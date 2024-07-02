Cesur bir kadın: Afife Jale

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Romanın arka kapakta yer alan yazısında yazar Ahmet Ümit ise şu sözlerle düşüncelerini ifade ediyor: “Bir kadın, cesur bir kadın, genç bir kadın Kadıköy’de bir tiyatroda sahneye çıkıyor. Ne var bunda diyeceksiniz? Sahneye çıktı diye tiyatro basılıyor, kadın dövülüyor. Kadın yeniden çıkıyor çünkü diyorlar ki: ‘Bir Türk kadını tiyatroda oynayamaz.’ Ama kadın yılmıyor! Kim bu kadın? Afife Jale...

Eyüphan Erkul işte o cesur oyuncuyu, Afife Jale’yi yazdı.”

James Baldwin 100 yaşında

James Baldwin’in Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan kitapları, yazarın 100. yaşında Modern Klasikler dizisine anlam kattı. Yazarın deneme türündeki kitabı “Bundan Sonrası Ateş”, ABD’de köleliği kaldıran Özgürlük Bildirgesi’nin yüzüncü yıldönümü olan 1963 yılında yayımlandığında siyah özgürlük hareketi için yeni bir yol gösterici, bir “kalk borusu” oldu. “Sokağın Dili Olsa” 1970’lerin başında Harlem’de yaşanan bir aşk öyküsünü anlatıyor.

James Baldwin, anlatıcısının samimi ve tutkulu sesiyle biçimlendirdiği “Ne Zaman Gitti Tren” adlı romanında katmanlı kimlikleri ve hayata topyekûn direnişi odağına alıyor.

Baldwin’in 10 yıl yaşadığı ve yaratıcılığını bulduğu Paris’te yazdığı “Giovanni’nin Odası”, o günler için işlenmesi bir hayli cesaret isteyen bir konuyu ele alıyor.

“Bir Başka Ülke”, 1950’li yılların New York ve Paris’inde geçmesine karşın, çok katmanlılığı ve irdelediği konuların (cinsellik, Amerika’da beyaz-siyah gerilimi, kimlik, sanat) yakıcılığı sayesinde hâlâ sahici ve çağdaş.

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Doğru hedefi belirlemek

Sade dille ve sürükleyici bir okuma serüvenine ne dersiniz? 30 bin yıl öncesinden de 2 sene öncesinden de öğreneceğimiz, değer üreteceğimiz çok olay var. Atalarımızın mağaralara çizdiği resimler, sanayi devrimleri, bir Wimbledon Finali..

Üst düzey yönetici ve yazar Mehmet Güzel’in “Görünmeyeni Görebilmek” adlı kitabından sonraki ikinci eseri “Evren, Tarih ve Sen” kişisel gelişim ve yaşam kitapları içinde yerini almış durumda.

İnsan ilişkileri üzerine bir roman

Ünlü İngiliz yazar Jane Austen’ın yarım bıraktığı ve 1850’de yeğeni tarafından tamamlanıp yayımlanan eseri “Watson Ailesi”, bir genç kadının, Emma Watson’un hikâyesini anlatıyor. Dönemin toplumsal yaşantısı, kadınlara biçilen roller üzerine de birçok ipucu barındıran roman, nefretin, aşkın ve öfkenin betimlemeleriyle de okuru insan ilişkileri üzerine düşünmeye davet ediyor.

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Dikkatimi çekti...

Charles Dickens’ın Paris ve Londra arasında gelişen eseri “İki Şehrin Hikâyesi”nde çocuklar tarihin en önemli dönemlerinden birine Fransız Devrimi’ne tanıklık ediyor.

Edebiyat dünyasının “Dickens’ın en büyük tarihî romanı”, yazarın kendisinin ise “yazdığım en iyi hikâye” diye tanımladığı “İki Şehrin Hikâyesi”, sürükleyici anlatımıyla bir solukta okunan kitaplardan.

Bu kitap, Mundi Çocuk’tan yeniden yayımlandı.

Kim ne okuyor?

◊ Rutkay Aziz, Arif Keskiner’in “Akşam Çiçekleri” adlı eserini okuyor.

◊ Göksel Kortay, Dikmen Gürün’ün “Tiyatro Benim Hayatım-Yıldız Kenter’in Hayat Hikayesi” adlı eserini okuyor.

◊ Elçin Atamgüç, Amin Maalouf ’un “Ölümcül Kimlikler” adlı eserini okuyor.

◊ Melis İşiten, Pierre Franckh’ın “Rezonans Kanunu” adlı eserini okuyor.