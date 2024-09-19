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Bursa Gastronomi Festivali

#Sayım Çınar#Kelebek#Yazar

Kahvaltı, günün en önemli öğünü benim için. Güne enerjik başlamamın sırrı, iyi bir kahvaltıdan geçiyor.

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Ve son yılların en lezzetli kahvaltı deneyimlerinden birini gastronomi festivali için gittiğim Bursa’da yaşadığımı söyleyebilirim.
Bana bu deneyimi yaşatan mekân, Doğancı Köyü Kadınları Dayanışma Derneği tarafından işletilen Doğancı Köy Sofrası oldu.
Temelleri, köy kadınlarına gelir kaynağı oluşturmak amacıyla atılmış olan Doğancı Köy Sofrası, misafirlerini şehirden uzak, yeşillikler arasında, huzurlu bir ortamda ağırlıyor.

Bursa Gastronomi Festivali

Sunulan kahvaltılıkların tümü, Doğancı Köyü kadınları tarafından üretilmiş doğal ve organik ürünler.
Zeytin denince destan yazan Bursalıların peynirleri de çok başarılıymış.
Zeytinyağından sıcacık ekmeklere bir kahvaltıda masaya gelebilecek tüm lezzetler buram buram emek kokuyor burada.
Zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğunu bildiğim, kahvaltısını ise festival sayesinde keşfettiğim Bursa, tavsiye edilecek gastronomi durakları listemde önemli bir yerde artık...

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Bursa Gastronomi Festivali

Lezzet şöleni

Gelelim 3 gün boyunca tüm katılımcılara lezzet şöleni yaşatan Bursa Gastronomi Festivali’ne...
Her karışından bereket fışkıran şehrin tescilli lezzetlerini dünyaya duyurmayı ve unutulmaya yüz tutmuş tatlarını hatırlatmayı amaçlayan festival bu yıl üçüncü kez düzenlendi. “Damağımdaki Bursa” temasıyla hayata geçirilen etkinliğe yedi farklı ülkeden katılım vardı.

Bursa Gastronomi Festivali

Konserlerden yarışmalara, rekor denemelerinden usta şeflerin katıldığı söyleşilere, atölyelerden bilimsel oturumlara kadar dolu dolu bir programla ağırlandık.
Bursa’nın duayen sanatçıları Müzeyyen Senar ve Zeki Müren’in isimlerinin verildiği çarşı alanlarında vitrine çıkarılan birbirinden özel lezzetleri tatma imkânı bulduk.

Bursa Gastronomi Festivali

Bursa Üreten Kadınlar Sokağı’nda kadın dernekleri ve kooperatiflerinin kendi ürettikleri ürünleri deneyimledik.
Festival kapsamında hazırlanan Bursa Lezzetleri ve Gastronomi Müzesi de gerçekten görsel şölen niteliğindeydi.

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Bursa Gastronomi Festivali
Merinos Parkı’nda yapılan birbirinden ilgi çekici etkinliklerin, kentin gastronomi alanındaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdiğini söyleyebilirim.
Bursa’dan damağımızda yeni lezzetlerle ayrıldık.

KÜLTÜREL MİRAS

Bursa Gastronomi Festivali

Açılışta konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, festivalin Bursa’nın gastronomi yaşamına çok önemli katkılar sunacağına inandığını söyledi. Ayrıca festivalin kültürel mirasın da keşfedileceği bir serüven olacağını belirtti.
Başkan Bozbey’in konuşmasında en çok ilgimi çeken, çiftçilerle ilgili açıklaması oldu.
Çiftçilerin daha az maliyetle daha yüksek verim elde etmelerini sağlamak amacıyla projeler ürettiklerini anlatan Bozbey, tohum ve ekipman destekleriyle çiftçinin maliyetlerini düşürerek üretimlerini sürdürülebilir kılmaya gayret ettiklerini söyledi.
İşte bu gastronomi festivalleri de kırsal turizmin bel kemiğini oluşturuyor. Çünkü bu etkinlikler, durgun yerel ekonomilere hareket getiriyor.
Devamının gelmesi, ekonomik faydanın artması dileğiyle...

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Aklımda kalanlar...

◊ 3. Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali’nin düzenlendiği Merinos Park, 3 gün boyunca dev bir mutfağa dönüştü.
◊ Etkinlikte sadece Bursa lezzetleri değil, ‘Yabancı Kardeş Şehir’ stantları da yer aldı.
◊ Festivalde Bursa’ya özgü gelenekler de vardı. En ilgi çekici olanlardan biri, tavuk alma ritüeliydi.
◊ Bursa’nın coğrafi işaretli tatlısı ‘süt helvası’ ile bir rekor denemesi gerçekleştirildi. Farklı kentlerden gelen 150 şefin dev kazanda tek seferde hazırladığı 5 ton süt helvası vatandaşlara ikram edildi.

Bursa Gastronomi Festivali

◊ Etkinlikte ayrıca ‘cantık yeme yarışması’ da düzenlendi. Bursa’nın plakasının 16 olması nedeniyle 16 yarışmacının katıldığı müsabakada, 16 dakikada en fazla cantık yiyen talihli arandı. 8 cantık yiyerek birinci olan Cemil Bakırtaş, gram altın kazandı.
◊ Sahrap Soysal ve Melek Baykal’la birlikte mutfağa giren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, Bursa’nın coğrafi tescilli ürünlerini kullanarak ‘Bursa Dudugiller Salatası’ hazırladı.
◊ Festivalde Bursalı sanatçılar Oğuzhan Koç ve Fettah Can sahneye çıktı. Her iki konser de oldukça eğlenceliydi.
◊ Etkinlik sadece yetişkinlere yönelik değildi, çocuklara özel aktiviteler de hayata geçirildi. Özellikle ‘Annem ve Babamla Yemeğe Sevgi Kattık’ yarışmasını izlerken çok keyif aldım. Önlüklerini giyerek tezgâh başına geçip yemek yapan minikler renkli görüntüler oluşturdu.
◊ 3 gün boyunca 54 farklı etkinliğin yapıldığı ve 142 farklı standın açıldığı festival, 500 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı.

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Bursa Gastronomi Festivali

#Sayım Çınar#Kelebek#Yazar
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