Cibran’ın mistik dünyasına davetliyiz

Orta Doğu spiritüalizmi alanında ünlü yazar Neil Douglas-Klotz, Halil Cibran’dan seçtiği eserleri “Bilgelik, Yaşam, Sevgi ve Sırlar” başlıkları altında topladı.
Klotz’un editörlüğünde hazırlanmış bu seçkiler, Mona Kitap tarafından Ayhan Semih Koç çevirisiyle dört kitaplık bir seri olarak yayımlanacak.
Cibran’ın derin bir Orta Doğu spiritüalizmini ifade eden şiirleri, tıpkı Mesnevi gibi kitleler üstünde zamansız bir etkiye sahip.
Cibran’ın mistik dünyasını keşfetmek için bu kitapları ben de sabırsızlıkla bekliyorum.
Derin Virüs!
“Hayal edelim” diyor “Derin Virüs” adlı romanın yazarı İlker Özünlü, “İki binli yılların herhangi bir senesi olsun. Sene iki bin... Toplumsal çalkantılarla altüst olmuş, hırpalanmış, yaralı, parçalı bir dünya. Yaşamı yok etmeye programlanmış gizemli bir derin virüs var, onun arkasındaysa daha da gizemli bir Derin Virüs Anonim Şirketi...” Özünlü’nün “Derin Virüs” adlı altıncı romanı h2o kitap etiketiyle okurlarla buluşuyor.
Can yakıcı bir konu: Sığınmacılar
Dünyanın çeşitli köşelerinde çalışan 26 Alman muhabirinin temasa geçebildikleri sığınmacılarla yaptıkları röportajlardan oluşan “Sığınmacı Devrimi”, Kenya’dan Avustralya’ya, İsrail’den Etiyopya’ya kadar geniş bir coğrafyada mülteci kamplarında bekletilen, yerleştikleri veya sığındıkları ülkeye uyum sağlamaya çalışan, kaçışları sırasında yakınlarını kaybetmiş veya sakatlanmış insanların iç burkan öykülerini bir araya getiriyor.
Bu öyküleri kuşatan genel politik ve sosyolojik bağlama da değinilen kitabı benzerlerinden farklı ve özgün kılan yön ise Avrupa merkezli “mülteci krizi” söylemini yıkarak yerine değişimi merkeze alan, yenilikçi, duyarlı ve hümanist bir bakış açısı getirmeye çalışması.
Bu kitapta öykü festivali var
Lütfi Özgünaydın’ın 2004’de yayımlanan “Taş Yolu Eğin Öyküleri” yeniden raflarda. Kitabın yayınlandığı yıllarda yazarla Erzincan’ın Kemaliye (Eğin) ilçesinde bir festivale gitmiştik. Yöre insanı 130 yıl önce vahşi kayaları yarıp geçerek dış dünya ile daha rahat ulaşım sağlamak için bu yolun yapımına başlamış. 100 içinde bu yolu açmaya çalışanlar her seferinde yenik düşüp geri dönmüşler. Recep Yazıcıoğlu önderliğinde de bu yol tamamlanmış. Özgünaydın ise kayalara konuk olan aşk hikayesi kurguladı.
Kim ne okuyor?
· Gazeteci Işıl Cinmen, yazar Eckhart Tolle’nin “Var Olmanın Gücü” adlı kitabını okuyor.
· Gazeteci yazar Güneri Cıvaoğlu, Zafer Köse’nin hazırlamış olduğu “Livaneli’nin Penceresinden” adlı kitabı okuyor.
· Gazeteci yazar Mine Söğüt, Nurdan Gürbilek’in “İkinci Hayat” adlı denemeler kitabını okuyor.
· Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, Irmak Zileli’nin “Son Bakış” adlı romanını okuyor.
· Gazeteci yazar Doğan Satmış, Murat Ağırel’in “Sarmal” adlı kitabını okuyor.
Pandemi döneminde ne yapıyor?
Elif Tanrıyar (Gazeteci yazar)
Haftalık Gazete’nin haftalık haber hazırlama rutini aynı şekilde sürdü.
İşten arta kalan zamanlarda en büyük zevkim ise MUBI’yi yeniden keşfetmek ve özellikle “Yeni Koleksiyon” bölümünün de açılmasının ardından evde her gece bir tür sinema festivali yaşamak oldu. Aynı şekilde İKSV Film Festivali’nin çevrimiçi film gösterilerini de kaçırmadım.
Skillshare benim en sevdiğim ve içinde “Alice Harikalar Diyarında” gibi kaybolduğum bir online kurslar platformu. Vakit buldukça buradan da yeni beceriler edinmeye çalıştım. Kısacası bu dönem benim için sanat, edebiyat ve filmlerle dolu dolu geçti.
