi’nin dünyaca ünlü romanı “Pinokyo’nun Maceraları” çocuk olma öyküsüdür. Marangoz Gepetto Usta, Pinokyo’yu bir kukla olarak yontmuştur ama onun tek dileği, tahtadan bir kukla değil gerçek bir çocuk olmaktır.
Bu uğurda başına gelmeyen kalmaz.
Ölümlerden döner, kâh eşek, kâh köpek olur, hapse düşer, kandırılır, kendi başına belalar açıp durur ve vicdan azabı çeker.
Pinokyo, Simone de Beauvoir’ın “kadın doğulmaz, kadın olunur” sözüne göndermeyle, “çocuk doğulmaz, çocuk olunur” tezini destekleyen bir kahramandır. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın 1883’ten beri milyonlarca çocuğun hayal âlemine konuk olan Pinokyo’nun Maceraları’nı Filiz Özdem’in çevirisiyle yayımladı.
Eskişehir Uluslararası Film Festivali 21 yaşında
Eskişehir Uluslararası Film Festivali, sinema salonlarına döndü. Usta fotoğraf sanatçısı Tamer Yılmaz’ın imzasını taşıyan rengarenk afişler aralık ayının soğuk havasında görenlerin içini ısıtmayı başardı.
Onur Ödülleri bu yıl usta yönetmen Erden Kıral ile deneyimli oyuncu Nur Sürer’e takdim edildi. Emek Ödülleri de bu yıl Prof. Dr. Kadir Beycioğlu ile oyuncu ve seslendirme sanatçısı Tijen Par’ın.
Bu yıl aramızdan ayrılan Prof. Dr. Kadir Beycioğlu, sinemaya emek vermiş önemli isimlerden biriydi. Sinema Kültürüne Katkı ödülüyse sinemamızın köklü yapım şirketlerinden biri olan Arzu Film’in. Senarist, yapımcı ve yönetmen Ertem Eğilmez (1929-1989) ile özdeşleşen Arzu Film, Yeşilçam’ın unutulmaz pek çok filmine imza atmıştır.
Festivalin açılış filmi de, Türkiye prömiyerinin Eskişehir Uluslararası Film Festivali’nde gerçekleşeceği “Parallel Mothers” oldu.
Bu film, ünlü İspanyol yönetmen Pedro Almodovar imzasını taşıyor.
Kim Ne Okuyor?
∆ İletişimci Ayşe Azizoğlu, Tess Gerritsen’in “Karanlığın Ayak İzleri” adlı eserini okuyor.
∆ Yazar İpek Çalışlar, editör Ayşen Müderrisoğlu’nun hazırladığı “Kadının Değişen Dünyası: Osmanlı Sosyal ve Kültürel Yaşamından İzler (1908-1918)” adlı kitabı okuyor
∆ Yazar Ece Gamze Atıcı, Terry Pratchett’in “Yozlaşmamış Kedi” adlı eserini okuyor.
∆ Oyuncu Serhan Süsler, Friedrich Dürrenmatt’ın “Yunanlı Bir Kız Aranıyor” adlı eserini okuyor.
Yeni Çıkanlar
“Köpeğin Pençesi”
Thomas Savage’ın ilk olarak 1967 yılında yayımlanan ve modern klasik kabul edilen romanının hakları bugüne kadar tam 22 dile satıldı. “Köpeğin Pençesi”, ilk kez dilimizde yayımlanıyor. Birbirine taban tabana zıt iki kardeş Phil ile George’un Montana kırsalında geçen gerilim ve gizem dolu hikâyesini okumak bize iyi gelecek. “Köpeğin Pençesi”, daha ilk paragraftan okuru hikâyenin içine alıyor, sayfalarına hapsediyor; sizleri hikâyeye ortak, iki kardeşe sırdaş yapıyor.
Bir klasik: “Kağnı”
Sabahattin Ali’nin 1935 ve 1936 arasında yayımladığı 13 öyküyü içeren “Kağnı”, daha öncesinde “Değirmen” adlı öykü kitabında olduğu gibi toplum gerçeklerini, hayatın alt katlarından insanlar, mahpuslar, düşmüşler üzerinden birkaç sayfalık öykülerde birkaç ciltlik etkiyle ve vuruculukla ama sade bir biçimde anlatıyor. Sabahattin Ali, “Kağnı”yla, 8 sene sonra yayımlanacak olan ilk romanı “Kuyucaklı Yusuf”a varacak yolda ilk adımları atıyor.