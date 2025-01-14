Burçak Gönül’ün yeni kitabı yolda

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Bu kitabında, farklı coğrafyalarda yaşayan kadınlara odaklanmış. Türkiye’deki kadınlarla benzer sıkıntılar olsa da, her ülkenin kendine özgü sosyolojik ve psikolojik meseleleri var. Kadın-erkek ilişkilerinden göçmenlik deneyimlerine, yerel mutfak tatlarından o toplumların az bilinen gerçeklerine kadar birçok ilginç konulara yer verilmiş. Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşayan ve birçok farklı kültürle etkileşim içinde olan Gönül’ün “Bir Külbahar Sabahı” adlı öyküsü, yazarın yakında yayımlanacak olan “Rengin Göçmen Kadın Öyküleri 2” antolojisinde yer alacak.

Aklımda kalanlar!

İnsan beyninin çok katmanlı yapısı ve çok katmanlı yapısına yönelik bir araştırma yürüten Luiz Pessoa’nın kaleme aldığı bu çalışma, zihinsel süreçlerimizle duygusal deneyimlerimizin birbirleriyle nasıl iç içe geçtiğini ele alıyor ve beyin-davranış ilişkisini incelerken indirgemeci, detaycı yaklaşımlardan uzak durmaya özen gösteriyor.

Pessoa’nın bu kitabı, beyin davranış ilişkisini temelden kavramak isteyen psikiyatristler, psikologlar, nörologlar, nörobilimciler ve bu alana ilgi duyan herkes için bir kılavuz niteliğinde. VBKY’nin insan ve toplum kitaplığı, Luiz Pessoa’nın yazdığı “Dolanık Beyin” kitabıyla genişlemeye devam ediyor.

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Yaşamın paradoksları

Kozmos Buradan Geçer, Türk mitolojisinin derin sembollerini çağdaş bir bakış açısıyla harmanlayan şiirsel bir yolculuktur. Kitapta, bireysel deneyimlerle evrensel temalar birleşerek yaşamın paradokslarını, ölüm, tanrı gibi büyük soruları ve doğa ile gökyüzüyle kurulan kadim bağları işleyen özgün bir anlatı ortaya çıkmaktadır. Şair, hem Türk kültürünün çok katmanlı mirasını hem de modern şiirin estetiğini birleştirerek okuyucuya derin bir kültürel ve entelektüel deneyim sunuyor. Yazar: İbrahim Ercan-Sayfa Sayısı: 40-Tür: Şiir-Profil Kitap

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Anlaşılır bir ekonomi kitabı

“Dikkat Zengin Yapabilir”de yatırımı A’dan Z’ye ele alan Cihat E. Çiçek, dikkatleri üzerine çekmiş durumda. İnkılâp Kitabevi’nin yükselişe geçen alt markası “Üçüncü Göz”den çıkan kitap, kredili konut, kaldıraçlı büyüme, altına ve gümüşe yatırım, enflasyon gibi konulara değiniyor. Ve Çiçek, en önemli sırrı kitabın sonunda veriyor: “Kararlı bir şekilde hareket ederseniz başarıya ulaşmanız kaçınılmazdır.”Anlaşılmaz ekonomik terimlerden ziyade basit ve anlaşılır bir dil kullandığı ilk kitabıyla herkese hitap ediyor. Bu kitap, satışıyla yayıncısını mutlu etmeye devam ediyor.

Kurmacanın zaferi

April Yayıncılık, bu kez Hindistan’ın dünya edebiyatına armağanı Shubhangi Swarup’un 17 dile çevrilen ilk romanını okurlarla buluşturuyor: “Hasret Koordinatları.” Gerçekliğe karşı kurmacanın zaferi. Önce bir adaya gideceğiz, ardından bir vadiye, unutulmuş bir şehre...

Kar çölünü ziyaret edeceğiz, ağaçları araştıran bilim insanıyla ve kâhinle tanışacağız. Bir buzul uğruna kopan beyhude savaşları sona erdirmeye çalışan jeolog yolda bize eşlik edecek...

Kıtalar kadar huzursuz, kurumaya yüz tutmuş görkemli okyanusun hayaletiyle karşılaşacağız.

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Mundi Çocuk’ta Orman Kitabı ve Heidi

Rudyard Kipling’in ebedî klasiği “Orman Kitabı” şubat ayında Mundi Çocuk etiketiyle yayımlanıyor. İnsan yavrusu Mowgli’nin, kurtlar tarafından büyütüldüğü ormanda hayatta kalma ve kendi yerini bulma hikâyesi olan kitap, maceranın, cesaretin ve içsel yolculuğun masalsı bir yansıması. Johanna Spyri’nin kalplere dokunan klasiği Heidi’nin, yeniden yayımlanıyor.

Anne ve babasını kaybettikten sonra Alpler’de yaşayan dedesinin yanına taşınan küçük bir kızın hikâyesini konu alan eser, doğanın iyileştirici gücü, sevgi, dostluk ve yuva kavramlarının gücüne dair eşsiz bir anlatı.

Kim ne okuyor?

◊ Rıza Kıraç, Graham Greene’nin “Sessiz Amerikalı” adlı eserini okuyor.

◊ Birol Uyar, Falih Rıfkı Atay’ın “Çankaya” adlı eserini okuyor.

◊ Seray Gözler, Mert Tekin’in “Masumiyetin Külleri” adlı eserini okuyor.

◊ Ece Özdikici, Ayşe Kulin’in “Kördüğüm” adlı eserini okuyor.