Cibran’ın mistik dünyasına davetliyiz
Orta Doğu spiritüalizmi alanında ünlü yazar Neil Douglas-Klotz, Halil Cibran’dan seçtiği eserleri “Bilgelik, Yaşam, Sevgi ve Sırlar” başlıkları altında topladı.
Klotz’un editörlüğünde hazırlanmış bu seçkiler, Mona Kitap tarafından Ayhan Semih Koç çevirisiyle dört kitaplık bir seri olarak yayımlanacak.
Cibran’ın derin bir Orta Doğu spiritüalizmini ifade eden şiirleri, tıpkı Mesnevi gibi kitleler üstünde zamansız bir etkiye sahip.
Cibran’ın mistik dünyasını keşfetmek için bu kitapları ben de sabırsızlıkla bekliyorum.
Derin Virüs!
“Hayal edelim” diyor “Derin Virüs” adlı romanın yazarı İlker Özünlü, “İki binli yılların herhangi bir senesi olsun. Sene iki bin... Toplumsal çalkantılarla altüst olmuş, hırpalanmış, yaralı, parçalı bir dünya. Yaşamı yok etmeye programlanmış gizemli bir derin virüs var, onun arkasındaysa daha da gizemli bir Derin Virüs Anonim Şirketi...” Özünlü’nün “Derin Virüs” adlı altıncı romanı h2o kitap etiketiyle okurlarla buluşuyor.
Can yakıcı bir konu: Sığınmacılar
Dünyanın çeşitli köşelerinde çalışan 26 Alman muhabirinin temasa geçebildikleri sığınmacılarla yaptıkları röportajlardan oluşan “Sığınmacı Devrimi”, Kenya’dan Avustralya’ya, İsrail’den Etiyopya’ya kadar geniş bir coğrafyada mülteci kamplarında bekletilen, yerleştikleri veya sığındıkları ülkeye uyum sağlamaya çalışan, kaçışları sırasında yakınlarını kaybetmiş veya sakatlanmış insanların iç burkan öykülerini bir araya getiriyor.
Bu öyküleri kuşatan genel politik ve sosyolojik bağlama da değinilen kitabı benzerlerinden farklı ve özgün kılan yön ise Avrupa merkezli “mülteci krizi” söylemini yıkarak yerine değişimi merkeze alan, yenilikçi, duyarlı ve hümanist bir bakış açısı getirmeye çalışması.
Bu kitapta öykü festivali var
Lütfi Özgünaydın’ın 2004’de yayımlanan “Taş Yolu Eğin Öyküleri” yeniden raflarda. Kitabın yayınlandığı yıllarda yazarla Erzincan’ın Kemaliye (Eğin) ilçesinde bir festivale gitmiştik. Yöre insanı 130 yıl önce vahşi kayaları yarıp geçerek dış dünya ile daha rahat ulaşım sağlamak için bu yolun yapımına başlamış. 100 içinde bu yolu açmaya çalışanlar her seferinde yenik düşüp geri dönmüşler. Recep Yazıcıoğlu önderliğinde de bu yol tamamlanmış. Özgünaydın ise kayalara konuk olan aşk hikayesi kurguladı.
Kim ne okuyor?
· Gazeteci Işıl Cinmen, yazar Eckhart Tolle’nin “Var Olmanın Gücü” adlı kitabını okuyor.
· Gazeteci yazar Güneri Cıvaoğlu, Zafer Köse’nin hazırlamış olduğu “Livaneli’nin Penceresinden” adlı kitabı okuyor.
· Gazeteci yazar Mine Söğüt, Nurdan Gürbilek’in “İkinci Hayat” adlı denemeler kitabını okuyor.
· Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, Irmak Zileli’nin “Son Bakış” adlı romanını okuyor.
· Gazeteci yazar Doğan Satmış, Murat Ağırel’in “Sarmal” adlı kitabını okuyor.
Pandemi döneminde ne yapıyor?
Elif Tanrıyar (Gazeteci yazar)
Haftalık Gazete’nin haftalık haber hazırlama rutini aynı şekilde sürdü.
İşten arta kalan zamanlarda en büyük zevkim ise MUBI’yi yeniden keşfetmek ve özellikle “Yeni Koleksiyon” bölümünün de açılmasının ardından evde her gece bir tür sinema festivali yaşamak oldu. Aynı şekilde İKSV Film Festivali’nin çevrimiçi film gösterilerini de kaçırmadım.
Skillshare benim en sevdiğim ve içinde “Alice Harikalar Diyarında” gibi kaybolduğum bir online kurslar platformu. Vakit buldukça buradan da yeni beceriler edinmeye çalıştım. Kısacası bu dönem benim için sanat, edebiyat ve filmlerle dolu dolu geçti.