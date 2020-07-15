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Sayım Çınar

Sayım Çınar

Bu kitapta Ahmet Hakan’ın kedisi Sekter var

15 Temmuz 2020

Atatürk Kültür Merkezi’nin sahnede doğan kedisi Rigoletto, Ayasofya’nın kedisi Gli, Özdemir Asaf’ın kedisi Josephine ve diğerleri...

“Pisi Kolojik Öyküler” oyuncu Ayşen İnci’nin, anlatıcıları kedi olan, onların gözünden farklı yaşamlara tanık olduğumuz öykülerinden oluşuyor. Kitabın kahramanlarından biri de Ahmet Hakan’ın kedisi Sekter. Onun nasıl bir kedisever olduğu herkesin malumu. Sekter “Sahip olduğum en değerli şey” diye bahsediyor Ahmet Hakan’dan.

“Bilirsiniz ki bir kedinin sahibi olamazsınız, o sizin sahibiniz olur” demeyi de ihmâl etmiyor. Ahmet Hakan’ın kedisi olmak onu entelektüel ama kibirli bir kedi yapmış. Onu seyrederken ve dinlerken öğrenmiş olduğu, “polemik, ifşa, ihlâl” gibi kelimeleri pek sık kullanıyor.

Kendini başta Şero, Külliye’nin kedisi, Melih Gökçek’in kedisi olmak üzere tüm kedilerden üstün görüyor. Gökçek’le Ahmet’in dostluklarının derecesini çözememiş ama onunla yazışırken eğlendiği de gözünden kaçmamış. İyi bir gözlemci yani! Keyifli bir kitapla karşı karşıyayız. Bu yıl içinde yayımlanacak bu kitabı heyecanla beklemeye başladım.
Bu kitapta Ahmet Hakan’ın kedisi Sekter var

KİM NE OKUYOR?

◊ Oyuncu Halil Ergün, Panait Istrati’nin “Arkadaş”ını okuyor.
◊ Gazeteci Serdar Turgut, Jiddu Krishnamurti’nin “Farkındalığın Işığı” adlı kitabını okuyor.
◊ Oyuncu Başak Meşe, Murat Uyurkulak’tan “Delibo”yu okuyor.
◊ Sinema yazarı Banu Bozdemir, Sadık Hidayet’in “Kör Baykuş”unu okuyor.
◊ Televizyoncu Feray Türkan, Fernando Pessoa’dan “Anlamaktan Yoruldum”u okuyor.

İçten dışa güzellik

Dermatolog Doç. Dr. Alev Eken, “Cildime Neler Oluyor?”da yaş ve güzellik yolculuğu yönetiminde, sağlıklı cilde sahip olmak, daha iyi yaşamak, daha iyi yaş almak isteyen yediden yetmişe herkese bütünsel sağlık ve güzelliğin ipuçlarını veriyor, yeni hayatın yeni güzellik sırlarını paylaşıyor. Bir el kitabı niteliğindeki çalışma, doğru bilinen yanlışları, yanlış bilinen doğruları tek bir kitapta derliyor. Kitap, Siyah Kitap etiketiyle yayınlanacak.

“Nefes Alamıyorum”

ABD’li yazar ve aktivist James Baldwin’in kitaplarının birçoğunu okurla buluşturan Yapı Kredi Yayınları, yarın saat 18.00’da Baldwin anısına bir söyleşi düzenliyor. “Nefes Alamıyorum” adlı söyleşinin konukları Zeynep Oral ve Zeynep Miraç. Minneapolis’te polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd’un “Nefes alamıyorum” çığlığı tüm dünyaya yeniden ABD’li yazar James Baldwin’i anımsattı. İstanbul’a yaptığı ziyaretlerden birinde Oral’a “Buradayım çünkü kendi ülkemde nefes a-la-mı-yo-rum. Burada rahat nefes alabiliyorum” demişti Baldwin.

İşgal dönemine dair önemli bir çalışma

Remzi Kitabevi önemli bir kitaba imza atıyor. Turan Akıncı’nın kaleminden “İşgal, İstanbul’da Yabancı Güçler (1918-1923)” okurla buluştu. Araştırmacı Turan Akıncı, yüzyıllarca Osmanlı İmparatorluğu’nun merkezi olmuş bir şehirde, onur kırıcı işgal dönemi boyunca yaşananları ve aynı dönemde, Anadolu’da gerçekleşen kurtuluş mücadelesini tüm detaylarıyla gözler önüne seriyor. İlginç nokta ise şu, yazar yeni bilgilere yer veriyor kitabında. Kitapta ilk kez yer verilen bir bilgi: Padişah Vahdettin’in Samsun’a doğru yola çıkacak olan Mustafa Kemal Paşa’ya son görüşmede bir sandık içinde 40 bin altın verdiği iddia edilir. Yazar, o dönemdeki altının gramajını Kapalı Çarşı’da tarttırarak 40 bin altının 280 kilogram gelmesi gerektiğini saptamış ve “Bu kadar ağırlığın taşınması mümkün değil” diyor. Kitap enteresan bilgilerle dolu önemli bir okuma.

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