Bursa gezi notları

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◊ “Ramazanın Işığı Mahya” sergisi görülmeyi hak ediyor. Camilerde mahya hazırlığı ramazandan 15 gün önceden başlar, her yıl ramazan ayı süresince, İstanbul’da Fatih, Eyüp, Sultanahmet, Süleymaniye ve Üsküdar Valide camileri dışında Edirne Selimiye, Eskişehir Reşadiye ve Bursa Ulu Camii’ne mahya kurulmaktadır.





◊ Bursalı karikatür ustası Cemal Nadir Güler’in vefatının 78. yıl dönümünde sanatsal mirasını yaşatmak amacıyla hazırlanan “Cemal Nadir Evine Dönüyor” isimli sergi, Bursa Kent Müzesi’nde sanatseverlerle buluştu.

Kent Tarihi Araştırmaları ve Arşiv Şube Müdürü Deniz Dalkılınç’ın danışmanlığında hazırlanan sergi, Nejat Biçen’in tasarımlarıyla hayat buldu. 27 Mayıs’a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

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◊ Yönetmen Altuğ Görgü tarafından yeniden yorumlanan Shakespeare’in ünlü oyunu “Macbeth”, “Maskbeth” ismi ve fikriyle Tayyare Kültür Merkezi’nde izleme fırsatı buldum.

Oyuna Bursalılar tarafından yoğun bir ilgi vardı. Tayyare Kültür Merkezi’ni özlemişim.





◊ Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç’ı da tanıma fırsatı buldum. Özkılınç, yıllar süren bir araştırmayla, Nazım Hikmet’le hapis yatan, onun şiirlerinde adı geçen insanları ve yakınlarını bulup; anıları derlemiş. “Nazım’ın Bursa Yılları” bize sadece coğrafyanın, mekânların, insanların yapıtlar üzerindeki belirleyici etkisini değil, şiirin, sanatın nasıl sınırları aşabileceğini de gösteriyor.

Umarım bu değerli kitap daha geniş kitlelere de yayılır.

Urla Gastronomi Film Festivali mayısta

Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali, 2-4 Mayıs tarihleri arasında gastronomi, sanat ve tarihin buluşma noktası Urla’da bu yıl ilk kez gerçekleşecek.

Urla’nın ve bölge gastronomisinin dünyaca tanınmasına katkı sağlamayı hedefleyen festival kapsamında, gastronomi ve sinema atölyeleri ve film gösterimleri katılımcılarla buluşacak.

“Sofradan Beyaz Perdeye: Yemek ve Sinemanın Buluşma Noktası” temasıyla katılımcılarla buluşacak festivalin danışma kurulunda, kültür sanat ve gastronomi dünyasının önde gelen isimleri yer alıyor.

“Bir tabak yemek, bir hikâyenin başlangıcıdır” mottosuyla yola çıkan Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali’nde, gastronomi ve sinemanın kesişim noktasında, yerel mutfak kültürünün sinemadaki derin anlamı keşfedilecek.

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Sevgilinin Soğuk Elleri





2025, önemli edebiyat eserlerinin Türkçeye kazandırıldığı bir yıl oluyor.

April Yayıncılık geçen yıl Nobel edebiyat ödülü alan Güney Koreli yazar Han Kang’ın yeni romanını duyurdu: “Sevgilinin Soğuk Elleri”.

Yazarın erken dönem eserleri arasında özel bir yerde duran roman, İngilizc’den sonra şimdi Türkçe de yayınlanıyor. Han Kang “Vejetaryen”, “Çocuk Geliyor”, “Beyaz Kitap” ve “Veda Etmiyorum” adlı romanlarıyla geniş bir okur kitlesi edindi, “Sevgilinin Soğuk Elleri”nde yine okurlara edebiyat şöleni vadediyor. Bu sefer merkezde sonsuz sınırsız güzellik baskısı, gençliğe duyulan hastalıklı aşk, hepimizin yüzündeki ve kalbindeki maskeler var.

Usta çevirmen Göksel Türközü’nün Korece aslından yaptığı tercümeyle “Sevgilinin Soğuk Elleri” şimdiden çoksatan listelerine girdi, romanı ben de tavsiye ediyorum.

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Nasıl Para Kazanılır?





Kronik Kitap antik dünyanın bilgelik hazinelerini yeni bir seri ile yayınlamaya başladı. “Günümüz Dünyası İçin Antik Bilgelik Serisi” başlığı altında binlerce yıl öncesinden filozoflar, düşünce adamları, bilgeler ve bilim insanlarının değerli fikirleri bugün tekrar hayat bulacak.

Serinin ilk kitabı; “Nasıl Para Kazanılır?” Bu kitapta Yaşlı Plinius’tan Cicero’ya, Cato’dan Julius Caesar’a kadar birçok Roma bilgini ve filozofunun para kazanmak ve yönetmek üzerine düşüncelerini bulacaksınız.

Kim ne okuyor?

◊ Ezel Akay, Vanessa Lemm’in “Nietzsche’nin Hayvanları: Kültür, Politika ve İnsanın Hayvanlığı” adlı eserini okuyor.

◊ Çelik Erişçi, Haydar Tunçkanat’ın “İkili Anlaşmaların İçyüzü” adlı eserini okuyor.

◊ Pervin Bağdat, Rick Rubin’in “Yaratıcı Eylem - Bir Var Olma Biçimi” adlı eserini okuyor.

◊ Nilüfer Açıkalın, Suat Derviş’in “Çamur” adlı eserini okuyor.